Внимание, конкурс!

Сегодня мы публикуем первые, присланные в редакцию, «говорилки» наших читателей: Анны Новиковой (Москва), Анжелики Добровольской (Киев), Александра Рубцова (Домодедово), Марины Шляховой (Москва).

Павлик, 4 года:

Входим в переполненный автобус. Пашка начинает тихонечко ныть:

– Хочу сесть!

Я говорю:

– Павлунь, ну ты же мужчина! А мужчина может позволить себе сидеть, только если он заболел! Ты же не заболел!

Последние мои слова утонули в огромных глазах сына. Проследив за его взглядом, вдруг увидела, что сидячие места заняты МУЖЧИНАМИ.

Ребёнок с ужасом воскликнул:

– Бедные мужчины! ВСЕ БОЛЬНЫЕ!

Алёша, 5 лет:

В московской квартире «чинит» свой стульчик и кричит:

– Папа! Мне срочно нужна наша дачная шкурка!

Папа, объяснившись, понял, что Алёше срочно нужна наждачная шкурка, которой они пользовались на даче.

Стасик, 3,3 года:

Чудный зверёк шиншилла бегает по комнате, вдруг встаёт на задние лапки и замирает.

– Ой! Шиншилл завис!

Марианна, 2,5 года:

Рыдает, слезами заливается.

– Мама, мне срочно нужен бюстгальтер, а у меня сиси никак не растут, куда же я буду его надевать.

Максимка, 4 года:

В автобусе мама просит удобно усевшегося Максима уступить место пожилой женщине.

Вставая с глубоким вздохом, очень громко и сердито:

– Ну, кто тут старый, садитесь!

До конца поездки место пустовало…

Максим, 4,5 года:

– Когда я был большой, у меня было 10 дочек и 3 сына, я сам их родил, мне разрезали живот и мне было не больно, потому что мне тогда было целых 10 лет! Мы жили в большом красивом доме, у нас был джип и телевизор. А потом дочки пошли в магазин, и их украла Баба-Яга.

Или вот ещё:

Я объясняла Максиму, что надо хорошо учиться и много работать, чтоб заработать денег на нужные вещи.

– Мама, а зачем? Надо просто поехать в Москву к железному ящику, вставить карточку, нажать кнопочки, и он даст, сколько нужно.

Алёша, 4,5 года:

В вагоне метро сладко спит пожилой человек. Во сне у него открылся рот. Алёша с ужасом:

– Бабушка, скажи, чтобы закрыл рот! Ведь сейчас он столько микробов наглотается!

Серёжа, 4 года:

Пробирается сквозь толпу на празднике. Сам пролез, а нога застряла. Громко кричит:

– Пропустите, пожалуйста, мою ногу!

Настя, 3,5 года:

– Ветер не дует! Ветер махает! Дуть может только человек!

Гоша, 5 лет:

Кормит уток на пруду.

– Не буду их больше кормить!

– Почему?

– Они жадные!

– Почему?

– Да, смотри, у них от жадности лапы дрожат!