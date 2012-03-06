//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Играющий тренер

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Играющий тренер

Знаменитый актёр Валерий ЗОЛОТУХИН сейчас является директором своего родного Театра на Таганке. Он не только формирует репертуар, договаривается с режиссёрами о премьерах, но и занимается повседневными финансовыми, техническими, бытовыми проблемами огромного коллектива. Наряду с этим Валерий Сергеевич много играет в спектаклях, снимается в новых фильмах, выступает с концертами.

- Валерий Сергеевич, с чего обычно начинается ваш день?

– Уже много лет подряд – с молитвы. «Отче наш», утренняя молитва за близких, за театр, за себя. Потом зарядка, состоящая из нескольких разминочных упражнений. И главный элемент – 7 минут стою на голове.

– Это упражнение из йоги? И почему именно 7 минут?

– Да так сложилось – лет уже 40. Сначала стоял 2, потом 3, 4, 5 минут. Потом 7 – и остановился. Говорят, Джавахарлал Неру стоял 21 минуту, но это уже действительно йоговские дела. В эти вещи втягиваешься, привыкаешь. И если обычную зарядку сделаешь, но не постоишь на голове, как будто чего-то не хватает. Своим умом дошёл, что это улучшает кровообращение. Прильёт кровь к голове – и мысли светлее.

Ещё я наблюдал в детстве, как отец, уезжая на работу, пил мёд с холодной водой. Утром это тоже для меня обязательная вещь. Ещё ем чеснок – четыре зубчика каждое утро – с сыром, с кашей. Я очень часто летаю. Часовые пояса меняются, режим, погода. И вот, чтобы не заболеть, «принимаю» чеснок.

– Вы директор Театра на Таганке с 18 июля прошлого года. Какие дела были первоочередными, удалось ли с ними справиться?

– Мы попали в очень сложное положение. Для нас уход Юрия Петровича Любимова был внезапным. Не буду вспоминать всю ту историю, но ему подписали заявление, и – директора нет, худрука нет. И труппа выдвинула предложение, чтобы меня назначили на должность директора. С 16 июля все ушли в отпуск. Я же приступил к работе. Как выяснилось, на октябрь были запланированы гастроли в Грецию. Вся документация по этим гастролям оказалась, с моей точки зрения, практически незаконной. Пришлось это дело разгребать и закрывать, мне звонили из разных мест, вплоть до иностранных посольств. Я сказал, что всю ответственность за снятие греческих гастролей беру на себя.

На 15 сентября был намечен сбор труппы, на котором людям надо объявить, чем они будут заниматься в сезоне. Весь отпуск я созванивался с режиссёрами, с СТД. В итоге договорился с хорошим, известным итальянским режиссёром Паоло Ланди. Он выбрал для постановки у нас пьесу Карло Гольдони «Венецианские близнецы». И мы подписали с ним контракт. Сергей Федотов, режиссёр и руководитель пермского театра «У моста», согласился поставить у нас пьесу Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишмаан». На днях вышла третья премьера «Двенадцатой ночи» Шекспира, в постановке нашей актрисы и режиссёра Ренаты Сотириади. А вскоре мы ждём приезда Кшиштофа Занусси, он поставит у нас пьесу Ионеско «Король умирает».

– Но у директора есть и другие обязанности – финансовые, руководство техническими цехами…

– Безусловно. Но я всё-таки не один, взял себе новых, компетентных заместителей, которые разбираются и в финансах, и в других технических вопросах.

– При всей своей загруженности вы ещё успеваете играть в спектаклях, сниматься в кино и даже сериалах. Вот что вас, скажем, заинтересовало в роли деда Прохора в сериале «Ефросинья», который уже несколько лет идёт на канале «Россия»?

– Для деда Прохора я многое насочинял из личных историй, взял от своих дедов и предков. Приносил целые куски к сценарию, расширял роль. Я и не предполагал, что будет триста серий!.. Но вообще-то это вопрос непростой. Это моя профессия, я актёр, директором работаю всего несколько месяцев. Взять, например, тот же «Участок». Уже снимаясь, я узнал, что от этой роли в своё время отказался Михаил Кононов. Он сказал: «Я работал у Тарковского, а вы мне это предлагаете!» Так что у каждого свой подход к актёрскому ремеслу. А результат работы, между прочим, не всегда просчитаешь.

– Валерий Сергеевич, вы – молодой отец. Чем вас сейчас радует семилетний сын Ваня?

– Во-первых, он страшно переживает за отца. Как-то была передача «Достояние республики» на Первом канале, где я исполнял «На Большом Каретном». Как мне потом рассказывали близкие, Ваня перед телевизором лихо пел и отплясывал вместе со мной. А когда объявили, что песня получила третье место, очень расстроился, его час не могли успокоить. Кричал: «Почему третье место? Позвоните на телевидение!»

Ещё у Вани очень цепкая память, он на конкурсе чтецов прошёл во второй тур. А на конкурсе спортивных танцев занял третье место. Но особенно мне любопытно с ним на хоккей ходить, он занимается в секции. Он там с клюшкой бегает, а ты трясёшься от переживаний. Когда Ванька уходит со льда, с него просто пот ручьём льётся, у них же там всё по-взрослому – форма, снаряжение, маска. И тренеры очень требовательные. Забавно, болеешь за него, поросёнка!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Для предотвращения высадки российского десанта Киеву необходимо разместить вдоль контролируемого им побережья ракетные комплексы. С таким заявлением выступил Владимир Гаврилов, украинский генерал-майор.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

Недалеко от города Ачинска Красноярского края в воинской части произошло несколько взрывов на складах с боеприпасами. Жителей близлежащих населённых пунктов эвакуируют, объявлен режим ЧС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

В Откровении Иоанна Богослова содержится пророчество о Третьей мировой войне. К соответствующему заключению пришли специалисты, расшифровавшие эту книгу Нового Завета, говорится в заметке, появившейся в сети.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

«Гроза» российского менеджмента Инна Нозик дала очередное интервью «Аргументам Недели». В ходе беседы бизнес-леди поведала нам, почему на собеседовании задают вопросы о сексе, зачем в школах следует ввести уроки матерных слов и почему из кричащих детей вырастают кричащие начальники.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Происшествия

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Министерстве обороны РФ рассказали, есть ли погибшие при взрыве в воинской части недалеко от Ачинска. Ранее в СМИ сообщили о семи пострадавших, двое из которых– военнослужащие.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего зама Дмитрия Булгакова на место пожара в Красноярском крае, где на территории воинской части в Ачинском районе взорвался склад с боеприпасами.

//В мире

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

Необычную экскурсию для туристов организовали в парке диких животных в Шанхае. Теперь наблюдать за жизнью зверей можно и ночью. В ходе этого развлечения туристы смогут увидеть более 5 тысяч животных.

//Армия

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по выходу из ДРСМД способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений и рассказал об условиях размещения российских ракет.

//Здоровье

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Работающие в Великобритании медики перечислили симптомы надвигающегося инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Авиа, ж/д транспорт

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Судебные приставы в одном из московских аэропортов не пустили девушку-пилота из Санкт-Петербурга в ее первый заграничный рейс. Как выяснилось, причиной стали долги почти в один миллион рублей.

//Экономика

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Далеко не последним при выборе работы является размер заработной платы. Специалисты провели исследование и выяснили, работники каких специальностей могут претендовать на зарплату от ста тысяч в месяц.

//Новости партнеров

//Экономика

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Прогноз роста российской экономики снизился до 1,1 процента. Экономисты предсказывали этот показатель на уровне 1,3 процента. Корректировка произошла после публикаций о рецессии российской экономики, которая наступила в нынешнем году.

//Наука

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Журнал PLOS Genetics опубликовал результаты исследований, в ходе которых были названы самые эффективные дисциплины и упражнения для сброса веса.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Общество

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с Чарльзом Дарвином и сумел переубедить его в вопросе теории эволюции.

//В мире

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

Взятка в 20 миллионов долларов Андрею Богдану главе офиса нового украинского президента стала поводом для возбуждения уголовного дела. Его возбудило украинского национальное антикоррупционное бюро НАБУ.

//В мире

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Намек на обещанное Зеленским процветание завершился экономией бюджета. Команда нового президента не знает, что делать с государственным кошельком.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения
3

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры