За что вы, девушки, злодеев любите?

Актёр «Табакерки» первого набора Андрей СМОЛЯКОВ снялся более чем в 80 фильмах. И если в начале своей кинокарьеры он играл положительных героев («О тебе», «Год 41»), то с возрастом перешёл на бандитов, киллеров и негодяев («День рождения Буржуя», «Тульский–Токарев»). Сам Андрей о такой участи не жалеет. После роли убийцы Кудлы поклонниц у него только прибавилось.

- Андрей, в кино за вами прочно закрепился образ злодея. Сейчас вам какие роли достаются?

– В фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», который должен выйти 1 декабря, я сыграл противоречивого персонажа – следователя КГБ Узбекистана. Он следит, или, как правильно говорится, «ведёт» Высоцкого во время его гастролей. В 8-серийном фильме «Отрыв» мне достался супер- положительный персонаж: заключённый, бывший комбат Аргунов. Это история о войне и сталинских послевоенных лагерях. В фильме «Вий. Возвращение» снимаюсь в роли священника – отца Паисия. Вот его к разряду положительных никак не отнесёшь.

– В юности вы играли простых смазливых мальчиков. В какой момент вас на плохое потянуло?

– Я переиграл столько положительных героев, буквально облитых сиропом и сахаром, что, когда режиссёр Александр Полынников предложил мне в фильме «Возьми меня с собой» роль полусумасшедшего театрального режиссёра, я сразу за неё ухватился. Он мне сказал: «Светловолосый, с голубыми глазами. Поглядишь на тебя – ангел, а копнёшь глубже – совсем другой человек». Мне тогда 30 лет было. После этого пошло-поехало…

– Да так разошлись, что в 2001 году вам досталась «Чайка» в номинации «Лучший злодей». Значит ли это, что в злодейской психологии вы уже дока?

– Ни с кем из подобных персонажей я не встречался. Да и где взять профессионального киллера? Хотя на этот случай есть замечательный психоаналитик – Фёдор Михайлович Достоевский. Он уже давно про всех написал. К тому же я вырос в Подольске. Чего только там не насмотрелся! Преступники, хулиганы, драки район на район…

– Тогда скажите, почему женщинам часто нравятся негодяи? Вот и все ваши герои не одиноки…

– Этот вопрос лучше адресовать старику Зигмунду Фрейду. Но, когда на одной чаше весов 29 трупов, а на другой – герой, умеющий красиво любить, – второе может перевесить. Женщины же любят романтику! Когда мой герой – убийца Кудла в сериале «День рождения Буржуя» – подъезжает к любимой на «Мерседесе» со словами: «Это твоя машина», а потом саблей рассекает горлышко бутылки шампанского – зрительницы просто тают от умиления. Какие убийства? Какой злодей? Всё это уже не в счёт. Кстати, после этой роли поклонниц у меня изрядно прибавилось.

– Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» – ещё один повод вспомнить об этом неординарном человеке. Что значит Владимир Высоцкий в вашей жизни?

– Есть люди, которых ты любишь, в которых ты веришь и которых всегда рад видеть. А про Владимира Семёновича можно добавить: ещё и рад слышать. Мне было 22 года, когда его не стало. И вроде бы я был молод и здоров, а сердце всё равно болело. Помню, когда во времена студенчества у нас в «Щуке» на лестнице раздавался крик: «Ребята, сегодня на Таганке отмена спектакля!», мы все бежали туда. Знали, что если спектакль отменён, то вместо него обязательно будет концерт с Высоцким и Филатовым. По студенческим билетам нам удавалось иногда прорываться, и мы, затаив дыхание, слушали песни Высоцкого. «Кони привередливые», «Протопи ты мне баньку…» – это высочайшая поэзия, а в его исполнении ещё и высочайший нерв. Я лично не был знаком с Высоцким, лишь пару раз видел его на «Мосфильме». Да разве я мог тогда подойти, познакомиться с Высоцким, который сидит в кафе? Да вы что! Да я умру!

– Писали, что теперь у вас новая жена – модельер Дарья Разумихина. Наверное, это она вас так модно одевает?

– Дарья работает в этностиле, у неё свой бренд, её одежда успешно продаётся в Америке и странах Востока. Она не шьёт мужскую одежду, но для меня иногда делает исключения. Так, Даша мне сшила замечательную шинель, идея которой была продиктована моими театральными персонажами последних лет. Все они были люди в шинелях. Когда я в ней шёл по Лондону, то прохожие обращали на меня внимание, некоторые даже выкрикивали: «Клёво! Красиво!»

– Какие вещи в жизни вам доставляют удовольствие?

– Путешествия. Вот этим летом мы с женой 22 дня мотались по Китаю. Увидели Терракотовую армию, буддистские пещеры, горные рисовые террасы… С многочисленным китайским народом отстояли под палящим солнцем огромную очередь в мавзолей Мао Цзэдуна. Я в мавзолее Ленина ни разу не был, а здесь пошёл! Китай произвёл на меня неизгладимое впечатление. Я не экономист и не политик, но у них такой колоссальный человеческий ресурс, что кажется, они могут всё.