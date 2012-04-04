Премьера в Большом через сто лет

26 января исполнилось 100 лет со дня мировой премьеры самой известной оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы», состоявшейся в дрезденской Королевской опере в 1911 году. А в начале апреля 2012 года премьера оперы состоится в Большом театре России.

Пронизанная интонациями австрийской бытовой музыки, с остроумной интригой, опера сразу завоевала успех у публики. После триумфальной премьеры череда постановок «Кавалера розы» прокатилась как «лавина» по 17 (!!!) оперным сценам мира. И лишь через 100 лет партитура Штрауса, наполненная изяществом, грацией, юмором и драматизмом, зазвучит на сцене исторической сцены Большого театра.

Идею написать комическую оперу в духе Моцарта композитор предложил писателю и драматургу, его современнику Гуго фон Гофмансталю, автору «Кавалера розы». Создание оперы означало поворот Штрауса к Моцарту. В этой опере раскрылись лучшие стороны таланта композитора и прежде всего умение передать радость жизни, молодости, любви.

Кстати, название «Кавалер розы», придуманное драматургом, было отвергнуто композитором, и лишь вмешательство жены Штрауса и дам из окружения Гофмансталя спасло оперу от таких невыразительных названий, как «Окс из Лерхенау» или «Серебряная роза».

По богатству и щедрости мелодики, яркости красок, выразительности образов, мастерству опера Штрауса – одно из высочайших завоеваний музыкального театра. Она увлекает вдохновенной, поэтичной музыкой, тонкой стилизацией галантной эпохи. Отсюда её оглушительный успех во всём мире.

В Советском Союзе исполнять музыку Рихарда Штрауса не рекомендовалось, а опус №30 «Так говорил Заратустра» был запрещён. Первая постановка оперы на советской сцене состоялась 24 ноября 1928 года в Ленинграде. Во время гастролей Венской оперы в Москве в 1971 году впервые оперу услышали советские зрители.

В Большом театре «Кавалера розы» ставит британский режиссёр Стивен Лоулесс, известный своим почтительным отношением к классике. Он помогал Андрею Тарковскому в 1983 г. в Ковент-Гарден (Лондон) ставить оперу «Борис Годунов». У дирижерского пульта Большого встанет главный дирижёр театра Василий Синайский. И есть все предпосылки, что шедевр Рихарда Штрауса через сто лет займёт своё достойное место в репертуаре Большого театра России.