Джаз из Польши

2–4 марта в концертном зале Академии Гнесиных пройдёт международный фестиваль «Польские звёзды мирового джаза». Организатором и продюсером фестиваля является один из лидеров российского джаза, народный артист России Анатолий КРОЛЛ. «Аргументы неделi» попросили его более подробно рассказать об этом музыкальном мероприятии.

- Анатолий Ошерович, я слышал, что программа фестиваля очень разнообразна и неожиданна.

– Это так. Каждый концерт фестиваля имеет своё лицо. Первый вечер будет посвящён музыке Шопена, он называется «Шопен в джазе». Шопен является одним из музыкальных брендов страны, и польские джазмены постоянно используют темы его произведений для своих импровизаций. В концерте примут участие трое польских уникальных пианистов-виртуозов: Анджей Ягодзинский, Лешек Можджер, Филипп Войцеховский. Кроме того что они безупречно владеют инструментом, каждый нашёл свою нишу в джазовой интерпретации Шопена.

На следующий вечер со своими коллективами на сцену выйдут легенды польского джаза – саксофонист Збигнев Намысловский и трубач Пётр Войтасик. Намысловский – один из тех музыкантов, благодаря которым существует само понятие польского джаза. Петра Войтасика я бы назвал польским Фредди Хаббардом, это виртуознейший трубач, который сумел создать модель игры в русле знаменитого американца, но с польской начинкой.

Завершит фестиваль беспрецедентное мероприятие – джазовый мост, интер-концерт Москва – Варшава. Вместе с польскими звёздами будут играть и российские музыканты. Поляки исполнят свою музыку, наши – свою, а затем состоится общий джем-сейшен. Россию будут представлять знаменитые пианисты Иван Фармаковский и Валерий Гроховский со своими коллективами, а также саксофонисты Сергей Головня, Дмитрий Мосьпан и два великолепных трубача – Арзу Гусейнов и Пётр Востоков.

– Программа действительно поражает воображение. Ничего подобного в Москве ещё никогда не было. Что же вас навело на мысль организовать фестиваль?

– В прошлом году я провёл программу «Шопен в джазе», в которой принимали участие польские музыканты. Этот концерт имел такой оглушительный успех, что мысль о фестивале польского джаза возникла сама собой. Хотя подспудно эта идея вызревала очень давно. Я давний друг польского джаза, дружил и сотрудничал со многими польскими музыкантами. Ещё в 1967 году на джазовом фестивале в Таллине я познакомился со Збигневом Намысловским. И вот сегодня, несколько повзрослевшие, через 45 лет, мы с ним встретимся в Москве.

Польский джаз – явление уникальное, заметное даже на фоне американского джаза. Польские музыканты предъявили такой уровень джаза, с которым американцы не считаться не могут. Джазмены из Польши сильны тем, что сумели найти своё лицо, свою интонацию, основанную на польской классике и фольклоре. Им удалось создать своё джазовое преломление этой музыки. Так что, услышав польского музыканта, сразу понимаешь, откуда он родом.

И это является предметом зависти для нас, потому что российский джаз существует только как исполнительское искусство, к сожалению, конкретного понимания, что такое российская джазовая музыка, пока нет. Наши музыканты думают только о качестве исполнения, о том, чтобы играть на мировом уровне. Но для того чтобы появилось российское лицо джаза, требуется серьёзно заниматься композиторским творчеством, оригинальными аранжировками.

– В заключительном концерте принимают участие много молодых наших музыкантов. Можно ли сказать, что у нас наконец-то появилось поколение оригинальных джазменов?

– Это так, но только отчасти.

В 50–60-х годах прошлого века джаз в нашей стране продвигали единицы, а сейчас этой музыкой занимаются тысячи музыкантов. Другой вопрос – где они работают и как существуют, поскольку зачастую выживают только за счёт своего энтузиазма. Потому что профессии джазового музыканта, которая сегодня существовала бы на должном уровне, при поддержке государства, у нас, к сожалению, нет.

– Вы сами виртуозный пианист, но в концертах фестиваля участия не принимаете. Неужели нет желания сесть за рояль?

– Не исключено, что во время джем-сейшена в интер-концерте я подойду к роялю и что-нибудь сыграю. Но я не хочу смешивать понятия. В данном случае выступаю как продюсер, автор проекта, художественный руководитель. Я бы хотел поблагодарить за поддержку ректора Российской академии музыки Галину Маяровскую, а также посольство Польши и директора Польского культурного центра Марека Радзивона. Я очень благодарен им не только за сотрудничество, но и за такую трогательную дружбу, за ту заинтересованность, с какой они отозвались на идею фестиваля, за помощь, оказываемую по различным организационным вопросам.