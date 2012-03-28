Семь Я в сборе!

Пятнадцатый «Поезд надежды» социального проекта «Радио России» «Детский вопрос» вернулся в Москву с новыми пассажирами! Двенадцать детей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет обрели любящие семьи. Две девочки, Наташа и Ангелина, отправятся с новой мамой в Майкоп, где их с нетерпением ждут целых пять сестёр!

Ещё на проводах из группы смущённых, взволнованных родителей Анна выделялась особой уверенностью. Раскованно общалась с журналистами. Рассказывала, что у них в Адыгее дети в детских домах… закончились: всех уже разобрали по семьям! Поэтому приходится лететь за родительским счастьем на край света – в Приморье.

В деле усыновления Анна отнюдь не новичок – из пяти её дочек, четыре – приёмные. А теперь семья в одночасье пополнилась ещё двумя девочками, семи и девяти лет. Ничего героического в своём поступке счастливая мама не видит:

– С одним трудно, с двумя, как ни странно, легче. А с третьего количество детей в семье не играет роли! – уверяет Анна. – Старшая дочь, ей 23, уже окончила консерваторию, живёт в Краснодаре. Мы до дома добираемся на перекладных. Летим через Краснодар, она нас там будет встречать. Из Краснодара – в Майкоп, там уже шестнадцатилетняя дочка встретит, чемоданы возьмёт. Ведь семья – семь моих я. Получается, как раз этих девочек для семьи и не хватало.

Наташу и Ангелину Анна приметила заранее: увидела на сайте регионального оператора ролик, в котором снимались девочки, и восхитилась их артистичностью.

– У нас дома есть традиция – ставить спектакли, а Ангелина очень любит театр, – радуется совпадению многодетная мама. – Мы сразу поняли: это наши дети и их нужно забрать.

Теперь в домашнем майкопском театре стало на две актрисы больше. Репертуар уже подобран: первой пьесой, в которой сыграют Наташа и Ангелина, станет «Баллада о принце» по книге Лоис МакМастер Буджолд.

Подробнее об итогах этой поездки можно узнать в программе «Детский вопрос» на «Радио России» каждую первую и третью субботу месяца в 17:30. Сайт «Детского вопроса» deti.radiorus.ru.