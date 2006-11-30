Джордж Клуни – актер, режиссер и продюсер

- Джордж, совсем недавно вы вновь были избраны «самым сексуальным мужчиной в мире». Что вы об этом думаете?

- Мне приятно, что кто-то еще всерьез считает меня сексуальным. (Смеется.) Думаю, что мой друг Брэд Питт воспринял эту новость не очень радостно, ведь именно он удостаивался этого титула несколько лет подряд... Если же говорить серьезно, то я очень реалистично подхожу и к своей внешности, и к своей извест­ности. Сейчас я нахожусь на вершине и должен использовать это на полную катушку, так как через 10 лет все может измениться, и вы даже не вспомните, как меня зовут! (Смеется.)

- Ваши друзья Брэд Питт и Мэт Деймон обзавелись в последнее время женами и детьми. Не собираетесь последовать их примеру?

- Да, я собираюсь последовать примеру Брэда и Анджелины и удочерить какую-нибудь девочку. Желательно, чтобы ей было 24 года, она была красавицей и имела много денег! Вот тогда можно смело уходить на пенсию и все время посвящать ее воспитанию! (Смеется.) Нет, честно говоря, я один раз уже был женат и больше не собираюсь идти под венец.

- Вы не только актер, но и режиссер, и продюсер. Не тяжело вам совмещать все эти профессии?

- У меня просто нет другого выбора! Благодаря тому что сегодня фильмы с моим участием собирают сотни миллионов долларов в мировом прокате, я могу убеждать большие киностудии снимать не только развлекательные блокбастеры, но и серь­езные картины. Мой актерский гонорар составляет 20 миллионов долларов, поэтому если я готов сниматься в чем-то практически бесплатно - это делает меня равноправным партнером и продюсером проекта. Так появился фильм «Спокойной ночи и удачи», который затрагивал страшный для Америки период маккартизма и «охоты на ведьм». Что же касается режиссуры - то ей я хотел заниматься всегда.

- Расскажите о вашей семье.

- Мой отец - журналист, причем в прошлом он был хорошо известен в Америке, так как работал на телевидении. Он и сейчас активно участ­вует в общественной жизни страны, а также ездит вместе со мной по разным странам третьего мира и снимает документальные фильмы об их проблемах. Мама никогда не хотела быть в центре внимания прессы и сейчас я тоже не могу ее уговорить даже посетить ту или иную мою премь­еру. Моя сестра сейчас пишет новую книгу, и у нее здорово получается - я только что прочитал несколько глав оттуда... Одним словом, у меня крепкая семья, и все мы очень близки!

- Вы - известный демократ, и ваша партия победила на недавних выборах.

- Я считаю, что эта победа показала всему миру, что многие в Соединенных Штатах недовольны определенными шагами правительства и президента. Я лично знаком со многими сенаторами и конгрессменами и искренне надеюсь, что эти ребята теперь смогут улучшить ситуацию.

- Вы находитесь в прекрасной форме. Каким спортом занимаетесь?

- Я с детства люблю спорт. Причем занимался и американским футболом, и бейсболом, и легкой атлетикой. Сейчас я стараюсь не реже трех раз в неделю посещать тренажерный зал, играю с друзьями в баскетбол по выходным.

- Не собираетесь приехать в Россию?

- Актерское мастерство я изучал по книгам Станиславского, а режиссуру - по фильмам Эйзенштейна. Многие мои друзья бывали в Москве и рассказывали о том, как у вас красиво и интересно. Надеюсь, что скоро смогу приехать в Россию на премьеру одного из моих новых фильмов.

- Над чем вы сейчас работаете?

- Уже закончен и готов к прокату мой новый фильм «Хороший немец». Также заканчивается работа над картиной «Тринадцать друзей Оушена». Ну и в ближайшее время мне предстоят съемки в романтической комедии, где моей парт­нершей будет Рене Зельвеггер. Так что отдохнуть мне пока не удастся...