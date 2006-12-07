Бог иужеев победил в «Новой опере»

В оперу последнее время ходить опасно: можно нарваться на режиссуру, которой безразличен композитор, главное - самоутвердиться на его костях. Да и вдохновляющие голоса редки. Однако в московский театр «Новая опера» на премьеру спектакля «Набукко» Джузеппе Верди (музыкальный руководитель и дирижер - Евгений Самойлов, режиссер - директор Латвийской национальной оперы Андрейс Жагарс) можете идти без опаски. Это постановка хорошего профессионального качества.

«Набукко» - так звучит по-итальянски имя вавилонского царя Навуходоносора, завоевателя Иерусалима, который в своей гордыне провозгласил себя богом, за что небо покарало его безумием. На фоне войны Вавилона и Иерусалима происходит семейная драма Набукко, чья старшая дочь смертельно ненавидит младшую. С этой оперы, третьей по счету, началась всемирная слава Верди, а хор иудейских пленников «Va, pensiero...» стал первым вердиев­ским «шлягером», получившим впослед­ствии статус второго гимна Италии.

Андрейс Жагарс (кстати, известный российскому зрителю по актерским работам в нашем кино, к примеру, в картине «Удачи вам, господа» он сыграл на пару с Караченцовым) перенес действие оперы с библейских времен в конец 1930 годов. Место событий - станция метрополитена, где сгрудились иудейские семьи с поклажей и детьми.

Решение, конечно, не идеальное, этакий оперный «евростандарт» (по всей Европе идут спектакли по классике, где действие перенесено в ХХ век, как наиболее эффектный и раскрученный в искусстве), но выполнено оно со вкусом. Толпа-хор иудеев сделана красочно, разнообразно. Хор «Новой оперы» заслуживает отдельной похвалы: и двигается, и поет, и переживает волнующе и убедительно. Именно хор на премьере удостоился наивысших аплодисментов во время действия - конечно, после «Va, pensiero...».

Вавилоняне в черных кожанках под водительством маленького, амбициозного Набукко в красном мундире (Анджей Белецкий) - не фашисты той или иной национальности, а так, агрессоры вообще. А когда в силу вступают нарядные вердиевские страсти и знойная змея Абигайль (Наталья Креслина) решает истребить большую бедную овечку - Фенену (Анастасия Бибичева), о современных ассоциациях вообще забываешь. Типичный вердиевский конфликт между женщиной агрессивной и женщиной смиренной так же притягателен и вечен, как и прозрение царя Набукко, ставшего, через гордыню и безумие, человеком (воплощая его страдания, Белецкий проявил недюжинные драматические способности). Заканчивается опера в отличие от жизни исключительно радостно: раскаявшийся Набукко примиряется с иудеями, небесная гармония прорвалась в земные джунгли, ужас и гибель растаяли в дивных звуках всеобщего ликования и славы Господу. Правда, вредная красотка Абигайль погибла, но она сама виновата. Нечего злодействовать.