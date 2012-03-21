Чтобы этой музыкой гордились
№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]
20 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоится ежегодное вручение премии «Шансон года». Об особенностях нынешней церемонии, о новых исполнителях, появившихся в эфире в 2011 году, о том, как будет дальше развиваться «Шансон», обозреватель «АН» поговорил с главным редактором популярной радиостанции Артуром ВАФИНЫМ.
- Торжественная церемония «Шансон года», впервые проведённая в 2002 году, концептуально изменилась несколько лет назад – артисты стали петь живьём. «Потери» в этом смысле были?
– Для некоторых исполнителей это действительно стало серьёзным испытанием: не все были готовы петь живьём. Но профессиональные люди выходить на сцену не отказались, на то они и профессионалы… До этих изменений мы следовали телевизионным канонам, где были свои требования: чтобы концерт был плюсовой и никаких технических накладок. Но теперь уже третий год подряд у нас будет играть живой оркестр Сергея Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз». И надо сказать, с ним песни совершенно по-другому звучат и воспринимаются.
– Какие новые лица выйдут на легендарную кремлёвскую сцену, какие особенности будут у нынешней церемонии?
– Среди номинантов-открытий – молодой талантливый парень из Украины Михаил Бублик. Когда-то он отправил свою песню Алле Борисовне Пугачёвой, и она очень живо отреагировала, пригласила исполнителя в Москву, поставила песню в эфир радио «Алла». А в прошлом году Михаил появился на волнах нашей станции и очень понравился слушателям. Ещё одно новое имя на церемонии – Дмитрий Хмелёв. Его открыл несколько лет назад Александр Розенбаум, Дима передал ему кассету на концерте. В 2011 году его песня зазвучала и у нас. Кстати, в Кремле обязательно выступит и сам Александр Яковлевич, который в прошлом году записал альбом вместе с Григорием Лепсом и выпустил свой сольный диск. Трудно представить «Шансон года» без Любови Успенской, которая выпустила в 2011 году целых две пластинки; без «Лесоповала», Александра Новикова, Стаса Михайлова и других звёзд.
Будут у нынешней церемонии и свои «фишки». Например, в этом году исполнилось бы 50 лет Михаилу Кругу. К этой дате мы готовим сногсшибательный номер. Вдова Михаила, певица Ирина Круг, несколько лет назад нашла на одной из кассет неизвестную песню мужа «Спи, моя последняя любовь». Эту вещь Ирина и споёт в Кремле, а мы вручим ей нашу красивую статуэтку – золотой гитарный гриф на малахитовом постаменте. Всего в этом году будет вручаться 30 таких статуэток. Как известно, у нас нет номинаций, мы вручаем премию за достижения. И если ты записал хорошую песню, которую полюбили слушатели, это, на наш взгляд, уже большое достижение.
– Кстати, а какой должна быть песня, чтобы она попала в эфир радио «Шансон»?
– Если коротко, мелодичной, содержательной, такой, которая заставляет или плакать, или смеяться. Шансон – это обязательно эмоциональный настрой. Наш слушатель – человек, способный чувствовать, достаточно взрослый, у кого есть определённый жизненный багаж за плечами. Хотя нельзя сказать, что радио «Шансон» совсем не слушает молодёжь. У нас ведь не только музыка в эфире, но и множество интересных, познавательных, острых программ.
– Вот об этом и поговорим. Вы ведь и сами ведёте на «Шансоне» две программы. Вам нравится роль «играющего тренера»?
– Понимаете, если ты сам не работаешь в эфире, очень сложно понять, уловить нюансы, особенности, изменения в нашей тонкой радийной сфере. Я веду программу «Короткий разговор», где рассказываю музыкальные новости, любопытные факты из жизни исполнителей, истории тех или иных песен. Вторая передача – «Живая струна». Здесь мы вместе с известным журналистом Николаем Пивненко и Алексеем Конкиным – музыкантом, который в своё время играл с Викой Цыгановой, Андреем Бандерой и другими, пытаемся создать в студии атмосферу «разговора на кухне». Час эфира мы говорим со звёздами о музыке, о жизни, затем играем и поём вживую. Любопытная беседа получилась недавно со Стасом Михайловым. Он рассказывал такие вещи, которые я никогда от него раньше не слышал. О семье, о погибшем брате, о том, чей он сын – мамин или папин.
– И чей же сын «великий и ужасный» Стас Михайлов?
– Оказалось, больше мамин, потому что папа у него был лётчиком, часто бывал вне дома… Что касается других передач, хочу особо выделить «Главную тему», которую ведёт писательница Татьяна Устинова. Она сама, исходя из своих взглядов и предпочтений, выбирает актуальную тему для разговора. Но самое важное в этой передаче – гость в студии. Скажем, не так давно Татьяна разговаривала с Никитой Михалковым о состоянии дел в нашем отечественном кинематографе. Острой получилась и передача о том, что ждёт послевыборную Россию в ближайшие шесть лет. Кстати говоря, гостем этой программы был главный редактор «Аргументов неделi» Андрей Угланов.
– Артур, как будет дальше развиваться ваша радиостанция?
– Сейчас шансон становится мейнстримом. Той популярной музыкой, эстрадной песней, которая правила бал в нашей стране некоторое время назад, и все мы этой музыкой и этими песнями гордились. Мы стремимся возродить подобную ситуацию. Чтобы любой человек, услышав на волнах радио «Шансон» талантливый текст, запоминающуюся мелодию, великолепное исполнение, захотел сам тут же подпеть этой песне.
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