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Мурашки – индикатор успеха

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Ольга РАДОВА ]

Мурашки – индикатор успеха

- Алла  Владимировна, уже больше десяти лет ваш балет самый известный и успешный в России. По-прежнему остается много желающих попасть к вам учиться?

- Да, порой не хватает места, приходится открывать филиалы в Москве. У нас есть группы, где готовят профессионалов, и группы, куда приходят танцевать просто для себя, как хобби.

- Я знаю, что у вас в балете есть система штрафов. За что?

- За опоздания, за лишний вес... Но за последние три года я не помню, чтобы кого-то штрафовали.

- А как с поощрениями?

- Обязательно. И материально, и добрым словом.

- «Тодес» на сцене - как единый организм. Но не возникает ли от этого психологический дискомфорт - все-таки каждому хочется проявить себя индивидуально?

- У нас программа поставлена таким образом, что каждый танцовщик может себя проявить. Я понимаю, трудно составить правильное впечатление, не видя выступления на сцене (они, к сожалению, редки в Москве, и мало кто может на них попасть, у «Тодеса» очень плотный гастрольный график), а по телевизору обычно показывают все не так, как надо. Операторы впервые видят номер, не знают, как его снимать. Поэтому вместо того чтобы выделить выигрышный момент, снимают, например, ботинок.
Я часто говорю, что такие съемки для нас - антиреклама.

- Как у вас рождается танец?

- Иногда вдохновляет музыка, иногда какая-то ситуация, чувство влюбленности или... красивое животное. Знаете, я ориентируюсь по мурашкам. Если у меня пошли мурашки, значит, дело будет. Когда появляется идея номера, я часто, ложась спать, закрываю глаза и вижу картинку. Иногда даже вскакиваю, чтоб записать.

- У вас напряженный рабочий график. Дома удается расслабиться?

- Я просто приказываю себе не думать о работе, и все. Ложусь спать, представляю, что лежу на берегу моря, наполовину в воде, представляю, как накатывают волны, стараюсь услышать их шум.

- Спортом занимаетесь?

- Утром для начала кручу педали на велотренажере. Потом делаю простые йоговские упражнения: скручивания для спины, складку, позу лотоса для суставов. Еще качаю пресс. Но главное - никуда не торопиться. Я просто поддерживаю форму для легкости, для подвижности, для общего состояния.

- Что еще для здоровья делаете?

- Пью травяной чай. С бергамотом, с мятой. У меня при этом возникает приятное ощущение, что я напиваюсь здоровьем.
Я представляю, как в меня входит здоровая энергия, думаю о том, как это полезно и прекрасно.

- За калориями следите?

- Приходится. Если много себе позволяю, быстро набираю вес. А поесть, честно говоря, люблю. Поэтому всю жизнь то худею, то поправляюсь. Такой нескончаемый процесс.

- Вы очень хорошо выглядите. Это от природы?

- Это генетика. Пока еще ничего не делала. Но в принципе к пластической хирургии отношусь положительно. Думаю, через какое-то время придется ею воспользоваться. Но вот не крашусь совершенно. Не от того, что стремлюсь к естеству, просто у меня аллергия на косметику. Умываюсь только минеральной водой и крайне редко пользуюсь кремами. Удивительно, но факт. Косметологи, к которым я хорошо если раз в год попадаю, говорят, что надо пользоваться, но я пока не чувствую в этом необходимости. У меня нет ощущения сухости кожи или стянутости.

- Вы много лет сохраняете один и тот же имидж. Не было желания его сменить?

- Было. Один раз коротко постриглась и покрасилась в белый цвет. Больше не собираюсь.

- А сменить черный цвет в одежде?

- Я не всегда в черном. Это такой осенне-зимний вариант. Летом вы меня в черном вообще не увидите: хожу в белом, в бежевом.

- Со старыми вещами легко расстаетесь?

- Есть любимые. Например, одна рубашка домашняя, в полосочку и в мишках, с которой я не могу расстаться. Она такая мягкая и комфортная, я ее надеваю и отдыхаю. Вообще мне нравятся удобные вещи, очень не люблю, когда что-то тянет, поджимает. Мне нравится, чтобы все было подвижно.

- Вы оптимистичный человек. Но оптимизм тоже надо поддерживать...

- Я думаю, что каждому человеку нужно проанализировать свою жизнь. Я проанализировала все свои неудачи и в итоге поняла, что только благодаря им у меня появилось то хорошее, что есть. Считаю, что все, что ни делается, к лучшему.

- Тяжело быть такой сильной женщиной, как вы?

- Столько разговоров вокруг этого! Тяжело и сильным, и слабым. Вообще женщинам тяжело.

- А в личных отношениях такая независимость не мешает?

- Я думаю, что есть немало мужчин, которым нравятся сильные, независимые женщины.

- А женщинам такие мужчины нравятся?

- Если есть за что его уважать, то почему нет? Я считаю, если мужчина честно трудится (даже если это не приносит ему больших доходов), если он увлечен своим делом, если он умный, с ним есть о чем поговорить, если в нем море любви по отношению к тебе, если он любит детей... Самое главное в союзе двух людей - это уважение. Дружба должна быть прежде всего. Ну и, конечно, понимание, что ты сделаешь для него все, что в твоих силах, а он то же самое для тебя.

Вообще семейная жизнь - не сахар. Я знаю очень мало семейных пар, которым можно по-хорошему позавидовать. Как правило, это исключения. И мне кажется, в этом вопросе не помогли бы никакие университеты, никакие академии. А у слабых женщин, между прочим, с семейной жизнью дело обстоит ничуть не лучше, чем у сильных.


 

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