Долг перед страной

Идея программы родилась в 2004 году. «Мы решили, что будет очень хорошо на следующий день после 23 февраля устроить концерт для молодых воинов, будущих защитников Отечества: кадетов, нахимовцев, суворовцев, курсантов других училищ, учащихся средних школ, ребят из детдомов и интернатов», - рассказывает Ирина Романова, председатель оргкомитета программы «Служить России!».

Благотворительная акция стала ежегодной. И каждое следующее мероприятие завоевывает все большую и большую популярность. «В первый год мы не знали, как распределить все 6000 бесплатных билетов, - нам казалось, это огромная цифра. А теперь приглашения расходятся еще за месяц до концерта», - говорит Ирина Романова.

О народном признании красноречиво говорят отзывы, которые приходят после авторских вечеров. А на третьем концерте организаторы получили официальное Приветствие Президента РФ участникам и гостям благотворительной программы.

Четвертый авторский вечер «Служить России!», состоявшийся 12 ноября, был приурочен ко Дню милиции. Огромный кремлевский зал был переполнен. И конечно, значительную часть аудитории составляла молодежь - рядовые милиционеры, кадеты, воспитанники детских домов и интернатов. Перед началом торжества все гости получили в подарок новую книгу поэта Ильи Резника - поэму о милиции «Егор Панов и Саня Ванин». Но главным подарком стал роскошный концерт.

Идейный вдохновитель программы Илья Резник сам представил новую проникновенную песню «Не отрекайся от страны» и продолжил тему служения Отечеству композицией «Рабочие войны». Известные шлягеры на стихи поэта исполнили Эдита Пьеха, Таисия Повалий, Владимир Пресняков и многие другие. Уникальный номер показали лауреаты детского конкурса «Маленькая страна», также проходящего под патронажем Ильи Рахмиэлевича. Своеобразия программе добавили номера «Кремлевского балета», танцевального ансамбля МВД РФ и группы барабанщиков-виртуозов.

На этом вечере состоялись премьерные выступления двух артистов, представленных поэтом, - Стеллы Джанни и Бобы Грека. В исполнении певицы прозвучала новая версия шлягера «Ночное кафе» на музыку Раймонда Паулса. А Боба Грек - живое воплощение литературного героя сочинений Ильи Резника - разбавил атмосферу концерта веселыми песнями в духе «классического шансона». В добавление к премь­ерам Аристарх Ливанов прочитал отрывок из новой поэмы «Егор Панов и Саня Ванин».

Кульминацией вечера стало выступление примадонны отечественной эстрады - Аллы Пугачевой. Великая актриса исполнила к восторгу публики сразу четыре песни. Не обошлось, разумеется, и без шлягера «Без меня», которому подпевала добрая часть зрителей. «Гениальный человек, рядом с которым хочется самой писать стихи», - произнесла певица об Илье Резнике.

Финал программы традиционно был отдан заглавной песне - «Служить России!». «Она уже стала гимном российской армии, - признается Илья Рахмиэлевич. - Военные знают ее, ждут на концертах, а потом все шесть тысяч зрителей стоя поют хором».

Служить России суждено тебе и мне,

Служить России, удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем.

Плечом к плечу идут россий­ские войска,

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить России.

Благородные дела важнее ток-шоу

Благотворительность для Ильи Резника - не пустое слово. Это дело чести. Когда в погоне за богатством люди забывают о духовности, забывают о главных ценностях, Илья Резник стремится развить в подрастающем поколении любовь к родине.

В последнее время стали появляться молодежные организации, но они не решают всего множества проблем и не предлагают молодым людям альтернативу повсеместной пошлости и пагубным влияниям вроде национализма. «Посмотрите хотя бы, что сейчас творится в эфире! Надо души спасать! Хоть несколько душ спасти», - восклицает поэт с горечью в голосе.

Поэт вспоминает советские годы, когда воспитанию подрастающих поколений уделялось колоссальное внимание. Конечно, это определялось идеологизированностью того времени. Но все равно у молодых людей формировался внутренний моральный стержень: «Тогда было много плохого, но было и много хорошего. А сейчас вообще ничего не проводится для патриотического воспитания, нет такой заботы о детях в масштабе страны». Восполнить этот пробел и призвана программа «Служить России!».

Кроме нее, Ильей Резником была создана благотворительная акция «Детям России». Она проводилась с 2001 года в День защиты детей. На этот грандиозный праздник съезжались ребятишки из разных регионов страны. Первым подарком для них была экскурсия по столице, а вторым - красочное шоу в Кремлевском дворце. Для детей из интернатов и детдомов также существовала совместная с ВФСО «Динамо» программа «Динамо - детям России».

«Но так как это всегда большие затраты, то теперь вместо этих акций мы проводим при под­держке правительства Москвы дет­ский конкурс песни «Маленькая страна», - объясняет Илья Резник. Участники конкурса - молодые таланты, съезжающиеся со всей России и даже стран СНГ. Главная награда для лауреатов - участие в гала-концерте, который транслируется по федеральному каналу ТВЦ, а также подготовка номера для концерта «Служить России!». «Для ребят большая честь - выступать на одной сцене с маститыми артистами», - говорит поэт.

Под патронажем Ильи Резника находится интернат в Рузе, а также школа в деревне Колюбакино. «Мы периодически ездим к ним, встречаемся, разговариваем, привозим подарки», - рассказывает поэт. В колюбакинской школе ребята регулярно проводят «Урок мужества». Они готовят рассказы об истории своего края, о воинах, защищавших его во время войны, читают стихи, поют песни. «Они чувствуют, что я рядом, что я с ними, и им это приятно», - подчеркивает Илья Рахмиэлевич.

Мало кому известно об этих благородных делах. Но они приносят стране гораздо больше пользы, чем большинство телевизионных ток-шоу. И хочется верить, что деятельность Ильи Резника станет примером для тех, кто тоже может помочь духовному развитию детей и патриотическому воспитанию молодежи. Помочь будущему России. Чтобы выполнить свой долг перед страной.

Примадонна Алла Пугачева:

«...Столько лет общения с этим великим замечательным человеком! Ну гениальный человек - столько песен для меня написал. Я говорю про Илью Резника.

Хочу сказать, что весь этот вечер... Прежде всего - это праздник для зрителей, не столько для Илюши. Для Илюши - это вечный праздник, когда нравятся его песни. Он служит России. Я служу России. Служим, но не в услужении у нее. Прежде всего - любовь к России. Любовь заставляет нас творить. Любовь ваша заставляет выживать в любых случаях...»

За кулисами

Главный режиссер Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Евгений Глазов:

- Мы с успехом делаем цикл программ «Служить России». Он включает в себя не один концерт, а несколько. 24 февраля - концерт, посвященный армии, военным людям. Соответст­венно, 12 ноября - милиции.

В зале сидели молодые курсанты, люди, которые охраняют нашу страну с честью и совестью. И естественно, такие патриотические концерты нам просто необходимы. Молодежь, которая идет нам на смену, должна видеть и понимать, ради чего мы работаем и служим.

Артисты, которые принимали в этом участие, - участники благотворительной акции. «СВР-Медиа» оказала в проведении концерта неоценимую помощь. Без ее поддержки ничего бы не состоялось.

Новая звезда Стелла Джанни:

«Я потрясена патриотизмом Ильи Резника. Ведь он, помимо того что проводит эти благотворительные концерты, еще пишет патриотические песни. То есть ему небезразлично состояние страны. Это не во имя какой-то славы, популярности. Это именно его внутренняя позиция: если он может что-то сделать, как-то помочь, всегда поможет своим творчеством».

Не благотворительная акция, а государственная

Особенность авторской программы Ильи Резника «Служить России!» заключается в ее благотворительном характере. Все билеты распространяются бесплатно: в военные училища, в интернаты и детдома, через Минобороны и Минобразования. Каждый гость вечера непременно получает памятные подарки: это книги Ильи Рахмиэлевича «Где служить?», «Ностальгия по России», «Избранное» и др., авторские диски или сборники песен на его стихи в исполнении звезд эстрады.

Разумеется, бюджет получается приличный. Это и гонорары артистам, и расходы на подготовку подарков, и аренда зала. Все расходы на проведение программы покрываются за счет спонсор­ской поддержки. «А деньги дают очень неохотно, - с сожалением признается Илья Резник. - Каждый год приходится доставать эти деньги, просить их постоянно».

Когда проводился первый концерт в рамках программы «Служить России!», организаторы остались в убытке. И это при том, что многие артисты согласились тогда выступить бесплатно - Эдита Пьеха, Максим Дунаевский, Эдуард Ханок, Тамара Гвердцители и др. До сих пор многие принимают участие безвозмездно, например Стелла Джанни и Боба Грек. Сейчас ситуация с финансированием налаживается, появились и постоянные спонсоры. Но все равно факт остается фактом: даже для благотворительного дела во благо будущего страны неприлично трудно получить финансовую поддержку.

Впрочем, мир не без добрых людей, и многие идут навстречу благородным целям Ильи Резника. «Например, Петр Шаболтай, генеральный директор Государственного Кремлевского дворца, идет для нас на всевозможные уступки, - говорит Ирина Романова. - Он всегда отдает предпочтение нашей программе при выборе дат и следит, чтобы на концерте все службы работали хорошо». Не случайно уже четвертый вечер «Служить России!» проходит в ГКД, на главной концертной площадке страны.

При организации первых трех акций значительную поддержку оказывала ФСБ РФ и лично первый заместитель директора генерал-полковник Владимир Проничев. Также помогала Счетная палата РФ. Теперь благотворительная программа выживает во многом благодаря помощи со стороны издательской группы «СВР-Медиа».

«Но вообще я считаю, что это должна быть не благотворительная акция, а государственная, - замечает Илья Рахмиэлевич. - Потому что просить деньги постоянно - это не очень приятно. Это должно происходить на административном уровне, - констатирует поэт. -

Я же не могу прийти к президенту и сказать: «Владимир Владимирович, дайте денег!» И никогда так не сделаю».

Голос сердца

Тамара Гвердцители:

«Мне очень приятно исполнять песни, которые написаны на стихи Ильи Резника! Я счастлива, что у меня есть возможность каждый день и на каждом концерте исполнять эти песни».

Открытие

Боба Грек

Я очень благодарен издательству «СВР-Медиа» за то, что вместе с Ильей Резником устроена такая акция. Она дала возможность многим людям порадоваться за российскую музыкальную культуру. Концерт получился очень мощным, сильным.

А как я в нем оказался?.. Опять-таки, благодаря газете. Вы так много написали о моем герое, прототипом которого я являюсь, что люди обращались и на радио, и на телевидение, чтобы я поучаствовал в какой-нибудь акции. Разумеется, исполнение в стиле «шансон» в Кремле на концерте «Служить России!» было трудно согласовать. Но для маэстро нет ничего невозможного...