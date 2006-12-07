Наталья из «Тихого Дона» не хочет быть Еленой

-Алена, о чем вы подумали, когда узнали, что «Тихий Дон» в России?

- Мне позвонил Федор и сказал: «Тихий Дон» в Москве. Кто будет звонить маме?» Я ответила: «Ты». Я очень обрадовалась! Подумала: «Рукописи не горят. У каждого события есть свой час».

- Вы сами испугались маме звонить?

- Да, это было нелегко. Тринадцать лет работы, писем, разговоров, обращения к адвокатам... Мы устали биться, подумали: «Как будет - так и будет». И вот, когда кроме надежды ничего уже не оставалось, - такой неожиданный поворот событий.

- Кинокритика нелестно ото­звалась о фильме.

- Я предполагала такую реакцию. Еще до выхода фильма в прессе стали писать, что Руперт Эверет - актер нетрадиционной ориентации.

Все вдруг стали сексопатологами и консультантами по прическам (обсуждали неприкрытые волосы Аксиньи). Но «Тихий Дон» - это не документальная лента из жизни казачества, а художественное произведение.

- Вы все слова и поступки людей меряете по отцу?

- Когда мне присылают сценарий, я спрашиваю себя: «А что бы сказал по этому поводу отец? Он дал бы на это свое благословение или нет?» Он считал, что актера делает роль и что нужно иметь терпение, чтобы дождаться своей роли.

- Вам удалось?

- Да. Это - Наталья в «Тихом Доне» и Бланш в спектакле «Трамвай желания». Сниматься ради того, чтобы где-то засветиться, - мне неинтересно.

- Вы с братом советуетесь?

- Всегда. Но он мне, наоборот, говорит: «Соглашайся. Ты посмотри, с чего я начинал! В каком ужасе я снимался!»

- К Федору вы относитесь как к младшему брату или как к главе клана Бондарчуков?

- Федор - глава, но шея -

мама.

- Вам нравится, как сложилась ваша карьера?

- Не совсем. Мне хочется больше сниматься в хороших фильмах... Скоро у меня выйдет полнометражный «Доктор Тырса», где мы впервые снялись вместе с Федором. Предлагали еще два сериала, но я отказалась. Подумала, что Сергей Федорович уж точно по голове бы за это дал.

- В 80-е вы снялись в нескольких фильмах, а потом вернулись на экран спустя почти 10 лет. Чем вы все эти 10 лет занимались?

- Я жила вместе с мужем и сыном в Швейцарии. Занималась домом, много читала, ездила на съемки «Тихого Дона»... Поначалу мне все это нравилось, а потом стало тяжело. Я взяла Костю и уехала с ним в Москву (муж приехал за нами через какое-то время). Сына пришлось отдать в немецкую школу, так как он не умел писать по-русски... Сейчас я на всякий случай спрашиваю Костю: «Ты бы хотел жить там?» И он отвечает: «Нет».

- А как сейчас у вас на личном фронте?

- Замечательно! Три года назад я вновь вышла замуж. Мой муж творческий человек.

- Какие советы вы могли бы дать женщинам, которые развелись?

- После развода жизнь не заканчивается! Не бойтесь жить, не чувствуйте себя убогими или обделенными. Если ты одна, то это не значит, что в тебе что-то не так. Лучше побыть одной, чем с мужчиной, который тебя подавляет или не дает тебе развиваться.

- Почему в начальных титрах «Тихого Дона» вы записаны как Алена Бондарчук, а в конечных как Елена?

- Отец хотел назвать меня Олесей, но мама и бабушка настояли на Елене. Но Елена - совершенно не мое имя. Я терпеть не могу, когда меня зовут Леной. В какой-то момент я даже сказала: «Все! Я - Алена! Могу и паспорт переделать».

Меня с детства воспитывали в строгости. Долгое время я ходила с косой и допотопной шелковой лентой. Свою лепту внесла и моя элитная школа. Там учились дети членов Политбюро, и дети артистов считались людьми второго сорта. У меня до сих пор самые страшные воспоминания связаны со школой.

- А вы как воспитываете сына?

- Мой сын в отличие от других молодых людей не смотрит бездумно телевизор. Он много читает. И это самое большое мое педагогическое достижение.