//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

О культуре без горизонтов

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ПТИЦА ]

О культуре без горизонтов

Главная радиокомпания страны всегда благоволила культуре: трансляции симфонических концертов со всего мира, собственные радиопостановки и литературные чтения, известные музыканты, литераторы, актёры в качестве авторов и ведущих радиопрограмм делятся со слушателями своим видением мира. И совершенно особое место в эфире «Радио России» вот уже более одиннадцати лет занимает авторская программа Людмилы Борзяк «Диалоги о культуре».

- Мы сужаем  само понятие культуры, – говорит Людмила Васильевна. – Подчас отождествляя его только с художественным творчеством. Конечно, это очень важная часть нашей жизни. Потому что далеко не всем Господь даёт возможность описывать жизнь и изливать свои чувства в музыке или словах, на холсте или в камне. Это доступно только избранным, наделённым особым даром. Творцы помогают нам смотреть на мир. Помогают отличать хорошее от плохого, видеть те сотни оттенков, которые я сама не способна различить. Однако культура – это огромное созидательное понятие, которое простирается на всё, что нас окружает. Это – состояние духа человека.

Недавно Людмиле Васильевне Борзяк было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Долгую жизнь в эфире программы «Диалоги о культуре» заслуженный радиожурналист объясняет большими духовными токами, идущими от тех людей, которые за эти 11 лет побывали  в студии программы. И, конечно же, потребностями людей, слушающих «Радио России», людей, которых автор программы неизменно называет друзьями.

Команда единомышленников Людмилы Борзяк с 2005 года выпускает на «Радио России» циклы духовно-просветительских передач. Проект «Мир. Человек. Слово» сегодня включает такие программы, как «Религиозная энциклопедия» (понедельник, 20.10), «Учители. Мыслители. Пророки» (среда, 20.10), «Паломник» (четверг, 20.10), «Россия. История в лицах» (воскресенье, 9.10) и «Пастырские беседы» (воскресенье, 18.30). Создаваемые совместно с Русской православной церковью, они дают радиослушателям уникальную возможность знакомства с мировым духовным и культурным наследием.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Происшествия

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У побережья крымского курортного города Судак затонуло прогулочное судно. Об этом в четверг, 5 сентября, журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, передает Интерфакс.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе около школы. Инцидент произошёл в 18.45 (17.45 мск).

//Общество

Женщина родила после смерти мозга

Женщина родила после смерти мозга

В больнице польского города Краков женщина смогла родить ребёнка через 56 дней после смерти мозга. Отмечается, что пациенту на 20 - й неделе беременности доставили в клинику в тяжёлом состоянии.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

//Шоу-бизнес

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Известная детская писательница Джулия Дональдсон, которую награждала королева Елизавета II за заслуги перед детской литературой, узнала, что помогает Её Величеству быстро запоминать людей на крупных мероприятиях.

//Происшествия

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

В четверг, 5 сентября, в Казани возле рынка на Ломжинской улице грузовик сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Согласно источнику в Минздраве, под колёса автомобиля попали пожилые люди.

//Политика

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В военном ведомстве сообщили, что информация о гибели трех военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.

//Здоровье

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Ученые из Южной Кореи и США выяснили, что иглоукалывание помогает снизить симптомы похмелья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию исследования в научном журнале Science Advances.

//Жаркое из блогов

Плодитесь и размножайтесь!

Плодитесь и размножайтесь!

Ему криво усмехаются критики: "А создайте мне условия! Дайте то, дайте сё...". Если у человека не осталось самоуважения - он всегда так скажет. Условия нужны, чтобы космонавтом стать. А дети - они любви вашей требуют, и все, пожалуй. Я думаю, что условие тут должно быть одно, и его должно создавать само общество - надо просто любить детей.

//Новости партнеров

//В мире

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В четверг, 5 сентября, в средства массовой информации появилась информация о том, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

//Политика

Абэ предложил Путину мирный договор

Абэ предложил Путину мирный договор

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

//Шоу-бизнес

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

Известный шоумен и танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, прокомментировал сообщение супруги Наташи Королевой о своём уходе со сцены в следующем году. Наташа Королева напомнила, что Тарзану 8 марта 2020 года исполняется 50 лет.

//Экономика

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Отмечается, что планируют ввести оборотный штраф до трех процентов.

//Общество

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

Этим летом влажная и нежаркая погода способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках и на своих дачных участках.

//В мире

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек. Об этом сегодня сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
5

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры