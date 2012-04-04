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Признание в любви к джазу

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ, фото автора ]

Признание в любви к джазу

30 апреля впервые будет отмечаться Международный день джаза. По всему миру пройдут программы, посвящённые этой дате. Самым ярким событием московской джазовой жизни станет Большой фестиваль «Все цвета московского джаза», организованный народным артистом России Анатолием КРОЛЛОМ. Он состоится 29 апреля в концертном зале Академии Гнесиных при информационной поддержке «Аргументов неделi».

- Анатолий Ошерович, скажите, как 30 апреля стало Всемирным днём джаза?

– Решение было принято поздней осенью 2011 года на специальной сессии ЮНЕСКО. Это результат признания замечательного жанра, которому в России скоро исполнится 90 лет. Мы, российские музыканты, может быть, как никто другой, чувствуем благодарность, потому что количество синяков, шишек на нашем теле и в наших душах трудно посчитать.

– Почему именно вам поручили организовать празднование этого дня у нас?

– Не поручили, а предложили. В конце февраля я получил письмо от ответственного секретаря комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе. Так что у меня было невероятно мало времени для воплощения того, что я придумал. Многие коллеги собираются посвятить этому дню свои концерты. Я же решил сделать фестиваль-акцию, своеобразный джазовый митинг «Все цвета московского джаза», в котором бы участвовал весь московский джаз. Потому что это наш общий праздник.

– И кто же выйдет на сцену?

– В концерте участвуют пять лучших московских, да и, наверное, российских биг-бендов. Биг-бенд Игоря Бутмана, биг-бенд имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина, мой оркестр «Академик-Бэнд», «Большой джазовый оркестр Петра Востокова» и недавно появившийся при Российском государственном музыкальном центре биг-бенд «Орфей» под руководством Игоря Кантюкова. Будут и другие московские джазовые коллективы и исполнители – «Moscow Ragtime Band», Даниил Крамер, трио Ивана Фармаковского, Алексей Кузнецов, замечательные солисты: Анечка Бутурлина, Юлиана Рогачёва, Ольга Синява, уникальный мальчик, поющий джаз – Ваге Хачатрян. Также будут участвовать и молодые коллективы. Их участие для меня очень важно. Мне хотелось показать, что российский джаз имеет большой возрастной спектр. От джазовых аксакалов до совсем молодых, но потрясающе талантливых ребят.

– Имеется ли какая-то концепция у этой программы?

 – Конечно. В фестивале будет три отделения. Каждое построено по принципу концерта. Открывать и заканчивать будут биг-бенды, а между ними выступят различные исполнители, солисты, диксиленд. Первое отделение полностью отдано самым молодым музыкантам, которые играют ничуть не хуже ветеранов. Фестиваль своеобразен тем, что тут у коллектива или исполнителя нет задачи самопоказа. Нужно выйти на сцену и признаться в своей любви к джазу.

– Джаз очень неоднороден. Будут ли как-то представлены современный джаз, джаз-рок, джазовый авангард?

– Современный джаз будет исполнен трио в составе Ивана Фармаковского, Валерия Гроховского и Сергея Манукяна. Джаз-рок, конечно, тоже будет звучать. Даже в репертуаре моего оркестра есть такие произведения. Что же касается авангардного джаза, то авангардную музыку, даже талантливо сыгранную, необходимо слушать в контексте этого направления. На одном фестивале могут звучать только совместимые направления джаза, авангард – это отдельное течение.

День джаза отмечается в этом году впервые. Как вы думаете, станет ли это у нас традицией?

– Думаю, да. Вполне возможно, что в следующем году этот фестиваль будет проходить в Светлановском зале Дома музыки. Его руководство уже дало мне своё согласие с пятью восклицательными знаками. Я не буду рассказывать, что планирую на следующий год. У меня ещё есть время подумать, а идей столько, что я уже сам себя боюсь.

– Что сегодня происходит с джазом в России и мире?

– Всё замечательно. Жанр жив. Может, и есть какие-то болячки, но они легко излечимы. 40 лет назад мы и не мечтали о том, что у нас будет джазовое образование, появится специальность – джазовый музыкант. Появилось много коллективов, исполнителей, джазовых фестивалей, которые проводятся в Москве и по всей России.

 Проблема заключается в том, что в России джаз развивается главным образом по линии исполнительства. Появляются хорошие оркестры и солисты. Но задача создать свой джаз, джаз с российским лицом, полностью не решена. Для этого необходимо изменить нашу систему образования, уделить большее внимание занятиям композиции, аранжировки, чтобы у нас появились молодые творцы, способные сочинять авторскую музыку.

– Вы отдаёте очень много времени продюсерской и преподавательской деятельности. Не получается ли так, что как пианист и композитор вы из-за этого теряете?

Нет. Я посвятил всю свою жизнь служению джазовой музыке. И только как исполнитель. Моя деятельность в качестве продюсера и педагога, может быть, перевесила сегодняшнюю исполнительскую жизнь. Хотя я стараюсь балансировать. Мне кажется очень важным делать всё для того, чтобы джаз был музыкой не одного-двух, а всех поколений.

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