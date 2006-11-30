Артист Журавлев – мастер на все руки?

Анатолий Журавлев: Главная мечта моего героя - собрать уазик с двигателем объемом 3,5 литра и мощностью более 200 лошадиных сил. Я не столь энергичен. Конечно, могу вымыть полы, посуду, но починить, например, сантехнику приглашу специалиста. Роль многодетного папаши для меня стала настоящим подарком. Думаю, это пригодится мне в будущем, когда у меня самого появятся дети.