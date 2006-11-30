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«Алиса» – «Rock’n’roll – это…»

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia  ]

«Алиса» – «Rock’n’roll – это…»

Может показаться, что с нелегкой руки Земфиры наших рокеров постигла мода на сверхкороткие кон­цертные альбомы: у г‑жи Рамазановой на «Live» попали всего десять треков, а у «Алисы» и того меньше. Но возмущаться не нужно: как выяснилось, релиз «Rock'n'roll - это...» ­(REAL RECORDS) задумывался как сингл, предваряющий полноценный конце­рт­ный диск новой серии «Realive», эдакое превью для самых нетерпеливых «алисоманов». Представленного здесь материала для альбома слишком мало, но для сингла - более чем достаточно. Часто ли вам попадались синглы на 48 минут, да еще и дуальные? Одна сторона диска - аудио, другая - DVD с записью трех живых треков и видеоклипом «Rock'n'roll-крест». К тому же пластинка традиционно для Real Records очень красиво издана - чего стоит один только магнитик, на который «запирается» конверт! Подбор песен тоже имеет четкую внутреннюю логику - в основном в сингл попали быстрые и жесткие произведения. Он открывается композицией «Шабаш» с одноименного живого альбома 1991 года. Затем следуют треки «Изгой», «Небо славян» и «Звери», четко символизирующие нынешний этап творчества Константина Кинчева. «Небо славян» и «Изгой» представлены здесь и в студийных версиях (а «Зверей», кстати, нет - и нет возможности услышать эту песню с более мягким текстом). Кроме того, в пластинку включен номер «Огонь да вода», написанный гитаристом «Алисы» Игорем Романовым и вошедший в его сольный альбом «Сновидения». Завершают сингл «ва-банковский» трек «Радиодыры», исполненный Кинчевым совместно с Александром Ф. Скляром, и гимн «Rock'n'roll - это мы», записанный с участием Глеба Самойлова, Гарика Сукачева и музыкантов «Ва-банка» (у этой группы тоже вскоре выходит диск в серии «Realive»). К последней песне нужно прислушаться повнимательнее - в ее тексте перечисляются многие герои отечественного рок-н-ролла.

 

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