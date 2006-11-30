Новый год под песни о главном

Скоро Новый год, а с ним и очередные каникулы. Те, кто не может себе позволить поездку на горнолыжные курорты, будут развлекаться проверенными способами: застолье, телевизор, в лучшем случае - прогулки по лесу. Даже на концерт не сходишь, потому что в начале января большинство артистов, заблаговременно отснявшись в новогодних телепрограммах, тоже разлетаются на каникулы.

То, что вы увидите по телевизору в первые дни января, можно увидеть и в «реале» чуть раньше. Первый канал снимает итоговые «Старые песни о главном» и «Новые песни о главном» 2-3 декабря в Государственном Кремлевском дворце, а «Россия» - традиционную «Песню года» 9 декабря в «Олимпийском». Существование двух почти идентичных шоу обусловлено не только конкуренцией между телеканалами, но и сложными взаимоотношениями между группировками в шоу-бизнесе. Впрочем, сам зритель вряд ли придаст большое значение тому, что в ГКД не будет «Дискотеки Аварии», а в «Олимпийском» - «Фабрики» и «Корней». Основная часть артистов засветится и там, и там, а афиша «Песни года» вообще сообщает: «Будут все!»

«Старые песни о главном» прозвучат в исполнении Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Александра Буйнова, Ири­ны Аллегровой, Димы Билана, Льва Ле­щенко, Глюкозы, Жанны Фриске, Вла­димира Кузьмина, групп «Город 312», «Рефлекс», «Корни», «Фабрика» и др. - все они споют хиты прошлых лет. На следующий день артисты представят лучшие песни уходящего года, а в список выступающих добавятся Валерия, Валерий Меладзе, Лолита, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Влад Топалов, Кристина Орбакайте, Серега, Лера Массква, Юлия Савичева и т.д. Ведущие концертов - Максим Галкин и экс-«ВИА Гра» Анна Седокова.

На «Песне года» в «Олимпийском» ожидаются Валерий Леонтьев, София Ротару, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Наталья Ветлицкая, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Жанна Фриске, Леонид Агутин, Верка Сердючка, Александр Розенбаум, группы «Звери», «Дискотека Авария», «ВИА Гра» и др. Впервые после рождения дочки на сцену выйдет Алсу, а ведущей концерта станет Алла Пугачева.