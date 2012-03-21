«Летучая мышь» для великого Ростроповича

В Международный день театра 27 марта Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана представит спектакль «Летучая мышь» на музыку Иоганна Штрауса, посвящённый памяти выдающегося музыканта и человека, большого друга театра Мстислава Леопольдовича Ростроповича, которому в этот день исполнилось бы 85 лет.

История постановки этого спектакля неразрывно связана с именем Ростроповича. Перед изгнанием из страны в 1974 году маэстро было отказано в постановке «Летучей мыши» на сцене Московского театра оперетты. Его неосуществлённая мечта воплотилась во французском Эвиане на летнем международном фестивале в 2000 году и стала музыкальной сенсацией. Мстислав Ростропович выступил музыкальным руководителем и главным дирижёром спектакля. В сценической летописи самой оперетты эта постановка тоже стала историческим событием. Впервые в истории русского музыкального театра российские певцы исполняли на немецком языке не только все музыкальные, но и все разговорные тексты. Эта работа – одна из самых ярких и счастливых страниц творческой биографии всех «геликоновцев», принимавших в ней участие.

После премьеры Дмитрий Бертман обратился к Мстиславу Ростроповичу с такими словами: «Мы благодарны за традиции, которые вы нам дарили в эти дни. Вы часто ссылаетесь на опыт своих любимых учителей, великих музыкантов: Шостаковича, Прокофьева, Бриттена. Для нас, «геликоновцев», теперь вы, Мстислав Леопольдович, вместе с Галиной Павловной будете такими же учителями».

С тех пор «Летучая мышь» – бессмертный шлягер в репертуаре «Геликона». С этим спектаклем театр объехал весь мир – только в Соединённых Штатах Америки он был показан 58 раз!

Театр «Геликон-опера» и Маэстро Мстислава Ростроповича связывали годы дружбы. Мстислав Леопольдович не пропускал в «Геликоне» ни одной премьеры, часто бывал на репетициях, знал лично всех солистов театра, посещал спектакли театра в России и за рубежом. Однажды в частном разговоре с Бертманом Ростропович поинтересовался, что такое «Геликон». И в ответ услышал, что это гора в Древней Греции, где Аполлон встречался с музами и занимался с ними любовью. Музыкант немедленно откликнулся: «Теперь ясно, что я поселюсь именно на горе Геликон!»

В память об этой дружбе в день юбилея Маэстро в «Летучей мыши» гостями бала у князя Орловского станут солисты театра, ученики великой русской певицы Галины Павловны Вишневской, супруги М. Ростроповича.