Актёрская профессия – не пирожное

Ольга КРАСЬКО – воспитанница Олега Павловича Табакова, училась у него в Школе-студии МХАТ. Зрительскую популярность принесла ей роль Варвары Суворовой в исторической картине «Турецкий гамбит». И сейчас, много играя на драматической сцене, Ольга регулярно снимается в кино. Зритель любит её работы в таких фильмах и сериалах, как «Охота на изюбря», «Есенин», «Золотой телёнок», «Маша и море», «В стиле jazz» и др.

- Ольга, играя людей разных профессий, актёр по ходу дела обучается тем или иным профессиональным навыкам героя. Например, вы два раза играли стюардессу – в сериале «Охота на изюбря» и фильме «Притяжение»…

– Когда снимали «Притяжение», у моей дочки Олеси была няня, у которой муж работал пилотом. И я приехала к ним в гости, расспросила подробно о лётных делах, о работе стюардессы. Они мне всё рассказали и даже дали какую-то служебную памятку с правилами поведения экипажа на борту. Но, если честно, для роли стюардессы особых навыков не нужно, кроме того чтобы уметь показывать руками, как надеть спасательный жилет, где запасной выход и т.п.

Другое дело, когда ты снимаешься в историческом фильме. Там важно знать, как женщины того времени говорили носили одежду. В Школе-студии МХАТ учат правилам этикета разных эпох, но на подобных съёмках ты скорее действуешь по ощущениям. Скажем, в платье позапрошлого века сложно сильно наклониться или просто сесть, потому что тебя держит корсет. Как-то выкручиваешься, приспосабливаешься. В «Турецком гамбите» мне пришлось скакать в дамском седле. В то время считалось, что женщинам ехать на лошади в «позе жокея» неприлично. И я долгое время училась управлять лошадью, когда обе ноги, грубо говоря, свешены на один бок и нет обычного равновесия. Впрочем, если понимаешь, как вообще сидеть в седле, поймёшь, как сидеть и в дамском…Кстати, моя Олеся очень интересовалась этим вопросом. Она ходит в пони-клуб и смотрит много фильмов про принцесс. Так вот, однажды она спросила: «Как же принцессы скачут на лошадях в таких пышных платьях?» И я ей рассказала, как это было со мной на «Турецком гамбите».

– Интересно, а Олеся смотрит все фильмы с вашим участием, понимает, что её мама – известная актриса?

– Олесе всего пять лет, и у неё своё ощущение и понимание того, чем мама занимается. Вот смотрели мы вместе один фильм. Там моя героиня заходит домой, в свою квартиру. И Олеся говорит: «Мама, ты домой зашла? Значит, сейчас и меня покажут?» Ей представляется всё это таким своеобразным «хоумвидео»… В этом году дочка впервые была у меня на спектакле, смотрела, как зритель аплодирует, дарит маме цветы. Для неё удивительно, когда мы заходим в магазин, и ко мне кто-то подбегает, благодарит, просит автограф.

– Какой самый памятный урок вы получили от своего мастера Олега Павловича Табакова?

– Один очень важный урок я запомнила на всю жизнь. Когда в институте были показы самостоятельных отрывков, Олег Павлович сказал: «Никогда ни у кого не спрашивайте: «Ну как?» В смысле оценки своей работы. Потому что ты не можешь угодить всем. Актёрская профессия – это не пирожное. Да и пирожное каждый повар приготовит по-своему. Даже если ему будут все советовать, что добавить. Как правило, ты сам лучше знаешь, что у тебя действительно получается, а что нет. Есть учитель, который чему-то учит, и есть ты – два единственно правильных судьи. Только учитель может сказать: это не всё, что ты можешь на сегодняшний день.

– В фильме «Валерий Харламов. Дополнительное время» вы сыграли жену легендарного хоккеиста Ирину. Хоккеем до съёмок интересовались, что-нибудь понимали в нём?

– Нет, и сейчас не понимаю. Но перед съёмками специально смотрела спортивные программы и документальную картину про семью Харламова. Там о родителях говорили их дети, показывали редкие семейные видеозаписи, где мама Ирины тоже рассказывала о дочери. По этому фильму, по фотографиям, рассказам мамы и режиссёра Юрия Королёва, который близко общался с семьёй, с друзьями Харламова, с Владиславом Третьяком, я и создавала образ Ирины. Она была тихим, незаметным человеком рядом с незаурядным, видным, прославленным героем страны. Но Ирина не была серой мышкой, в ней присутствовала настоящая женская мудрость, она умела быть для Харламова незримым надёжным плечом. Они и погибли вместе в той страшной автокатастрофе… К сожалению, у фильма была короткая прокатная судьба.

– Ольга, какие вам роли больше по душе – драматические или комедийные?

– Сейчас такое время, когда надо быть универсальным актёром. Я по типажу, конечно, героиня, но люблю и посмеяться, поучаствовать в чём-то весёлом, хулиганском. Однако серьёзные, глубокие истории, где нужно донести чужую боль до зрителей так же, как свою, – это высший актёрский пилотаж. Особенно сейчас, когда люди стали более чёрствыми и надо потратить огромное количество энергии, чтобы до них достучаться.