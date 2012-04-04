Внимание, конкурс!
№ 13(305) от 05.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Сегодня мы публикуем первые, присланные в редакцию, «говорилки» наших читателей: Анны Новиковой (Москва), Анжелики Добровольской (Киев), Александра Рубцова (Домодедово), Марины Шляховой (Москва).
Павлик, 4 года:
Входим в переполненный автобус. Пашка начинает тихонечко ныть:
– Хочу сесть!
Я говорю:
– Павлунь, ну ты же мужчина! А мужчина может позволить себе сидеть, только если он заболел! Ты же не заболел!
Последние мои слова утонули в огромных глазах сына. Проследив за его взглядом, вдруг увидела, что сидячие места заняты МУЖЧИНАМИ.
Ребёнок с ужасом воскликнул:
– Бедные мужчины! ВСЕ БОЛЬНЫЕ!
Алёша, 5 лет:
В московской квартире «чинит» свой стульчик и кричит:
– Папа! Мне срочно нужна наша дачная шкурка!
Папа, объяснившись, понял, что Алёше срочно нужна наждачная шкурка, которой они пользовались на даче.
Стасик, 3,3 года:
Чудный зверёк шиншилла бегает по комнате, вдруг встаёт на задние лапки и замирает.
– Ой! Шиншилл завис!
Марианна, 2,5 года:
Рыдает, слезами заливается.
– Мама, мне срочно нужен бюстгальтер, а у меня сиси никак не растут, куда же я буду его надевать.
Максимка, 4 года:
В автобусе мама просит удобно усевшегося Максима уступить место пожилой женщине.
Вставая с глубоким вздохом, очень громко и сердито:
– Ну, кто тут старый, садитесь!
До конца поездки место пустовало…
Максим, 4,5 года:
– Когда я был большой, у меня было 10 дочек и 3 сына, я сам их родил, мне разрезали живот и мне было не больно, потому что мне тогда было целых 10 лет! Мы жили в большом красивом доме, у нас был джип и телевизор. А потом дочки пошли в магазин, и их украла Баба-Яга.
Или вот ещё:
Я объясняла Максиму, что надо хорошо учиться и много работать, чтоб заработать денег на нужные вещи.
– Мама, а зачем? Надо просто поехать в Москву к железному ящику, вставить карточку, нажать кнопочки, и он даст, сколько нужно.
Алёша, 4,5 года:
В вагоне метро сладко спит пожилой человек. Во сне у него открылся рот. Алёша с ужасом:
– Бабушка, скажи, чтобы закрыл рот! Ведь сейчас он столько микробов наглотается!
Серёжа, 4 года:
Пробирается сквозь толпу на празднике. Сам пролез, а нога застряла. Громко кричит:
– Пропустите, пожалуйста, мою ногу!
Настя, 3,5 года:
– Ветер не дует! Ветер махает! Дуть может только человек!
Гоша, 5 лет:
Кормит уток на пруду.
– Не буду их больше кормить!
– Почему?
– Они жадные!
– Почему?
– Да, смотри, у них от жадности лапы дрожат!
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Тёти и дяди, братишки и сестрёнки, и все-все!
В вас живёт неистребимое желание записывать за любимыми чадами их смешные «говорилки», а потом цитировать их друзьям и знакомым? Отлично! Теперь у вас есть возможность поделиться со всем миром откровениями своих детей. Присылайте нам истории, высказывания, слова и словечки, произнесённые ими, а лучшие мы опубликуем в газете вместе с фотографией автора – вашего ребёнка.
Все присланные «говорилки» будут опубликованы на сайте www.detlep.ru, и все посетители сайта смогут проголосовать за понравившиеся высказывания и совместно определить, кто станет соавтором рубрики «Детский лепет» в газете «Аргументы недели».
В конце каждого месяца мы будем объявлять трёх победителей конкурса «говорилок», которые получат весёлые подарки от «Аргументов недели».
Высказывания, фото, а также ваши пожелания ждём по адресу: rubtsova@argumenti.ru для Наталии Рубцовой.
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