Играющий тренер

Знаменитый актёр Валерий ЗОЛОТУХИН сейчас является директором своего родного Театра на Таганке. Он не только формирует репертуар, договаривается с режиссёрами о премьерах, но и занимается повседневными финансовыми, техническими, бытовыми проблемами огромного коллектива. Наряду с этим Валерий Сергеевич много играет в спектаклях, снимается в новых фильмах, выступает с концертами.

- Валерий Сергеевич, с чего обычно начинается ваш день?

– Уже много лет подряд – с молитвы. «Отче наш», утренняя молитва за близких, за театр, за себя. Потом зарядка, состоящая из нескольких разминочных упражнений. И главный элемент – 7 минут стою на голове.

– Это упражнение из йоги? И почему именно 7 минут?

– Да так сложилось – лет уже 40. Сначала стоял 2, потом 3, 4, 5 минут. Потом 7 – и остановился. Говорят, Джавахарлал Неру стоял 21 минуту, но это уже действительно йоговские дела. В эти вещи втягиваешься, привыкаешь. И если обычную зарядку сделаешь, но не постоишь на голове, как будто чего-то не хватает. Своим умом дошёл, что это улучшает кровообращение. Прильёт кровь к голове – и мысли светлее.

Ещё я наблюдал в детстве, как отец, уезжая на работу, пил мёд с холодной водой. Утром это тоже для меня обязательная вещь. Ещё ем чеснок – четыре зубчика каждое утро – с сыром, с кашей. Я очень часто летаю. Часовые пояса меняются, режим, погода. И вот, чтобы не заболеть, «принимаю» чеснок.

– Вы директор Театра на Таганке с 18 июля прошлого года. Какие дела были первоочередными, удалось ли с ними справиться?

– Мы попали в очень сложное положение. Для нас уход Юрия Петровича Любимова был внезапным. Не буду вспоминать всю ту историю, но ему подписали заявление, и – директора нет, худрука нет. И труппа выдвинула предложение, чтобы меня назначили на должность директора. С 16 июля все ушли в отпуск. Я же приступил к работе. Как выяснилось, на октябрь были запланированы гастроли в Грецию. Вся документация по этим гастролям оказалась, с моей точки зрения, практически незаконной. Пришлось это дело разгребать и закрывать, мне звонили из разных мест, вплоть до иностранных посольств. Я сказал, что всю ответственность за снятие греческих гастролей беру на себя.

На 15 сентября был намечен сбор труппы, на котором людям надо объявить, чем они будут заниматься в сезоне. Весь отпуск я созванивался с режиссёрами, с СТД. В итоге договорился с хорошим, известным итальянским режиссёром Паоло Ланди. Он выбрал для постановки у нас пьесу Карло Гольдони «Венецианские близнецы». И мы подписали с ним контракт. Сергей Федотов, режиссёр и руководитель пермского театра «У моста», согласился поставить у нас пьесу Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишмаан». На днях вышла третья премьера «Двенадцатой ночи» Шекспира, в постановке нашей актрисы и режиссёра Ренаты Сотириади. А вскоре мы ждём приезда Кшиштофа Занусси, он поставит у нас пьесу Ионеско «Король умирает».

– Но у директора есть и другие обязанности – финансовые, руководство техническими цехами…

– Безусловно. Но я всё-таки не один, взял себе новых, компетентных заместителей, которые разбираются и в финансах, и в других технических вопросах.

– При всей своей загруженности вы ещё успеваете играть в спектаклях, сниматься в кино и даже сериалах. Вот что вас, скажем, заинтересовало в роли деда Прохора в сериале «Ефросинья», который уже несколько лет идёт на канале «Россия»?

– Для деда Прохора я многое насочинял из личных историй, взял от своих дедов и предков. Приносил целые куски к сценарию, расширял роль. Я и не предполагал, что будет триста серий!.. Но вообще-то это вопрос непростой. Это моя профессия, я актёр, директором работаю всего несколько месяцев. Взять, например, тот же «Участок». Уже снимаясь, я узнал, что от этой роли в своё время отказался Михаил Кононов. Он сказал: «Я работал у Тарковского, а вы мне это предлагаете!» Так что у каждого свой подход к актёрскому ремеслу. А результат работы, между прочим, не всегда просчитаешь.

– Валерий Сергеевич, вы – молодой отец. Чем вас сейчас радует семилетний сын Ваня?

– Во-первых, он страшно переживает за отца. Как-то была передача «Достояние республики» на Первом канале, где я исполнял «На Большом Каретном». Как мне потом рассказывали близкие, Ваня перед телевизором лихо пел и отплясывал вместе со мной. А когда объявили, что песня получила третье место, очень расстроился, его час не могли успокоить. Кричал: «Почему третье место? Позвоните на телевидение!»

Ещё у Вани очень цепкая память, он на конкурсе чтецов прошёл во второй тур. А на конкурсе спортивных танцев занял третье место. Но особенно мне любопытно с ним на хоккей ходить, он занимается в секции. Он там с клюшкой бегает, а ты трясёшься от переживаний. Когда Ванька уходит со льда, с него просто пот ручьём льётся, у них же там всё по-взрослому – форма, снаряжение, маска. И тренеры очень требовательные. Забавно, болеешь за него, поросёнка!