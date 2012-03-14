Ключи для капитана

«Авторадио» подвело итоги турнира «Первый рыцарь», проходившего накануне первого весеннего праздника. Три недели слушатели радиостанции сражались в поединках под стенами каскадерского замка «Сетуньский стан». Победитель турнира получил в награду квартиру в Подмосковье.

В день завершения акции пятнадцать рыцарей, вышедших в финал, собрались в подмосковном Жуковском. Все они еще до сражений прошли «лирический кастинг»: сочинили сонет в честь Прекрасной дамы и отправили его на сайт «Авторадио». У каждого из финалистов при себе был ключ, который они получили, победив соперника в честном бою. Для всех поединков организаторы турнира придумывали новые испытания: «Воздушный бой» – игра в бадминтон, «Принцесса Рапунцель» – катание по льду на щите, «Галопом по Европам» – гонки на велосипедах.

Подходя по очереди к ларцу, в котором хранился главный приз – сертификат на квартиру, – рыцари пробовали открыть замок. Комментировал действия финалистов Алексей Лысенков, шоумен, ведущий программы «Золотой человек» на «Авторадио». Удача улыбнулась сэру Петру Афанасьеву Лиепайскому, Рыцарю гусиного пера и гагачьего пуха, защитнику отечества. Петр – капитан 3-го ранга в отставке, ныне частный предприниматель, приехал на турнир из Калининграда. Победил он в испытании, называвшемся «Битва на Чудском озере»: встав на коньки, собирал в корзину платки, разбросанные по льду.

– Ну вот все и закончилось, мы отдаем победителю квартиру, отдаем с огромным удовольствием, – рассказал ведущий утреннего шоу «Мурзилки Live» Захар, который каждое утро комментировал происходящее на турнире. – Причем я видел, как неравнодушно Алексей Лысенков смотрел сегодня на ларец, на замок и самое главное – на ключи, которые висели у ребят на груди. Думаю, в этот момент он ругал себя за то, что не писал сонеты.

– Да, сегодня я по-хорошему позавидовал победителю, – признался Алексей. – И не потому, что он выиграл квартиру, а потому, что сегодня он придет к своей единственной и скажет: «Любимая! Вот ключи от нашей новой квартиры!»

Сам Петр Афанасьев первым делом позвонил жене, слушавшей эфир «Авторадио», и заверил, что он действительно только что победил в турнире.

– Оказывается, с помощью коньков можно заработать квартиру, и не обязательно быть при этом Евгением Плющенко, – пошутил Петр. – Не ожидал, что из такого количества претендентов «золотой ключик» достанется именно мне. Нашему сыну Кириллу уже 12 лет, и скоро он поедет в Москву учиться. Так что эта квартира будет его!