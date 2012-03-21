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Когда есть единение с залом

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Когда есть единение с залом

Народный артист России Алексей ГУСЬКОВ снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Зрители любят его работы в таких картинах, как «Классик», «Личное дело судьи Ивановой», «Мусорщик», «Граница. Таёжный роман», «Участок», «Степан Разин» и др. С некоторых пор Алексей Геннадьевич занялся и продюсированием. В его творческом багаже фильмы и сериалы: «Воровка», «Охота на изюбря», «4 дня в мае». А в марте этого года состоялось несколько громких премьер с участием популярного актёра.

- Алексей Геннадьевич, недавно на канале «Россия» был показан сериал режиссёра Сергея Снежкина «Белая гвардия», где вы сыграли полковника Малышева. Это переложение на телевизионный язык великолепного булгаковского материала вызвало неоднозначные оценки зрителей и критиков…

– Да, уровень мыслей Михаила Афанасьевича поражает, а его язык – сейчас таким уже не пишут, не говорят… Сергей Снежкин – талантливый человек, и планка, которую он нам поставил, была очень высока. Для меня принципиально важно, что я в своей роли не изменил ни одной булгаковской запятой. Актёры обычно подминают текст под себя, «присваивают» его. Я же, наоборот, пытался подобраться к витиеватости речи полковника Малышева…

– Март – месяц сплошных премьер для вас. В российский прокат вышла картина Джаника Файзиева «Август. Восьмого». Чем вас заинтересовали сюжет фильма и ваш персонаж?

– Я без колебаний согласился исполнить эту маленькую роль. Предстояло создать персонаж, который в трудную минуту спасает не себя, а протягивает руку помощи другому. Мне понравилось, что в фильме найдена правильная точка зрения на войну – глазами молодой женщины, не участницы, не стреляющей в людей. Думаю, когда Джаник решил, что история будет рассказываться с точки зрения мамы, которая ищет своего сына и проходит все круги военного ада, с бомбёжками, с контузией, его посетило творческое вдохновение.

– Фильм «4 дня в мае», где вы сыграли главную роль и выступили в качестве продюсера, удостоился «Золотой ладьи» на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Неужели в реальности была такая история? Вместо того чтобы в мае 45-го праздновать Победу, разведрота капитана Горыныча, защищая немецких женщин и детей, вступает в бой со своими же…

– Несколько лет назад я ехал в машине и по радио услышал рассказ военного историка Дмитрия Фоста о событиях 1945 года. Оказывается, есть документы о том, как наши бойцы спасли немецких детей. Меня до такой степени заинтересовал его рассказ, что я тут же позвонил на радио и взял координаты Дмитрия. И мы начали раскручивать эту историю… Но наш фильм не о русских или немцах, речь идёт о добре и зле. Будет ли порядочный человек защищать женщин и детей, даже если их мужья и отцы из вражеского лагеря? Фильм о достойных людях, которые ценой своей жизни спасают тех, кому угрожает опасность, о человеческом великодушии, о том, что даже на войне можно сохранить человеческое лицо, вечные ценности. Я долго формулировал, про что же мне хотелось сделать картину. Всё встало на свои места, когда на первом показе в Германии пожилой человек сказал: «Из детства я помню вот что. Мы страшно голодали и очень боялись русских солдат, которые остановились у нас. Мама спрятала нас под одеяло, а когда утром мы проснулись, русские уже ушли дальше, оставив нам хлеб. Вот эту горбушечку с солью я запомнил на всю жизнь».

– Как продвигается ваш продюсерский проект по «Севастопольским рассказам»? Скоро будете снимать фильм?

– Все движется не так быстро, как хотелось, но уже готов сценарий, фактически определился весь художественно-постановочный состав, что очень важно. Это действительно большая, объёмная работа, бюджет подбирается к двадцати миллионам долларов, если всё делать серьёзно и современно.

– У вас с супругой Лидией Вележевой очень талантливый сын, 23-летний актёр Владимир Гуськов. Он играет в Театре Маяковского, снимается в кино. Вы видели все его работы?

– Не все, к сожалению. Актёрская судьба такая, что мы с сыном не совпадаем: в тот вечер, когда играет он, обязательно выхожу на сцену и я. Но очень хочу посмотреть, потому что слышал много хороших отзывов и, конечно же, переживаю не только за спектакли, но и за всю творческую судьбу Володи. Но я вижу, что к профессии он относится серьёзно, и это самое главное.

– Постоянно снимаясь в кино, вы много играете и в театре. Какие новые постановки с вашим участием можно будет вскоре увидеть?

– Я приступаю к репетициям нового спектакля в Театре Вахтангова. В этом сезоне на вахтанговской сцене у меня уже вышла одна премьера – «Люди как люди» по пьесе Горького «Зыковы», которую поставил Владимир Иванов. Тема и уровень разговора, предлагаемые зрителю, очень интересны. Для актёра нет большего счастья, когда зритель такой разговор поддерживает, когда есть единение с залом. А зал там, к слову, немаленький, под тысячу мест, и он всегда полон.

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