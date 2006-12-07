Александр Масляков получил по заслугам

Три года назад, отмечая 40-летие трудовой деятельности, отец всех кавээнщиков Александр Масляков посетовал: «Партия и правительство меня как-то не отмечают». А когда его спросили: «Стало быть, вам хочется получить орден?» - ответил: «Мне уже ничего не хочется. Если раньше и хотелось, то теперь, когда 60-летие прошло, хочется лишь, чтобы был здоров сам, близкие, чтобы дело, которым с удовольствием занимаешься, продолжалось...»

Неизвестно, знал ли о заветной мечте Александра Васильевича Владимир Пу­тин или ему напомнили, но на 65-летие президент Международного союза КВН получил долгожданный подарок. Президент РФ наградил телеведущего орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Газета «Аргументы неделi» поздравляет Александра Маслякова с высокой наградой и надеется, что это не последний его орден.