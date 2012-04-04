//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Премьера в Большом через сто лет

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]

Премьера в Большом через сто лет

26 января исполнилось 100 лет со дня мировой премьеры самой известной оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы», состоявшейся в дрезденской Королевской опере в 1911 году. А в начале апреля 2012 года премьера оперы состоится в Большом театре России.

Пронизанная интонациями австрийской бытовой музыки, с остроумной интригой, опера сразу завоевала успех у публики. После триумфальной премьеры череда постановок «Кавалера розы» прокатилась как «лавина» по 17 (!!!) оперным сценам мира. И лишь через 100 лет партитура Штрауса, наполненная изяществом, грацией, юмором и драматизмом, зазвучит на сцене исторической сцены Большого театра.

Идею написать комическую оперу в духе Моцарта композитор предложил писателю и драматургу, его современнику Гуго фон Гофмансталю, автору «Кавалера розы». Создание оперы означало поворот Штрауса к Моцарту. В этой опере раскрылись лучшие стороны таланта композитора и прежде всего умение передать радость жизни, молодости, любви.

Кстати, название  «Кавалер розы», придуманное драматургом, было отвергнуто композитором, и лишь вмешательство жены Штрауса и дам из окружения Гофмансталя спасло оперу от таких невыразительных названий, как «Окс из Лерхенау» или «Серебряная роза». 

По богатству и щедрости мелодики, яркости красок, выразительности образов, мастерству опера Штрауса – одно из высочайших завоеваний музыкального театра. Она увлекает вдохновенной, поэтичной музыкой, тонкой стилизацией галантной эпохи. Отсюда её оглушительный успех во всём мире.

В Советском Союзе исполнять музыку Рихарда Штрауса не рекомендовалось, а опус №30 «Так говорил Заратустра» был запрещён. Первая постановка оперы на советской сцене состоялась 24 ноября 1928 года в Ленинграде. Во время гастролей Венской оперы в Москве в 1971 году впервые оперу услышали советские зрители. 

В Большом театре «Кавалера розы» ставит британский режиссёр Стивен Лоулесс, известный своим почтительным отношением к классике. Он помогал Андрею Тарковскому в 1983 г. в Ковент-Гарден (Лондон) ставить оперу «Борис Годунов». У дирижерского пульта Большого встанет главный дирижёр театра Василий Синайский. И есть все предпосылки, что шедевр Рихарда Штрауса через сто лет займёт своё достойное место в репертуаре Большого театра России.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Шоу-бизнес

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Известная детская писательница Джулия Дональдсон, которая награждала королева Елизавета II за заслуги перед детской литературой, узнала, что помогает Её Величеству быстро запоминать людей на крупных мероприятиях.

//Происшествия

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

В четверг, 5 сентября, в Казани возле рынка на Ломжинской улице грузовик сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Согласно источнику в Минздраве, под колёса автомобиля попали пожилые люди.

//Новости СМИ2

//Политика

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В военном ведомстве сообщили, что информация о гибели трех военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.

//Здоровье

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Ученые из Южной Кореи и США выяснили, что иглоукалывание помогает снизить симптомы похмелья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию исследования в научном журнале Science Advances.

//Жаркое из блогов

Плодитесь и размножайтесь!

Плодитесь и размножайтесь!

Ему криво усмехаются критики: "А создайте мне условия! Дайте то, дайте сё...". Если у человека не осталось самоуважения - он всегда так скажет. Условия нужны, чтобы космонавтом стать. А дети - они любви вашей требуют, и все, пожалуй. Я думаю, что условие тут должно быть одно, и его должно создавать само общество - надо просто любить детей.

//В мире

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В четверг, 5 сентября, в средства массовой информации появилась информация о том, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

//Политика

Абэ предложил Путину мирный договор

Абэ предложил Путину мирный договор

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

//Шоу-бизнес

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

Известный шоумен и танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, прокомментировал сообщение супруги Наташи Королевой о своём уходе со сцены в следующем году. Наташа Королева напомнила, что Тарзану 8 марта 2020 года исполняется 50 лет.

//Новости партнеров

//Экономика

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Отмечается, что планируют ввести оборотный штраф до трех процентов.

//Общество

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

Этим летом влажная и нежаркая погода способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках и на своих дачных участках.

//В мире

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек. Об этом сегодня сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

//Происшествия

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

В Москве экстремальный мужчина сорвался с каната, который был натянут на высоте 300 метров между башнями "Око" и "Нева". Канатоходец пытался преодолеть расстояние, но не удержался и упал.

//Здоровье

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили распространенные привычки, которые негативно влияют на головной мозг человека. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Известная российская актриса Любовь Толкалина высказалась о своём отношении к людям, которые позволяют "поливать грязью" совершенного незнакомых им людей. Знаменитость посоветовала сначала разобраться в ситуации, а уже после высказывать своё мнение.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
5

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры