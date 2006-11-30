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О ТЭФИ, ты – война!

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]

О ТЭФИ, ты – война!

Каждый  год вручение телевизионной премии ТЭФИ не обходится без скандала. Обычно обижают маленьких - в прошлые годы ими были ТВ6, ТВЦ, и вот теперь дошла очередь до целого НТВ. Как поступать в этой ситуации, известно - объявлять бойкот, что НТВ и сделало. На церемонию ТЭФИ с НТВ почти никто не пришел. Юлия Бордовских, исполнившая там песенку, не в счет. Она, скорее, представляла партию телевизионных блондинок. Церемонию также проигнорировал наш «министр информации» - Олег Добродеев. Зато в отличие от прошлого года присутствовал Константин Эрнст. Негодование публики вызвало также отсутствие самого президента телевизионной академии - Владимира Познера. Но здесь, похоже, не было идеологии - Познер просто уехал в Америку, записав перед этим проникновенное обращение к телевизионным собратьям.

Сама по себе церемония понравилась всем, а вот ее итоги - никому. Опять же, скандал с НТВ начался, когда Асет Вацуева и Алексей Пивоваров не прошли в финал. Та же судьба постигла программу «Вести». Причем активнейшее участие в ее провале приняли академики Елена Масюк и Виктор Шендерович! Это обстоятельство разозлило Добродеева, а Эрнст был недоволен, что «Россия» взяла призов больше, чем «Первый» (счет 14:12). Ко всему этому надо прибавить недовольство российских властей персоной украинского телемагната Александра Роднянского, руководителя канала СТС (6 призов), который транслировал ТЭФИ (другой, украин­ский телеканал Роднянского «1+1» опрометчиво поддерживал в Украине не тех политиков, с которыми надо дружить). В общем, все недовольны всеми.

Причина в том, что времена изменились, а ТЭФИ осталась прежней. Очень вероятно, что в ближайшие годы на телевизионном поле появится новая премия, как в кино «Золотой орел». Вручать ее будет более внятная компания, составленная, как водится, из деятелей культуры. ТЭФИ же, если и останется, то лишь как развлечение для фрондирующей интеллигенции.

Александра Вертинская

Я думала, что ТЭФИ в нашей номинации получит «Квартирный вопрос» (НТВ). Эту передачу любят, там показывается чудо превращения. Каково же было мое удивление, когда статуэтку получила передача «Пока все дома»! На мой взгляд, это незаслуженно! Программы даже нельзя сравнивать! В «Пока все дома» нет ни должного монтажа, ни профессионализма, там просто человек сидит перед камерой на стуле и с кем-то ведет беседу. Есть программы, где это же делают гораздо интереснее. «Пока все дома» - это очень несовременное ТВ.

Самая заслуженная награда - у сериала «В круге первом» по Солженицыну. А вот состав жюри, которое на 80% состоит из людей одного канала, мне не очень понятен. Открытое голосование тоже ни к чему хорошему не привело, можно сказать, убрало объективность. Все голосовали за свой канал, понимая, что, если будет иначе - коллеги их не простят. Много сомнительных номинаций, например, «Лучший ведущий спортивной программы» смешно выглядит. ТЭФИ разыгрывают между собой три человека, которых всего трое на всех каналах!

Николай Сванидзе

Как и в любом соревновании, я ориентировался на победу, а не на участие. У меня были сильные конкуренты, такие как Эдвард Радзинский. Но мы делаем очень неплохой сериал, его положительно оценивают в профессиональном сообществе, да и рейтинги достаточно высоки. Поэтому я не волновался. Но есть проблемы - зачастую в одной номинации оказываются люди, которые занимаются разными профессиями. ТЭФИ может превратиться в тусовочную московскую премию.

С одной стороны, нужно подтягивать регионы, а с другой - нельзя раздавать поощрительные призы. Чаще московские программы сильнее региональных (у них больше возможностей), и найти золотую середину здесь сложно. Что касается жюри - его состав определяет компьютер - случайно, жребием выбирает 13 выборщиков на каждый блок номинаций. Здесь все по-честному. В открытом голосовании я вижу больше плюсов, чем минусов (во времена тайного голосования тоже несложно было вычислить, кто за кого). Оно придало азарт, энергию, драйв всему происходящему. Скучать в это время не приходится.

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