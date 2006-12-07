«ОСП-студия» снова в эфире?

Сергей Белоголовцев: После того как на канале СТС я прекратил вести программу «Спасите ремонт», успел сняться в фильме «Цвет неба» (его будут показывать по «России» в ближайшее время). Я сыграл там главную роль - профессионального переговорщика, бизнесмена и... абсолютно несчастного, потерянного человека, который разводится с женой и влюбляется в стюардессу. Персонаж этот совершенно не комедийный... Еще репетировал в антрепризе. Но из-за того что началась работа над «Схемой смеха», мне пришлось закончить свои театральные опыты. «Схема смеха» - не эстрадное шоу. Это достаточно серьезный, на мой взгляд, проект. Мы его и задумывали не просто как шутки-прибаутки, падение в торт или на банановой кожуре, а все-таки с некой претензией на философию.

Я думаю, что нашу новую программу нельзя назвать совсем несерьезной.