Артист Журавлев – мастер на все руки?
№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Анатолий Журавлев: Главная мечта моего героя - собрать уазик с двигателем объемом 3,5 литра и мощностью более 200 лошадиных сил. Я не столь энергичен. Конечно, могу вымыть полы, посуду, но починить, например, сантехнику приглашу специалиста. Роль многодетного папаши для меня стала настоящим подарком. Думаю, это пригодится мне в будущем, когда у меня самого появятся дети.
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