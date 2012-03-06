А. Сокуров: «МЫ САМИ ВЫБРОСИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЗ КУЛЬТУРЫ»

Предложенное Балтийской медиа-группой обсуждение фильма «Фауст» с участием представителей прессы и самого режиссера Александра Сокурова обернулось разговором о судьбах культуры в Отечестве.

Похоже, что Александру Николаевичу, относящемуся к «людям дела», порядком надоели попытки обсудить его последнее творение, замыкающее кинотетралогию о власти («Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст»). Понять режиссера можно: мол, я уже все сказал своим фильмом — что тут обсуждать? Да и журналистов больше занимали вопросы судьбоносные: дают ли деньги на кино, какова судьба проката «Фауста», выйдет ли в отечестве фильм в DVD формате…

Увы, приходится констатировать, что общий настрой выдающегося режиссера пессимистичен. Так, Сокуров уверен, что демократическое государство ориентируется только на потребление, а сохранение культуры, ставшее сегодня борьбой «на сопротивление», — удел тоталитарных государств. «В нашем обществе, где молодые относятся к жизни, как к потреблению товара, потребительские настроения неизбежны», — говорит режиссер, однако считает, что история с газпромовской «кукурузой» является прецедентом сплочения граждан в такой борьбе за культуру с властью, ориентированной исключительно на развитие экономической составляющей государства. Виноватых в том, что бремя ответственности за культуру государство скинуло со своих плеч, Сокуров тоже может назвать: «Мы сами выбросили государство из культуры, тем самым сказав, что “мы сами!”. А теперь многие поняли, что единственный смысл государства состоит в упрочении культуры, упрочении цивилизационных качеств народа. Ради этого и должно идти созидание армии и создание ядерного комплекса».

Сегодня, когда, по мнению Александра Сокурова, проамериканская культура стала нашим согражданам куда роднее и ближе, чем, например, интеллектуальное кино, о прокате фильмов, подобных «Фаусту» и говорить не приходится (в Нижнем Новгороде ленту Сокурова демонстрировали на двух сеансах в кинотеатре на… 36 мест). Не надо ждать и появления фильма-­призера Венецианского кинофестиваля на DVD: финансировать это мероприятие в Отечестве оказалось некому и в лучшем случае фильм выйдет в видео-формате в Испании.