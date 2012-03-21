Штурмовать будут интеллектом

Канал «ТВ Центр» подготовил для своих зрителей необычную премьеру. Заручившись поддержкой интеллектуальной элиты России, канал открывает дискуссионный клуб «Мозговой штурм», в котором будут обсуждаться проблемы науки и высоких технологий. Впервые на российском телевидении появится площадка, где будут выступать не только чиновники и журналисты, но и учёные, аналитики – та самая часть интеллигенции, которая способна понять, обсудить и разъяснить обществу любые, даже самые сложные проблемы.

Программа получила поддержку в Совете Федерации Федерального собрания РФ и московском правительстве. Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алфёров также поддержал идею телевизионного дискуссионного клуба учёных. Большой вклад в становление программы внесли Счётная палата РФ и Российская академия наук. И вот результатом всей этой совместной деятельности стало дискуссионное ток-шоу «Мозговой штурм», которое с 27 марта будет показываться еженедельно на канале «ТВ Центр» по вторникам в полночь.

Программа «Мозговой штурм» создана прежде всего для того, чтобы вывести интеллигенцию на экраны – навстречу широким массам. Научное сообщество уже давно существует где-то на «периферии обсуждений». При этом найти проблему, которая в наше время решалась бы без учёных, практически невозможно! Теперь научное сообщество сможет рассказать широкому кругу граждан России о том, что оно делает, о перспективе, о том, что оно ждёт от общества и что обществу следует ждать от российской науки.

Первый выпуск программы будет посвящён будущему атомной энергетики России. Атомщики и представители экозащитных организаций страны встретятся в студии лицом к лицу, и каждая сторона будет защищать свою позицию, свой взгляд на проблему. Пожалуй, такого исчерпывающего разговора вы не слышали никогда!

В следующем выпуске программы «Мозговой штурм» речь пойдёт об астрологии. Действительно ли за градусами, траекториями движения планет, астрологическими домами, построениями гороскопов скрывается настоящая наука? Быть может, мы недооцениваем наших астрологов с научной точки зрения? Об этом вы узнаете в программе «Мозговой штурм». Штурмуйте вместе с учёными научные вершины и открытия по вторникам в полночь на канале «ТВ Центр».