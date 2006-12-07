Магия высокой кухни

Оксана Робски - хозяйка модной галереи, экс-владелица агентства женщин-тело­хранителей, журналистка и сценарист, популярнейшая писательница, автор книг «Casual», «День счастья - завтра», «Про любовь» и других.

Но в новой книге Оксаны Робски нет ни любовных интриг, ни хитрых сюжетных поворотов. Потому что это - кулинарная книга. Не простая, а особенная, гламурная и шикарная. Эта книга - из тех, которые абсолютно противопоказано читать на голодный желудок, настолько сочные описания дает Оксана своим блюдам и настолько эффектно и завлекательно выглядят они на фотографиях.

По мнению Оксаны Робски, «один из самых важных секретов прекрасной кухни - хорошее настроение». И с этим нель­зя не согласиться. Даже самый опытный и сведущий в кулинарном деле человек, находясь в дурном расположении духа, не сможет приготовить ни одного восхитительного блюда. И даже если блюдо не пригорит или не будет пересолено, все равно исчезнет какая-то важная составляющая, то волшебство, которое делает блюдо уникальным и неповторимым.

«Рублевская кухня Оксаны Роб­­ски» - книга, которая создает нужное настроение для готовки.

Оксана вносит в традиционный кулинарный список: салаты, закуски, супы и десерты - нотки эклектики, бесстрашно и ловко смешивая разные кулинарные традиции.

«Рублевская кухня Оксаны Роб­ски» - это разнообразная коллекция рецептов, в которой гармонично соединились кухни всего мира - от традиционной русской и европейской до экзотической восточной и латиноамериканской.

Что едят на Рублевке? Какие десерты любят рублевские жены? Ка­кое мясо предпочитают их мужчины? Какими блюдами удивить гостей, приглашенных на вечеринку или пикник? Оксана Робски делится секретами самых популярных и модных блюд, раскрывая еще одну грань жизни известной деревни.