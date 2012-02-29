Расскажи мне сказку!

На «Радио России – Культура» – премьера. В эфир выходит радиопостановка одной из самых увлекательных сказок Николая Лескова.

«Прозеванным гением» назвал когда-то Николая Лескова Игорь Северянин. При жизни этого самобытного писателя читали меньше, чем он того заслуживал. Отдать дань уважения знатоку русской словесности, традиций и быта решили на «Радио России – Культура». На волнах радиостанции звучит сказка «Час воли божьей». Для радиоверсии выбран формат моноспектакля. Текст читает заслуженный артист России Михаил Ефремов.

Один из самых востребованных и популярных актёров страны принять участие в проекте согласился охотно:

– Лесков – это вечная классика. Его произведения актуальны всегда. Автор – один из лучших мастеров слова. Приятно читать произведение, написанное красивым литературным языком, – делится впечатлениями от работы Михаил Ефремов. – К тому же я очень доверяю режиссёру. Мы давно знакомы. Не первый раз работаем вместе. У нас сплочённая команда, понимаем друг друга с полуслова.

Интересный факт: сюжет для сказки Лескову подсказал Лев Толстой. Автор дополнил предложенную историю, развил её, опираясь на традиции произведений устного русского народного творчества, которые этнограф Лесков бережно собирал по различным удалённым уголкам Российской империи.

Моноспектакль разбит на 12 серий. Режиссёр – Максим Осипов. Композитор – Андрей Попов. Саундпродюсер и продюсер – Анастасия Кузнецова.

Услышать, как сказка сказывается, можно до 13 марта на «Радио России – Культура», по будням в 21.05 по московскому времени.