//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Новый год под песни о главном

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », InterMedia ]

Скоро Новый год, а с ним и очередные каникулы. Те, кто не может себе позволить поездку на горнолыжные курорты, будут развлекаться проверенными способами: застолье, телевизор, в лучшем случае - прогулки по лесу. Даже на концерт не сходишь, потому что в начале января большинство артистов, заблаговременно отснявшись в новогодних телепрограммах, тоже разлетаются на каникулы.

То, что вы увидите по телевизору в первые дни января, можно увидеть и в «реале» чуть раньше. Первый канал снимает итоговые «Старые песни о главном» и «Новые песни о главном» 2-3 декабря в Государственном Кремлевском дворце, а «Россия» - традиционную «Песню года» 9 декабря в «Олимпийском». Существование двух почти идентичных шоу обусловлено не только конкуренцией между телеканалами, но и сложными взаимоотношениями между группировками в шоу-бизнесе. Впрочем, сам зритель вряд ли придаст большое значение тому, что в ГКД не будет «Дискотеки Аварии», а в «Олимпийском» - «Фабрики» и «Корней». Основная часть артистов засветится и там, и там, а афиша «Песни года» вообще сообщает: «Будут все!»

«Старые песни о главном» прозвучат в исполнении Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Александра Буйнова, Ири­ны Аллегровой, Димы Билана, Льва Ле­щенко, Глюкозы, Жанны Фриске, Вла­димира Кузьмина, групп «Город 312», «Рефлекс», «Корни», «Фабрика» и др. - все они споют хиты прошлых лет. На следующий день артисты представят лучшие песни уходящего года, а в список выступающих добавятся Валерия, Валерий Меладзе, Лолита, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Влад Топалов, Кристина Орбакайте, Серега, Лера Массква, Юлия Савичева и т.д. Ведущие концертов - Максим Галкин и экс-«ВИА Гра» Анна Седокова.

На «Песне года» в «Олимпийском» ожидаются Валерий Леонтьев, София Ротару, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Наталья Ветлицкая, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Жанна Фриске, Леонид Агутин, Верка Сердючка, Александр Розенбаум, группы «Звери», «Дискотека Авария», «ВИА Гра» и др. Впервые после рождения дочки на сцену выйдет Алсу, а ведущей концерта станет Алла Пугачева.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//В мире

Экс-депутат Рады раскрыл главного «связного» Коломойского с президентом Зеленским

Экс-депутат Рады раскрыл главного «связного» Коломойского с президентом Зеленским

Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, раскрыл имя главного «связного» предпринимателя Игоря Коломойского с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данному вопросу Царев высказался в беседе со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики Крым

Путин оценил работу Аксенова на посту главы Республики Крым

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 августа, оценил работу главы Республики Крым Сергея Аксенова. В Кремле сообщили, что президент РФ провел встречу с руководством полуострова.

//Непознанное

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

«Прогноз Павла Глобы» о присоединении Донбасса к России в 2020-м выложили в сеть

Донецкая и Луганская народные республики в 2020 году присоединятся к Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в сети прогнозе, который, как утверждается, сделал астролог Павел Глоба.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Здоровье

Пять советов по снижению давления без приема медпрепаратов подсказали специалисты

Пять советов по снижению давления без приема медпрепаратов подсказали специалисты

Специалисты подсказали пять советов по снижению артериального давления без приема медицинских препаратов. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Опубликован гороскоп для знаков, которым принесет удачу конец лета 2019 года

Опубликован гороскоп для знаков, которым принесет удачу конец лета 2019 года

Людям, рожденным под знаками Овна, Близнецов, Рака и Скорпиона, повезет в конце лета 2019 года. Об этом говорится в подготовленном астрологами гороскопе, который появился в отечественном сегменте интернета.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Общество

В Москве сообщили о первом аресте после митинга 10 августа

В Москве сообщили о первом аресте после митинга 10 августа

В Москве Тверской районный суд приговорил к 30 суткам административного ареста одного из участников санкционированного митинга 10 августа на проспекте Сахарова. Это первый арест после прошедшего митинга.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Непознанное

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

В 2019 году американский лидер Дональд Трамп столкнется с серьезной болезнью, а на Россию упадет метеорит. Об этом говорится в предсказаниях ясновидящей Ванги, опубликованных на страницах британских СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка "Азов"* заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении на YouTube.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил трёх врачей

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил трёх врачей

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера и двух врачей, которые прибыли к нему на вызов для оказания медицинской помощи.

//В мире

Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле

Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле

На сайте фирмы Airbnb, которая рекламирует съемные квартиры, жители Вильнюса увидели следующее объявление: «Сдается квартира в «советском» стиле. Стоимость в сутки 67 евро». И что тут необычного?

//Общество

Эксперты объяснили, почему астероид не угрожает планете Земля

Эксперты объяснили, почему астероид не угрожает планете Земля

Ранее сообщалось, что к Земле приближается огромный астероид 2019 OU1. По размерам он больше пирамиды Хеопса, заявили в NASA. Астероид, размер которого равен в диаметре 160 метрам, будет находиться в максимальной близости от Земли 28 августа.

//Общество

Житель Карелии выиграл в лотерею и получил квартиру в Москве

Житель Карелии выиграл в лотерею и получил квартиру в Москве

Житель Карелии выиграл в лотерею 3-х комнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство, сообщила пресс-служба "Столото" - официального распространителя гослотерей в России.

//Шоу-бизнес

Ани Лорак раскрыла подробности нового романа

Ани Лорак раскрыла подробности нового романа

Известная певица Ани Лорак наконец-то отреагировала на слухи о своём романе с 26-летнем саунд - продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. В Сети уже давно обсуждается новый возлюбленный знаменитости.

//Новости партнеров

//Происшествия

В центре Москвы подросток из-за замечания ударил мужчину острым предметом

В центре Москвы подросток из-за замечания ударил мужчину острым предметом

В подъезде жилого дома в центре Москвы подросток ударил мужчину острым предметом из-за замечания. Соответствующую информацию предоставил в понедельник источник в правоохранительных органах.

//Авиа, ж/д транспорт

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Строители на пилотном участке протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту. Об этом в понедельник сообщили журналистам в информационном центре "Крымский мост".

//Происшествия

При обрушении грунта в аэропорту Новосибирска пострадали пять человек

При обрушении грунта в аэропорту Новосибирска пострадали пять человек

В понедельник, 12 августа, в Новосибирске в ходе ремонтных работ по реконструкции аэропорта "Толмачёво" произошло обрушение грунта. В результате происшествия пострадали пять человек.

//Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Новые правила рыбалки лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

//Политика

Замглавы МИД РФ обсудил с назначенным послом КНР в РФ отношения между странами

Замглавы МИД РФ обсудил с назначенным послом КНР в РФ отношения между странами

В понедельник, 12 августа, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Игорь Моргулов провёл встречу с назначенным на пост посла Китая в РФ Чжан Ханьхуэйем. Отмечается, что назначенный посол КНР в РФ вручил копии верительных грамот.

//Общество

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу

Федеральная налоговая служба арестовала биоцентр «Фармсинтез», принадлежащий госкорпорации «Роснано» под руководством Анатолия Чубайса. У производителя лекарств от рака, туберкулёза и ВИЧ изъяты 1,5 тыс кв метров офисов, котельная, электростанция, 2,5 гектара земли в Ленобласти.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду
2

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
3

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"
4

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском
5

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры