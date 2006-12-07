Штурм на грани нервного срыва
Наталья Штурм: «Я не езжу быстрее, чем летит мой ангел-хранитель»
№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Ольга ТЕПЛОВА, InterMedia ]
- Наташа, что сподвигло тебя взяться за перо?
- Я всегда любила эпистолярный жанр. У меня уже вышли два рассказа, но я всегда мечтала написать крупное произведение. Надеюсь, что моя книга написана таким языком, который позволит прочувствовать ее любому человеку вне зависимости от его менталитета, возраста и жизненных позиций. Потому что я вложила в нее много иронии, самоиронии, постаралась избежать нравоучений и показушности. Главная мысль произведения в том, что и большая прекрасная любовь может привести к печальному финалу. Меня очень беспокоят безнаказанное домашнее насилие, которое расцвело в наше время, и коррупция правоохранительных органов, которые часто живут по принципу: кто платит, тот и прав. Вот об этом я и рассказала.
- Как отзываются о твоей книге люди, которые в ней фигурируют, - под своими или вымышленными именами?
- Самое удивительное, что те, от кого я ожидала обиды, отнеслись абсолютно спокойно. А те, на кого я даже подумать не могла, обиделись безумно, просто чудовищно. Но я всего лишь, никого не оскорбляя, с иронией, описала, как они выглядят. Этого оказалось достаточно. Но, извините, я их такими вижу, я художник.
- А как отреагировал прототип главного злодея - твой бывший муж?
- Cамым лучшим образом - он никак не высказался. Я не знаю, читал ли он книгу. Но то, что он промолчал, -
очень умно с его стороны.
- Роман начинается с Абрамовича, страницами о нем и заканчивается. Тебя наверняка упрекали в том, что ты используешь его имя в «рекламных целях».
- Да, мне говорили, что это очень удачный ход - у него еще эта история с разводом всплыла. «Подвезло Наташке», как написал один журналист.
- Не жалеешь, что после школы вы не поддерживали с Романом отношений?
- Насчет личных взаимоотношений - сожаления никакого, потому что он мне как не нравился, так и не нравится как мужчина. А вот что касается дружбы, она интересна, конечно. Не беря во внимание его возможности и то, что дружба с ним очень льстит самолюбию любого человека. Абрамович человек очень порядочный, и у него хорошие мозги. Дружба с ним развивает - я так бы сказала.
- В книге ты однозначно высказалась по поводу своего отношения к азартным играм. Азарт тебе чужд?
- Абсолютно. Меня захватывает только работа. Когда я даю один концерт, мне хочется отработать второй, когда я работаю два, мне хочется отработать третий. И когда я книгу писала - если у меня еще были силы, я писала всю ночь, зная, что мне в полвосьмого вставать провожать ребенка в детский сад. Да, еще машина - я люблю скорость, не могу ехать медленно. Особенно если какая-нибудь классная песня звучит по радио. Но я не езжу быстрее, чем летит мой ангел-хранитель. Это не я сказала, это сказал режиссер Владимир Краснопольский, когда я его однажды везла.
- В каких еще творческих сферах ты хотела бы попробовать свои силы?
- Мне еще Илья Глазунов говорил, что я могла бы поступать в художественный вуз. Рисую для себя, разные портреты людей с нестандартными, запоминающимися лицами. Но делать выставку или всерьез заявлять о себе как о художнике я пока не собираюсь. В кино я снималась уже, в «Сыщиках» Краснопольского, певицу Ливию играла - это одна из главных ролей.
- Предложения от режиссеров продолжают поступать?
- Режиссеры видят во мне положительную героиню, а я бы хотела сыграть женщину на грани нервного срыва.
- Чему ты собираешься отдать приоритет в будущем году - музыке или литературе?
- Будет и то и другое. В нашей стране самое страшное для артиста, когда ему говорят: «Куда вы делись, почему вас не видно?» В такие моменты хочется застрелиться, чтобы они убедились: теперь-то меня на самом деле нет. Что касается музыки - я записываю песни, последняя называется «От любви до ненависти». Об издании альбома не думаю, а вот клип, скорее всего, сниму. Чтобы не говорили, что опять я куда-то делась.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес