Штурм на грани нервного срыва

- Наташа, что сподвигло тебя взяться за перо?

- Я всегда любила эпистолярный жанр. У меня уже выш­ли два рассказа, но я всегда мечтала написать крупное произведение. Надеюсь, что моя книга написана таким языком, который позволит прочувствовать ее любому человеку вне зависимости от его менталитета, возраста и жизненных позиций. Потому что я вложила в нее много иронии, само­иронии, постаралась избежать нравоуче­ний и показушности. Главная мысль произведения в том, что и большая прекрасная любовь может привести к печальному финалу. Меня очень беспокоят безнаказанное домашнее насилие, которое расцвело в наше время, и коррупция правоохранительных органов, которые часто живут по принципу: кто платит, тот и прав. Вот об этом я и рассказала.

- Как отзываются о твоей книге люди, которые в ней фигурируют, - под своими или вымышленными именами?

- Самое удивительное, что те, от кого я ожидала обиды, отнеслись абсолютно спокойно. А те, на кого я даже подумать не могла, обиделись безум­но, просто чудовищно. Но я всего лишь, никого не оскорб­ляя, с иронией, описала, как они выглядят. Этого оказалось достаточно. Но, извините, я их такими вижу, я художник.

- А как отреагировал прототип главного злодея - твой бывший муж?

- Cамым лучшим образом - он никак не высказался. Я не знаю, читал ли он книгу. Но то, что он промолчал, -

очень умно с его стороны.

- Роман начинается с Абра­мовича, страницами о нем и заканчивается. Тебя наверняка упрекали в том, что ты используешь его имя в «рекламных целях».

- Да, мне говорили, что это очень удачный ход - у него еще эта история с разводом всплыла. «Подвезло Наташке», как написал один журналист.

- Не жалеешь, что после школы вы не поддерживали с Романом отношений?

- Насчет личных взаимоотношений - сожаления никакого, потому что он мне как не нравился, так и не нравится как мужчина. А вот что касается дружбы, она интересна, конечно. Не беря во внимание его возможности и то, что дружба с ним очень льстит самолюбию любого человека. Абрамович человек очень порядочный, и у него хорошие мозги. Дружба с ним развивает - я так бы сказала.

- В книге ты однозначно высказалась по поводу своего отношения к азартным играм. Азарт тебе чужд?

- Абсолютно. Меня захватывает только работа. Когда я даю один концерт, мне хочется отработать второй, когда я работаю два, мне хочется отработать третий. И когда я книгу писала - если у меня еще были силы, я писала всю ночь, зная, что мне в полвосьмого вставать провожать ребенка в детский сад. Да, еще машина - я люблю скорость, не могу ехать медленно. Особенно если какая-нибудь классная песня звучит по радио. Но я не езжу быстрее, чем летит мой ангел-храни­тель. Это не я сказала, это сказал режиссер Владимир Красно­польский, когда я его однажды везла.

- В каких еще творческих сферах ты хотела бы попробовать свои силы?

- Мне еще Илья Глазунов говорил, что я могла бы посту­пать в художественный вуз. Рисую для себя, разные порт­реты людей с нестандартными, запоминающимися лицами. Но делать выставку или всерьез заявлять о себе как о художнике я пока не собираюсь. В кино я снималась уже, в «Сыщиках» Краснопольского, певицу Ливию играла - это одна из главных ролей.

- Предложения от режиссеров продолжают поступать?

- Режиссеры видят во мне положительную героиню, а я бы хотела сыграть женщину на грани нервного срыва.

- Чему ты собираешься отдать приоритет в будущем году - музыке или литературе?

- Будет и то и другое. В нашей стране самое страшное для артиста, когда ему говорят: «Куда вы делись, почему вас не видно?» В такие моменты хочется застрелиться, чтобы они убедились: теперь-то меня на самом деле нет. Что касается музыки - я записываю пес­ни, пос­ледняя на­зывается «От любви до нена­висти». Об издании альбома не думаю, а вот клип, скорее всего, сниму. Чтобы не говорили, что опять я куда-то делась.