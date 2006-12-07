На НТВ теперь запрещены шутки с ножами
№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Как ни странно, все дело в истории, которая случилась в Останкино три года назад.
Тогда об этом написали все таблоиды как о любовном треугольнике с криминальным исходом. В драме участвовали Анастасия Мельникова - ведущая информационных программ РТР, Дмитрий Паппе - генеральный директор телеканала «Столица» и редактор РТР Артем Протасенко.
В центре интриги, конечно, оказалась Анастасия Мельникова. Будучи девушкой из Нижнего Новгорода, она отчаянно нуждалась в проводнике в запутанных коридорах ТТЦ.
Таковой скоро объявился. Им оказался генеральный директор телеканала «Столица» Дмитрий Паппе.
Через некоторое время Анастасия Мельникова стала ведущей информационных программ ТВЦ, а Дмитрий Паппе - счастливым отцом. Так бы, может, эта история и закончилась, но Анастасия перешла на РТР, где села в кресло ведущей информационных программ.
На РТР Анастасия познакомилась с редактором Артемом Протасенко. Редактор РТР был моложе, генеральный директор «Столицы» стал ревновать и устраивать ведущей «Вестей» сцены.
Никто точно не знает, что Мельникова сказала Протасенко, но однажды тот взял в руки нож и нанес в туалете телецентра несколько ударов Дмитрию Паппе.
На суде драма приобрела трагикомический оттенок. Отец Анастасии Мельниковой заявил, что не Паппе, а именно он отец ребенка Анастасии.
Так или иначе, но Протасенко был осужден на восемь лет, а Паппе в конце концов залечил свои раны.
После того как Протасенко отбыл в места заключения, с Паппе произошла странная история. Во время планерки он сказал коллегам, что должен выйти на минуту, и через несколько часов оказался на другом континенте. Говорят, причина неожиданного исчезновения генерального директора «Столицы» - визит сотрудников УБЭП.
По некоторым данным, на нем «зависло» 15 миллионов казенных долларов. Говорят, что Дмитрий Паппе проживает сейчас в Швейцарии и на Родину возвращаться не желает, а скорее всего - не имеет возможности.
Анастасии Мельниковой после резни в Останкино и коллизии на суде пришлось уехать обратно в Нижний Новгород. А вот Артем Протасенко, отсидев три года из восьми, неожиданно вернулся в Останкино и благодаря руководителю утреннего вещания НТВ Алексею Кузьмину получил назначение в качестве шеф-редактора программы «Сегодня утром на НТВ»
Теперь о режущих предметах на НТВ не упоминают, а некоторые коллеги предпочли уже уволиться.
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