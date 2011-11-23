Одна из самых красивых актрис отечественного кино Оксана ФАНДЕРА много снималась в фильмах своего мужа Филиппа Янковского: «В движении», «Статский советник», «Каменная башка». А недавно в российский прокат вышел фильм Александра Гордона «Огни притона» – трогательная и драматичная история, созданная по мотивам произведений отца режиссёра Гарри Гордона. Главная роль – хозяйки одесского мини-борделя – досталась Оксане Фандере, которая сама родом из Одессы, где она прожила до 14 лет.

- Оксана, известно, что вы никогда не снимаетесь, например, ради денег или для того чтобы «быть востребованной». Чем же вас привлекла роль в картине Александра Гордона?

– Да, я снимаюсь только тогда, когда понимаю, что раньше этого не делала, что роль прибавит мне каких-то знаний. Это не из области профессии, а из области алхимии. У меня другие ориентиры. В этой профессии я делаю только то, что хочу…

Когда я получила сценарий, меня зацепила последняя фраза. Переворачивая страницу за страницей, я дошла до финала: «Она легла, улыбнулась и умерла». Я подумала, что такое невозможно сыграть, и вообще мне не понятно, что с этим делать. С этой фразой я пришла к Саше Гордону, выпалила ему всё, но он, по-моему, меня не слушал. Я не была знакома с его режиссёрским творчеством. Он спросил, смотрела ли я его картины, я предельно осторожно ответила: «Нет». Он сказал: «Знаете что, вы почистите зубы, ложитесь в кровать, укройтесь одеялом и включите мой фильм – под него хорошо засыпать!» В этот момент я поняла, что точно буду у Гордона сниматься: попала в плен его иронии.

– Чем, на ваш взгляд, одесситы кардинально отличаются от москвичей?

– Когда я приехала в Москву, мне казалось, что попала на другую планету. Я всем казалась странной со своим одесским темпераментом, открытостью и желанием общаться. В Москве пришлось застегнуть душу на все пуговицы и усмирить свой южный темперамент. У нас же было свободное, дворово-уличное одесское детство. Была огромная компания, мы лазали по виноградникам, ранним утром убегали на море втайне от родителей. Южные люди сильно отличаются от столичных – может, потому, что они ближе к морю, к природе. Вообще мне очень не хватает моря в Москве. Я уютно чувствую себя в Одессе, стараюсь ездить туда каждый год, а море в Одессе мне кажется самым лучшим. В фильме «Огни притона» нам хотелось передать настроение моря, южного города, безумно красивой моды тех лет (действие картины происходит в конце

50-х годов. – А.Г.). Возможно, где-то мы отступили от прямой документальности, увлёкшись винтажной модой, но ведь Одесса – это портовый город, иностранцы всегда привозили модную одежду, а у моей героини были деньги, и на себя она их не жалела.

– «Огни притона» – это драма. А зритель сейчас больше любит сказки и боевики…

– Да, наш фильм по жанру – драма, человеческая история, которая построена на чувствах, отношениях, на рассказе о человеке. Советское кино, которое мы так любим, было этим богато. Сегодня же действительно прокатчики бегут от слова «драма» на афишах. Но самый популярный фильм советского кинематографа «Москва слезам не верит» – это не что иное, как драма. В «Огнях притона» нет экшна, зато отличные диалоги, яркие характеры.

– Кстати, насчёт экшна. Говорят, вы сами очень любите риск?

– Да, я рисковая по жизни. Например, стараюсь работать без дублёров. Разве я могла отказаться от такой сцены, как драка, с таким адреналином? И хотя закончилось всё сломанным пальцем, я об этом не жалею… Я понимаю актёров, которые отказываются ложиться в гроб, вряд ли и меня можно заставить сделать это. У меня, кстати, фобия на лифты и самолёты, замкнутое пространство и метро. Однако на машине я гоняю, как сумасшедшая. И наверное, порой бросаю своим видом и поведением «вызов обществу». Но я считаю, люди слишком часто включают ограничители. Например, говорят: «Нет, я это не смогу!» А ты попробуй! И у тебя обязательно получится. Надо не бояться пробовать новое. Не надо думать, что позволять себе, что нет. Надо просто жить так, как ты считаешь нужным. Не надо границ! Увы, у людей слишком ограниченное сознание. Меня это очень мучает. Люди ставят рамки, шоры. Этого нельзя делать…

– Значит ли это, что все ваши друзья – бесшабашные, экстремальные, не соблюдающие никаких правил люди?

– Не совсем так. Мне интересны люди, которые развиваются, а не стоят на месте, у которых можно чему-то поучиться. Я не дружу просто так, чтобы было с кем посидеть, потрепаться или помолчать. Часто в общении с человеком у меня наступает момент, когда всё отдано и всё получено. Тогда я могу развернуться и уйти. На самом деле я рядом с теми, кому нужна. Я быстро прихожу на помощь. И ещё получаю удовольствие от того, что человеку хорошо рядом со мной. Эта схема распространяется на друзей, с кем я общаюсь. Вообще самый близкий мне по духу литературный персонаж, знаете кто? Маугли. Я определяю людей именно по принципу – моей человек крови или нет.

– Расскажите, где вы снимались этой осенью?

– В комедийном комиксе-боевике «Соловей-Разбойник» по сценарию Ивана Охлобыстина. Главную роль сыграл Иван, а я стала Возлюбленной его Соловья…