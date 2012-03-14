Устами «Детского лепета» глаголет истина

Книга «Детский лепет» – трогательный сборник интервью с детьми знаменитостей. Его автор – Лариса Максимова, журналистка. Изначально эти интервью она брала для рубрики в ежемесячном журнале Story, но позже было решено объединить их в книгу, которая недавно была издана.

Соавторы книги: Мика ДАНЕЛИЯ, Марианна ГАЗМАНОВА, Ваня ЗОЛОТУХИН, Маша ЮМАШЕВА, Варя ПОРЕЧЕНКОВА, Ариадна ВОЛОЧКОВА, Даша и Максим БАРЩЕВСКИЕ, Ева БАРАЦ, Кристиан БОРОВИК, Гриша ВАЛУЕВ, Полина ДУНАЕВСКАЯ, Ваня ГАРМАШ, Фёдор МЕРЗЛИКИН, Мартин АВЕРБУХ, Маруся БОРДОВСКИХ, Маша МЕЛЬНИКОВА, Степан ПРОХАНОВ.

- Лариса, в чём вы теперь видите назначение «Детского лепета»?

– Когда говорят, что я написала книжку для детей, то я возражаю – это книжка для взрослых. Например, Андрей Мерзликин сказал, что с помощью «Детского лепета» он открыл своего собственного ребёнка, а то, что он думал о нём до этого, – оказалось неверным. Наверное, это произошло со многими родителями.

– Вы также пишете, что после «Детского лепета» стали иначе строить отношения со своим сыном. В чём это выразилось, в серьёзных разговорах?

– Да. То, что с детьми надо разговаривать, вроде бы очевидная истина, но для огромного количества взрослых людей – это совершенно не так. Детей мы воспитываем – сядь туда, не трогай, не лезь, – но мы почему-то не обсуждаем с ними серьёзные вещи: что в основе их желаний, что они думают об увиденном мультфильме, знают ли, что такое Бог, и верят ли в него. После того как я поговорила со всеми этими детьми, я стала и со своим сыном общаться больше именно в таком ключе. В подобных разговорах залог того, что ребёнок в будущем станет тебе другом и партнёром в жизни.

– Вы пишете, что отреагировали неохотно, почему? Показалось ли вам, что мир взрослых с его условностями, предрассудками на самом деле подавляет качества и таланты, которые есть у детей. А взрослые потом об этом сожалеют и пишут романы, книги, сказки о торжестве добра над злом?

– Да, я абсолютно согласна. Я убедилась в этом после всех моих интервью. Поняла, что у этих интервью есть определённый возраст. Например, после восьми лет мне уже не удаётся добиться от ребёнка той искренности, которую он выдаёт от четырёх до восьми лет. В девять, десять, одиннадцать дети уже говорят те вещи, которым их научили взрослые: начинают лукавить, анализировать, у них теряется непосредственность и живая реакция, открытость к миру и умение всему удивляться, и, конечно, в этом вина взрослых. Например, внучка Бориса Николаевича Ельцина Маша. Я ей задала вопрос: «Маша, тебе нравится Путин?» Если бы ей было лет тринадцать, она бы уже знала, как следует отвечать на подобный вопрос. Маша в свои пять или шесть лет ответила: «Как он мне может нравиться или не нравиться, если я с ним совершенно незнакома?» Или дети Барщевские: «Мы пришли взять у вас интервью» – «А у нас его нет!»

Вообще, каждый ребёнок что-то такое выдавал, что запоминалось и придавало интервью изюминку. До детей звёзд всегда тяжело добраться – они ведь живут за городом, за заборами, под присмотром охранников. Например, до дочки Волочковой мне пришлось добираться четыре часа, а когда я пришла, то Ариадна развернулась спиной и сказала, что не будет давать интервью, потому что ушла её няня и теперь будет другая. А я так устала и была раздражена, что сказала: «Ариш, я вот сейчас лягу здесь на пол и никуда не уйду, пока ты со мной не поговоришь». И легла. Гриша Валуев сразил меня тем, что пришёл и сказал: «Я вам, конечно, дам интервью, но не думайте, что я буду рассказывать семейные тайны, – домашние секреты нужно хранить!».

– Как так получилось, что книжку иллюстрировали 11-летняя художница Маша Михалкова и Тонино Гуэрра?

– Всё, что касается оформления книжки, – это два чуда. Маша Михалкова – дочка Любы Толкалиной и Егора Кончаловского. Она из необыкновенного рода, генеалогическое древо которого уходит вглубь веков, и впитала, кажется, всё самое лучшее. Она необыкновенно мыслит, у неё невероятно богатая фантазия, она создаёт удивительные, совершенно не детские рисунки. Дело в том, что я пришла брать у неё интервью, а она на все вопросы норовила мне ответы нарисовать. Я предложила ей показать другие её рисунки и была поражена. Когда мы стали издавать книжку, мне пришла мысль попросить Машу нарисовать иллюстрацию к каждой беседе, но только если она подойдёт к этому делу серьёзно. Маша встретила идею восторженно и фактически убила на это все свои летние каникулы, ведь в книжке сорок две беседы и, значит, сорок два рисунка. На этом чудеса не закончились. Я много лет дружу с семьёй Тонино Гуэрра – итальянского поэта, сценариста, друга Феллини. Помимо прочего он создаёт очень интересную живопись, мозаики. Когда я увидела Машины рисунки, то подумала, что они необыкновенно сочетаются с тем, что делает Тонино. И я попросила его нарисовать обложку для книги. Лора, жена Тонино, прочитала ему несколько интервью, тот долго над ними хохотал и с удовольствием сделал несколько рисунков на выбор. Хотя этих двух художников разделяет почти век – Маше одиннадцать, а Тонино девяносто один – их роднит совершенно детский, открытый взгляд на мир.

Говорят дети Гриша Валуев (8 лет): – Часто ли я себя плохо веду? Всегда! Марианна Газманова (6 лет): – Разве Бога можно любить или не любить? Бога нужно уважать!

Уникальный сборник интервью детей известных политиков, бизнесменов, композиторов, режиссёров, артистов и музыкантов. Очень смешно, мудро и поучительно, одним словом – устами младенца глаголет истина!

Соавторы книги: Мика ДАНЕЛИЯ, Марианна ГАЗМАНОВА, Ваня ЗОЛОТУХИН, Алина ЗЕЛЕНИНА, Дина НЕМЦОВА, Андрей МАКСИМОВ, Маша ЮМАШЕВА, Степан ПРОХАНОВ, Варя ПОРЕЧЕНКОВА, Арсений КОРТНЕВ, Ариадна ВОЛОЧКОВА, Иван ТРОФИМОВ, Даша и Максим БАРЩЕВСКИЕ, Лиза ШАГАНОВА, Маша ЛЕОНИДОВА, Даша МИТЯЕВА-ЕСИПЕНКО, Ева БАРАЦ, Леонтий и Мелания КОНДРАХИНЫ, Зоя МИТРОФАНОВА, Кристиан БОРОВИК, Гриша ВАЛУЕВ, Полина ДУНАЕВСКАЯ, Ваня ГАРМАШ, Ксения ГАЛИБИНА.

Великий итальянец Тонино ГУЭРРА оформил обложку, а юная художница Маша МИХАЛКОВА (КОНЧАЛОВСКАЯ) нарисовала к каждой главе ­рисунок.

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