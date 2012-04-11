«Ленфильм» можно и нужно спасти

Известные петербургские кинорежиссеры — члены Общественного совета студии «Ленфильм» в середине мая смогут представить собственную концепцию развития студии. Режиссеры, обеспокоенные ситуацией вокруг «Лен­фильма», готовы зарегистрировать фонд Общественного совета, чтобы их действия обрели юридическую силу.

Продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств России Андрей Сигле заявил, говоря о концепции студии, что без государственной поддержки в спасении «Ленфильма» обойтись невозможно: «Необходимо выделить “Ленфильму” льготный кредит, выделяло же государство такие кредиты банкам во время кризиса, а недавно Путин сообщил о выделении таких средств Горьковскому автозаводу».

В концепции, которую представят члены Обществен­ного совета, будет отражено развитие двух территорий «Ленфильма» — на Каменно­островском проспекте (2,8 га) и в Сосновой поляне (9,8 га). «Это не место для прогулок, а реально действующая производственная площадка», — утверждает Сигле, говоря о территории на Каменноостровском и вспоминая о первой концепции развития студии, предложенной еще при активном участии «АФК система». Тогда производство на Каменноостровском сворачивалось и передавалось студии РВС. На территории бывшего «Ленфильма» появились бы магазины, офисы, подземные парковки, бизнес-­центры и музей. Сигле заявил, что необходимо коснуться вопроса возвращения коллекций студии и создания продюсерского центра «Ленфильма». Киностудия должна оставаться стартовой площадкой для молодых кинематографистов со всей России, центром, где могло бы развиваться национальное кинопроизводство, а не только осуществляться «московские проекты». «Ленфильм» должен стать центром, где могли бы найти творческую поддержку кинематографисты со всех уголков России — от Севера до Кавказа, где бы создавалось авторское и детское кино.

Кинорежиссер Александр Сокуров убежден, что такую студию — впервые в мировой практике — создать можно. Сокуров ради этого готов добиваться еще одной встречи с Владимиром Путиным. «Я не буду снимать на “Ленфильме”, нет там места мне, — сказал Сокуров, — но я знаю, каково значение этой студии!»

Кинорежиссеры отмечали, что до сих пор никто им поименно не может назвать состав нынешнего Совета директоров студии, жаловались на то, что не получили ответа от губернатора Санкт-Петербурга Г. Полтавченко, когда отправляли ему поправки к разработанной городом концепции еще в начале января.

Журналисты спросили Сокурова, почему он и Герман­старший выступили с письмом против участия города в проекте, ведь еще совсем недавно ими это приветствовалось. Александр Сокуров напомнил, что идея обратиться к руководству Санкт­-Петербурга с просьбой взять на баланс студию обсуждалась с предыдущим составом городской власти: «Матвиенко была готова взять “Ленфильм” на баланс, но при этом она понимала, что надо вложить деньги, речь шла о тех же двух миллиардах рублей, сумму которую я называл Владимиру Владимировичу на октябрьской встрече». Но, как отмечает кинорежиссер, «когда пришло новое руководство, о вложении городом средств в студию речи нет, и в этом отличие». Сокуров сообщил, что «речь идет о продаже Сосновой Поляны, каком-то манипулировании фондами студии и так далее, радикально другое отношение к сущности этого вопроса». И добавил: «Наше положение сложное еще и потому, что во главе управления культурой в городе находится человек, который является решительным сторонником приватизации “Ленфильма” (речь идет о нынешнем главе Комитета по культуре Дмитрии Месхиеве), и документы по общению со студией готовятся, по­ видимому, им. А кто может готовить их для вице-губернатора Кичеджи, который в специфике культуры, видимо, не очень разбирается. Он экономист или промышленник, я не знаю, кто он».

«Мы не можем в полной мере доверять городу, пока руководит управлением культуры человек, который делает все, чтобы студия “Ленфильм” была приватизирована» — резюмировал Александр Сокуров.