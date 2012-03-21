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Добрая фея Незабудка

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Добрая фея Незабудка

Актриса Светлана ПЕРМЯКОВА начинала свою творческую деятельность в Пермском ТЮЗе. На театральных подмостках играла вполне серьёзные роли в спектаклях «На бойком месте» и «Гроза» Островского, «Мещанин во дворянстве» Мольера, «Ревизор» Гоголя. Но прославилась актриса после того, как стала выступать в знаменитой команде КВН «Парма». Завершив карьеру в КВН, Светлана начала сниматься в сериалах. Роль обаятельной медсестры Любы Скрябиной в сериале «Интерны» снова вывела её в звёзды.

- Светлана, а где сейчас ваши бывшие коллеги по «Парме», что с ними? Кто-нибудь стал, как вы, сниматься в кино, играть на драматической сцене?

– Экс-коллеги создали креативную компанию с названием нашей команды. Выпустили несколько передач на канале СТС. Моя подруга и «подельница» по КВН Жанна Кадникова стала режиссёром и сценаристом сериала «Реальные пацаны». Жанне всегда была интересна именно режиссура. В нашем кавээновском дуэте «Светка и Жанка» её героиня несла рациональное зерно, а моя была пофигисткой.

– Вы же, кажется, вместе работали в Пермском ТЮЗе?

– Да, вместе. И кстати, наше первое появление в КВН случилось ещё в 1992 году, когда мы были студентами. Появились на ТВ, но с треском вылетели. И вот целых десять лет спустя возвратились в КВН, на этот раз более успешно, в команде, которая была создана в Перми. Кстати, в наш победный год, когда мы объездили с гастролями Россию и Украину, я купила видеокамеру и добросовестно снимала все наши приключения. К десятилетию «Пармы» ребята смонтировали фильм из тех моих любительских съёмок.

– В сериале вы играете старшую медсестру. Интересовались специально для съёмок секретами профессии?

– Вся наша сценарная группа – ребята с медицинским образованием. Они знают, о чём пишут. От актёров же требуется только грамотно держать шприцы… Вообще меня часто путают с моей героиней. Однажды ко мне подошёл мужчина и, очень стесняясь, попросил… связать свитер с оленями, какой Люба связала своему возлюбленному. Товарищ был очень разо­чарован, когда я сказала, что вязать совсем не умею. «Где же найти такую женщину, которая вяжет?» – спросил наивный мужик. «Ну уж точно не в телевизоре!» – ответила я.

– Ваш партнёр по сериалу Иван Охлобыстин – актёр и человек незаурядный, порывистый, скандальный. Как вам работается с ним?

– Мне с Охлобыстиным очень интересно. К своему стыду, я познакомилась с ним только на площадке, ничего не знала раньше о его творчестве, религиозных поисках. Конечно, для меня открылся целый мир. Иван Иванович очень цельный, и, по сути, он большой ребёнок. Ему всё интересно. Но, конечно, главное призвание Охлобыстина – духовное и, конечно, его семья.

– Вы сейчас много играете в театре. Пользуется успехом антрепризный спектакль «Седина в бороду», где у вас довольно необычная роль…

– Да, необычная. Кстати, я попала в этот спектакль благодаря исполнительнице главной роли Оле Битюцкой. Мы землячки, обе из Перми и, оказавшись в Москве, поддерживаем друг друга. Оля позвонила мне как-то: «Есть антреприза замечательная, не хочешь ввестись?» Я сразу согласилась, хотя и роль маленькая. Зато я здесь танцую рок-н-ролл, и даже на столе!.. Надо сказать, это была самая первая антреприза, предложенная мне в Москве. Мы выпустили спектакль, затем пропал продюсер, пропали все деньги. Через полгода опять собираемся, опять показываем, но грянул кризис. И вот в 2011 году у спектакля началась третья жизнь. Надеюсь, счастливая. Мы начали ездить с «Сединой в бороду» по России и Украине, отзывы действительно очень хорошие.

Занята я и в других спектаклях: «Счастливый номер», «Мужчина по вызову», «Замужние невесты». В антрепризе что важно: чтобы все лица были известные, медийные. Мне выпало счастье играть со многими замечательными актёрами. А в спектакль «Замужние невесты» меня ввели вместо Нины Ивановны Руслановой, она на тот момент немножечко устала, приболела. И вот теперь мои партнёры – замечательные, великолепные Татьяна Кравченко, Марина Яковлева. А играем мы по пьесе Владимира Гуркина, написавшего «Любовь и голуби», между прочим!

– Видимо, по старой тюзовской памяти вы ещё и в детских спектаклях участвуете!

– Да, играю в двух детских сказках, которые идут в московском театре «Буфф», – «Сказочный рейс» и «Как чуть не съели принцессу Булочку». В последнем играю отнюдь не Булочку, как вы, наверное, подумали. Я – добрая фея Незабудка. Булочка там совсем маленькая… В общем, график у меня очень плотный, всё нужно разрулить, и этим занимается мой директор Максим. Ещё ведь снимаются «Интерны», какие-то другие картины. Короче, у меня один выходной в месяц!

– Наверное, мечтаете об отпуске? Где, кстати, любите отдыхать?

– Вообще моя девичья мечта – конное путешествие по горным склонам. Раньше были такие путёвки. Очень хочу оседлать лошадь с тюками и не торопясь, посмотреть горы Памира. Разбить лагерь, костерок, чтобы лошади паслись… Такой кайф!

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