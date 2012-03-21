//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Чтобы этой музыкой гордились

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Чтобы этой музыкой гордились

20 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоится ежегодное  вручение премии «Шансон года». Об особенностях нынешней церемонии, о новых исполнителях, появившихся в эфире в 2011 году, о том, как будет дальше развиваться «Шансон», обозреватель «АН» поговорил с главным редактором популярной радиостанции Артуром ВАФИНЫМ.

- Торжественная  церемония «Шансон года», впервые проведённая в 2002 году, концептуально изменилась несколько лет назад – артисты стали петь живьём. «Потери» в этом смысле были?

– Для некоторых исполнителей это действительно стало серьёзным испытанием: не все были готовы петь живьём. Но профессиональные люди выходить на сцену не отказались, на то они и профессионалы… До этих изменений мы следовали телевизионным канонам, где были свои требования: чтобы концерт был плюсовой и никаких технических накладок. Но теперь уже третий год подряд у нас будет играть живой оркестр Сергея Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз». И надо сказать, с ним песни совершенно по-другому звучат и воспринимаются.

– Какие новые лица выйдут на легендарную кремлёвскую сцену, какие особенности будут у нынешней церемонии?

– Среди номинантов-открытий – молодой талантливый парень из Украины Михаил Бублик. Когда-то он отправил свою песню Алле Борисовне Пугачёвой, и она очень живо отреагировала, пригласила исполнителя в Москву, поставила песню в эфир радио «Алла». А в прошлом году Михаил появился на волнах нашей станции и очень понравился слушателям. Ещё одно новое имя на церемонии – Дмитрий Хмелёв. Его открыл несколько лет назад Александр Розенбаум, Дима передал ему кассету на концерте. В 2011 году его песня зазвучала и у нас. Кстати, в Кремле обязательно выступит и сам Александр Яковлевич, который в прошлом году записал альбом вместе с Григорием Лепсом и выпустил свой сольный диск. Трудно представить «Шансон года» без Любови Успенской, которая выпустила в 2011 году целых две пластинки; без «Лесоповала», Александра Новикова, Стаса Михайлова и других звёзд.

Будут у нынешней церемонии и свои «фишки». Например, в этом году исполнилось бы 50 лет Михаилу Кругу. К этой дате мы готовим сногсшибательный номер. Вдова Михаила, певица Ирина Круг, несколько лет назад нашла на одной из кассет неизвестную песню мужа «Спи, моя последняя любовь». Эту вещь Ирина и споёт в Кремле, а мы вручим ей нашу красивую статуэтку – золотой гитарный гриф на малахитовом постаменте. Всего в этом году будет вручаться 30 таких статуэток. Как известно, у нас нет номинаций, мы вручаем премию за достижения. И если ты записал хорошую песню, которую полюбили слушатели, это, на наш взгляд, уже большое достижение.

– Кстати, а какой должна быть песня, чтобы она попала в эфир радио «Шансон»?

– Если коротко, мелодичной, содержательной, такой, которая заставляет или плакать, или смеяться. Шансон – это обязательно эмоциональный настрой. Наш слушатель – человек, способный чувствовать, достаточно взрослый, у кого есть определённый жизненный багаж за плечами. Хотя нельзя сказать, что радио «Шансон» совсем не слушает молодёжь. У нас ведь не только музыка в эфире, но и множество интересных, познавательных, острых программ.

– Вот об этом и поговорим. Вы ведь и сами ведёте на «Шансоне» две программы. Вам нравится роль «играющего тренера»?

– Понимаете, если ты сам не работаешь в эфире, очень сложно понять, уловить нюансы, особенности, изменения в нашей тонкой радийной сфере. Я веду программу «Короткий разговор», где рассказываю музыкальные новости, любопытные факты из жизни исполнителей, истории тех или иных песен. Вторая передача – «Живая струна». Здесь мы вместе с известным журналистом Николаем Пивненко и Алексеем Конкиным – музыкантом, который в своё время играл с Викой Цыгановой, Андреем Бандерой и другими, пытаемся создать в студии атмосферу «разговора на кухне». Час эфира мы говорим со звёздами о музыке, о жизни, затем играем и поём вживую. Любопытная беседа получилась недавно со Стасом Михайловым. Он рассказывал такие вещи, которые я никогда от него раньше не слышал. О семье, о погибшем брате, о том, чей он сын – мамин или папин.

– И чей же сын «великий и ужасный» Стас Михайлов?

– Оказалось, больше мамин, потому что папа у него был лётчиком, часто бывал вне дома… Что касается других передач, хочу особо выделить «Главную тему», которую ведёт писательница Татьяна Устинова. Она сама, исходя из своих взглядов и предпочтений, выбирает актуальную тему для разговора. Но самое важное в этой передаче – гость в студии. Скажем, не так давно Татьяна разговаривала с Никитой Михалковым о состоянии дел в нашем отечественном кинематографе. Острой получилась и передача о том, что ждёт послевыборную Россию в ближайшие шесть лет. Кстати говоря, гостем этой программы был главный редактор «Аргументов неделi» Андрей Угланов.

– Артур, как будет дальше развиваться ваша радиостанция?

– Сейчас шансон становится мейнстримом. Той популярной музыкой, эстрадной песней, которая правила бал в нашей стране некоторое время назад, и все мы этой музыкой и этими песнями гордились. Мы стремимся возродить подобную ситуацию. Чтобы любой человек, услышав на волнах радио «Шансон» талантливый текст, запоминающуюся мелодию, великолепное исполнение, захотел сам тут же подпеть этой песне.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Культура

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет. Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

//В мире

В Бразилии погибли 500 миллионов пчел

В Бразилии погибли 500 миллионов пчел

В самом южном штате Бразилии - Риу Гранди ду Сул - найдены мертвыми 400 миллионов пчел. Похожая участь постигла пчел и в других регионах Бразилии, составив рекордное количество погибших особей за всю историю пчеловодства - 500 миллионов.

//Новости партнеров

//Культура

Режиссёр фильма "Экипаж" прокомментировал смерть Александры Назаровой

Режиссёр фильма "Экипаж" прокомментировал смерть Александры Назаровой

Режиссер и продюсер Александр Митта отреагировать на новость о смерти 79-летней Народной артистки России Александры Назаровой. Знаменитость скончалась во вторник, 20 августа.

//Армия

Пентагон ответил на обвинения о начале разработки ракет до разрыва ДРСМД

Пентагон ответил на обвинения о начале разработки ракет до разрыва ДРСМД

США отвергают обвинения в том, что начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из ДРСМД. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп поддержал возвращение России в G8

Трамп поддержал возвращение России в G8

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о возращении формата "Большой восьмёрки" с участием России. По его словам, это будет целесообразное решение.

//В мире

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Представители датской королевской семьи заявили, что для них большая честь получить предложение о покупке Гренландии от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Они не исключают реализации такой крупной сделки.

//Общество

Названы самые шумные и самые тихие города России

Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья.

//Происшествия

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Новости партнеров

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Говорят, что...

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленський пытается изо всех сил надуть свой авторитет. Сосредоточивший в своих руках законодательную и исполнительную власть Незалежной бывший комик нуждается в международном признании – ему позарез нужна встреча с Владимиром Путиным.

//Говорят, что...

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой. Однако всё не так просто.

//Культура

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
2

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству
3

На детской ж/д побывали – много важного узнали
4

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
5

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры