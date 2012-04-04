О культуре без горизонтов

Главная радиокомпания страны всегда благоволила культуре: трансляции симфонических концертов со всего мира, собственные радиопостановки и литературные чтения, известные музыканты, литераторы, актёры в качестве авторов и ведущих радиопрограмм делятся со слушателями своим видением мира. И совершенно особое место в эфире «Радио России» вот уже более одиннадцати лет занимает авторская программа Людмилы Борзяк «Диалоги о культуре».

- Мы сужаем само понятие культуры, – говорит Людмила Васильевна. – Подчас отождествляя его только с художественным творчеством. Конечно, это очень важная часть нашей жизни. Потому что далеко не всем Господь даёт возможность описывать жизнь и изливать свои чувства в музыке или словах, на холсте или в камне. Это доступно только избранным, наделённым особым даром. Творцы помогают нам смотреть на мир. Помогают отличать хорошее от плохого, видеть те сотни оттенков, которые я сама не способна различить. Однако культура – это огромное созидательное понятие, которое простирается на всё, что нас окружает. Это – состояние духа человека.

Недавно Людмиле Васильевне Борзяк было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Долгую жизнь в эфире программы «Диалоги о культуре» заслуженный радиожурналист объясняет большими духовными токами, идущими от тех людей, которые за эти 11 лет побывали в студии программы. И, конечно же, потребностями людей, слушающих «Радио России», людей, которых автор программы неизменно называет друзьями.

Команда единомышленников Людмилы Борзяк с 2005 года выпускает на «Радио России» циклы духовно-просветительских передач. Проект «Мир. Человек. Слово» сегодня включает такие программы, как «Религиозная энциклопедия» (понедельник, 20.10), «Учители. Мыслители. Пророки» (среда, 20.10), «Паломник» (четверг, 20.10), «Россия. История в лицах» (воскресенье, 9.10) и «Пастырские беседы» (воскресенье, 18.30). Создаваемые совместно с Русской православной церковью, они дают радиослушателям уникальную возможность знакомства с мировым духовным и культурным наследием.