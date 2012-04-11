Талантам нужно помогать

Событие, которое произошло недавно в культурной столице России, еще раз доказало, что и в сегодняшней жизни есть люди, для которых слово «меценатство» не пустой звук. И дело тут вовсе не в масштабе финансовых вложений, а в искреннем стремлении помочь молодым музыкантам заявить о себе, предоставить возможность обрести им новых слушателей.

Вспомним, сколько гитарных конкурсов было проведено за последние годы в России, Санкт­-Петербурге, а сколько за рубежом? И, как правило, местом их проведения становились самые известные сцены. Площадкой конкурса, о котором пойдет речь, стал… интернет.

Идея проведения интернет­-конкурса принадлежит гитаристу, композитору, лидеру группы «Лимит А» Сергею Евсюткину и его друзьям, директорам музыкальных фирм — Станиславу Кондаурову и Андрею Животову. В одной из социальных сетей они разместили страницу конкурса гитаристов «Твой шанс!». Эта страница и превратилась на протяжении целого месяца в арену настоящих баталий гитаристов, которые демонстрировали свое мастерство. А интернет-сообщество отдавало свои голоса за тех, кто им понравился. Молодые гитаристы из России, Белоруссии, Украины, Молдовы, разместившие свои видеоработы во всемирной паутине, отважно боролись за главный приз конкурса — электрогитару. Были, конечно, и другие ценные призы, предоставленные организаторами. Музыкальные способности и уровень мастерства владения инструментом поражали всех, кто следил за этим конкурсом. Определить победителя было нелегко, голосование во всемирной паутине проходило более чем оживленно.

По словам организаторов интернет­-конкурса, основная его цель — дать возможность молодым гитаристам продемонстрировать свои возможности, поделиться опытом и обрести новых друзей.

Свое послание всем участникам конкурса в виде музыкального приветствия прислал известный петербургский музыкант, один из лучших гитаристов России Владимир Густов.

Победителем конкурса стал гитарист из Украины Роман Скоробагатько. Второе и третье места заняли российские музыканты — Иван Алешин и Александр Кругликов. Приз зрительских симпатий забрал с собой в Белоруссию Юрий Галицкий. Специальным призом была отмечена единственная девушка-участница конкурса, показавшая высокий уровень владения инструментом, Полина Седова из России. Также конкурс открыл имя не просто отличного музыканта, но и создателя не имеющего аналогов в мире музыкального инструмента — ретара, это Ренат Бикчурин из Набережных Челнов.

Очевидно, что появившийся в Санкт­-Петербурге музыкальный интернет­-конкурс обретет популярность среди молодежи и откроет в будущем еще много новых талантливых имен!