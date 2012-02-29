Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ (Бондаренко) приехал в столицу из Челябинска, окончил «Щуку», снимался на ТВ и в рекламе. В кино Евгений долгое время не был востребован, но после роли хромого мафиози в сериале Игоря Масленникова «Что сказал покойник» талантливого комедийного актёра заметили. С тех пор Евгений успел сыграть более чем в 80 фильмах, среди них: «Ландыш серебристый», «Гаишники», «Не в деньгах счастье»… Сейчас актёр снимается в фильме «Двенадцать месяцев. Новая сказка», играет подленького советника принца, мечтающего захватить Королевство.

- Воскресенский - это ваш псевдоним или фамилия?

– Это псевдоним, который стал моей фамилией. В 20 лет я искренне считал, что артист на сцене обязательно должен иметь псевдоним. Станиславский же на самом деле был Алексеевым. Как-то прочитал, что мой счастливый день по гороскопу – воскресенье. Подумал: «Значит, буду Воскресенским». Так получилось, что в театре на протяжении 5 лет по воскресеньям я играл сказку. И на вопрос: «Почему ты Воскресенский?» – отвечал: «Потому что по воскресеньям сказку играю».

– Впервые вы стали известны благодаря передаче «Оба-на!» Почему разошлись с Игорем Угольниковым?

– У нас была команда единомышленников: Валдис Пельш, Лёша Кортнев, Коля Фоменко… Мы всё решали коллегиально, а Игорь был режиссёром и объединителем наших творческих порывов. В начале 90-х совместная работа сошла на нет, стало как-то неуютно. Помню, проснулся, а под окном танки стоят. Стало страшно. Не пойти к Белому дому мы с друзьями не могли, два дня и две ночи провели в отряде «Белая гвоздика». После сняли программу, где Игорь играл президента «Оба-на!», а я вице-президента, который с наганом в руке отстранял от эфира Светлану Моргунову и говорил, что президент заболел (как это было с Горбачёвым). Так всеобщий страх мы перевели в юмор. После я разочаровался в революционных мероприятиях, потому что лучше не стало. Сейчас я за эволюционный путь развития и прежде всего души.

– Вы снялись более чем в 80 фильмах. Почему вам редко дают главные роли?

– Режиссёры говорят, что для меня трудно писать. Мол, я очень специфический артист, и большую роль найти сложно. Зато яркие эпизоды – почти в каждом сценарии. Если говорить о любимых ролях, то мне нравится моя драматическая роль в фильме «Шик», где я сыграл фотографа Василия, мужа Дапкунайте. И ещё роль Гоголя в документальном фильме «Гоголь. Прощальная повесть».

– Говорят, что вы долго не могли поверить, что можете быть мужем Ингеборги Дапкунайте…

– Я пробовался на другую роль, но режиссёр решил, что буду играть мужа. «С моей внешностью и быть мужем Дапкунайте?! Как мы можем быть мужем и женой?!» – восклицал я. «Мне это и нужно. Вы такие антагонисты, что когда-нибудь пырнёшь её ножом. Ты артист хороший, сыграешь», – успокоил меня режиссёр.

– Вы говорите, что для своих героев сами пишете реплики. Мол, сценаристы такое придумают, что играть нельзя…

– Я переделываю тексты не потому что они плохо написаны, а потому что их нужно адаптировать. Сценаристы же не знали, что это я буду играть. Очень важно найти слово или жест, который бы характеризовал персонаж. В сериале «Что сказал покойник» я придумал фразу: «Рыба моя». Недавно одна девушка из Калининграда написала мне: «Я никогда не забуду ваше «рыба моя». В «Медиках» я сыграл спивающегося анестезиолога. У врачей есть расхожая фраза: «Мы его теряем». Я переделал её для своего вечно отключающегося персонажа: «Коллеги, вы меня теряете!» Сейчас снимаюсь в сказке, играю подленького типа, который мечтает сместить Королеву и захватить государство. Для него я придумал: «Какая вы милая! Как это мило! Какая вы милочка волшебница!»

– О вашей личной жизни известно лишь то, что вы были женаты дважды и недолго. Как сейчас на личном фронте?

– Я не женат, но у меня есть любимая женщина. Её зовут Тамара, она художник по жизни. У Тамары была семья, дети, муж. Мы были друзьями. А потом она развелась. Не знаю, как это случилось, но в какой-то момент в моём сознании произошёл щелчок. Я посмотрел на Тамару как на женщину. Всё случилось, как в песне: «Мы жили по соседству, встречались просто так, любовь проснулась в сердце…» И мы вместе уже 10 лет.

– Столько лет вместе, и что мешает пожениться?

– Штамп в паспорте что-то нарушает в отношениях. Во всяком случае, у меня так было. Сразу начинается «ты – мой», «ты – моя», потом притязания на материальные блага и т.д. Мы же с Тамарой живём в свободном полёте, нам и вместе хорошо, и по отдельности неплохо. У неё своя квартира, у меня своя. Мы встречаемся то там, то здесь. Раньше мои жёны хотели, чтобы я всегда был дома. А я не бываю дома, постоянно в разъездах.

– Кого вы считаете членами своей семьи?

– Семья – это ответственность. У меня 12 крёстных детей, и я чувствую ответственность перед ними. Вспоминаю их каждый день в молитве, а тем, кто нуждается, помогаю материально. Игорь Угольников, кстати, тоже мой крёстный сын. Но за него я только молюсь, с деньгами у него всё в порядке.