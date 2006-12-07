Поправка
№ 31(31) от 07.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В №30 еженедельника «Аргументы неделi» материал под названием «Долг перед страной» редакцией была допущена неточность. Наш журналист, описывая выступление и репертуар восходящей эстрадной звезды Стеллы Джанни, написал: «На вечере состоялось премьерное выступление Стеллы Джанни. В исполнении певицы прозвучала новая версия шлягера «Ночное кафе» на музыку Раймонда Паулса». В действительности, как нам пояснил продюсер певицы, данное выступление в стенах Кремлевского дворца для Стеллы было уже пятым. А представленная зрителям песня «Ночное кафе» была написана творческим дуэтом - Ильей Резником и Раймондом Паулсом - более двадцати лет назад и до нынешнего момента никем другим, кроме Стеллы Джанни, не исполнялась. По словам И. Резника, «...эта песня, как дорогой коньяк, была выдержана два десятилетия, и когда я увидел достойного исполнителя, она ожила и сейчас широко востребована аудиторией!»
Редакция приносит свои извинения Стелле Джанни.
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