И снова в джазе только девушки

Не так давно при информационной поддержке «Аргументов недели» прошел восьмой фестиваль «Российские звезды мирового джаза», придуманный и продюсируемый Народным артистом России Анатолием Кроллом. Три ярких и очень необычных концерта фестиваля произвели огромное впечатление на зрителей. Любители джаза вспоминают и обсуждают эти концерты до сих пор. А на подходе следующий продюсерский проект Анатолия Кролла: 27 ноября в Политехническом музее состоится фестиваль «Очарование джаза».

- Анатолий Ошерович, каковы итоги фестиваля «Российские звезды мирового джаза»? Довольны ли вы?

- Подготовка к фестивалю шла непросто. У меня было очень много сомнений и беспокойства по организационным, техническим и творческим вопросам. И тем неожиданней оказался результат, который превзошел все ожидания. Фестиваль получил самую высокую оценку у публики и музыкантов. Мне трудно подсчитать количество благодарных звонков, смс и просто добрых слов, услышанных мною. Восьмой фестиваль «Российские звезды мирового джаза» прошел на очень высоком уровне. Причем, это можно сказать о каждом из трех совершенно не похожих друг на друга дней фестиваля.

- Даже несмотря на технические проблемы, случившиеся в первый же день.

- Программа первого вечера была посвящена 30-летию фильма «Мы из джаза». В этом концерт была заложена такая мощная и четкая творческая идея, соединить изображение на экране с живым исполнением, что даже технический сбой со звуком не перечеркнул того восторга, с которым публика приняла этот концерт. А, может быть, в какой-то степени эта накладка даже еще его и увеличила, потому что публика не только не обиделась, но еще более сопереживала ко всему тому, что происходило на сцене.

Украшением вечера стали специальные гости - Аня Бутурлина, которая замечательно исполнила песни из этого фильма, написанные Марком Минковым и аранжированные мною. Поднялись на сцену и сам Марк Минкова и Лариса Долина, сыгравшая свою первую роль в этом фильме. Мы воспроизвели в живую музыку из фильма, которая и сейчас достаточно популярна. Иногда меня упрекают, что я ее редко исполняю. Поэтому сейчас появилась новая программа «Анатолий Кролл: мой джаз в кино». Кроме семи фильмов, созданных с Кареном Шахназаровым, у меня имеется еще несколько картин. Вот лучшее из всего написанного мною для кино и войдет в эту программу, которую я собираюсь показать на «Новогоднем карнавале джаза» в Политехническом институте, а также на концерте «Джаз под рождество» в академии Гнесиных.

- Я понимаю, что выношенные и выстраданные вами концерты очень сложно сравнивать. И все-таки, какой момент фестиваля вы считаете самым ярким?

- Действительно, сравнивать словно. Конечно, я не могу не сказать и о концерте, посвященному одному из выдающихся российских джазовых музыкантов Георгию Гараняну, и о концерте в честь 95-летия Олега Леонидовича Лундстрема. Но как мне кажется, квинтэссенцией фестиваля стало выступление моего оркестра с уникальным музыкантом - Аркадием Шилклопером, играющим на таких необычных для джаза инструментах как альпийский рог и валторна. Необычная творческая идея, заложенная в этом концерте, еще раз показала, что джаз - это край не до конца познанных возможностей. И, думаю, его ресурсы до конца никогда не исчерпаются, потому что джаз впитывает в себя новые этнографические идеи, что-то заимствует из всевозможных музыкальных направлений, которые, казалось бы, изначально к джазу не имеют отношения. Но именно в этом и заключается в секрет вечной молодости джаза. Все творчество Аркадия Шилклопера основано на этнографических корнях, в его музыке ладовых приемов, которые черпаются из скандинавских, балканских, российских и так далее источников.

- Наверняка, вы уже вынашиваете замыслы и планы девятого фестиваль?

- Конечно, задумок хватает, но мне не хотелось бы сейчас их раскрывать, потому что очень многое может измениться. Мы накапливаем опыт, делаем выводы, стараемся сохранить все хорошее, не повторять своих ошибок. Кстати, несмотря на наше беспокойство «Театр эстрады» все три дня был полон. Что довольно редко для джазового фестиваля.

- Как вам удалось этого достичь?

- Привычная форма организации концертов сегодня не работает. Нужно искать новые приемы с применением самых современных средств, включая интернет.

- С точки зрения денег насколько успешно прошел фестиваль, принес ли прибыль?

- Получить прибыль при проведении джазового фестиваля не реально. Нам помогло правительство Москвы и департамент культуры города, выделив сумму, которая помогла покрыть расходы на аренду и некоторую часть рекламной продукции. Ну пожалуй, и все. Остальное было сделано на средства, заработанные самим фестивалем, мы еще не успели подвести все итоги, это процесс кропотливый и долгий, но предварительный подсчет показывает, что мы близки к безубыточности. Я хочу сказать слова благодарности человеку, который очень нам помог и, кстати, не в первый раз – это владелец крупной инвестиционный компании и руководитель комиссии по культуре ЮНЕСКО – это Марк Георгиевич Лейвиков. Кстати, мы с ним земляки, оба родом с Урала, и , он помогает проводить другой крупнейших джазовый российский фестиваль «Какой удивительный мир» в городе Челябинске. Куда ежегодно приезжаю лучшие самые яркие звезды российского и не только российского джаза. Среди информационных спонсоров мне особо хотелось выделить газету «Аргументы недели», я чрезвычайно благодарен ее главному редактору, который поддерживает мои проекты не формально или для галочки, а потому что любит джаз.

- 27 ноября пройдет придуманный вами фестиваль «Очарование джаза» расскажите о нем.

- На мой взгляд, это одно из самых ярких событий в области джазового вокала в России. Фестиваль уже несколько лет проходит в Политехническом музее, я его очень берегу и дорожу им. 27 ноября на сцену Политехнического выйдут самые лучшие молодые певицы и вокальные ансамбли России в сопровождении замечательного трио Ивана Фармаковского, которого я считаю пианистом номер один своего поколения. Например, Ирина Родилес, Алина Ростоцкая и Полина Зизак, кроме того, что каждая из них превосходная солистка, они создали вокальное трио, в котором поют и соло, и сложнейшие произведения для ансамбля, на мой взгляд, в российском джазовом вокале ничего подобного не существует. Будет замечательная исполнительница Карина Кожевникова , красивая женщина и изумительная певица. Также участвует Юлиана Рогачева, которую я воспринимаю как дочь, поскольку ее творческую жизнь контролирую с 14 лет. За это время она успела закончить колледж, академию, сейчас учится в аспирантуре и преподает. В биографии этой замечательной певицы уже есть победа на международном конкурсе в Монтерё в Швейцарии, и приз, полученный из рук легендарного Куинси Джонса. Для нас всех это было огромной радостью. Я с большим волнением жду 27 ноября, хочется верить, что этот фестиваль будет ступенькой вверх по лестнице успеха.

- А вообще, что происходит у нас с джазовым вокалом?

- Вы затронули очень сложный момент. Вокальный джаз почему-то монополизирован женщинами, мужчин вокалистов у нас нет. Точнее имеются отдельные способные люди, которые совмещают джазовое пение с эстрадой. Так что тут прерогатива принадлежит нашим девушкам, они взяли на себя ответственную и очень тяжелую ношу, и мне странно, почему наши молодые люди боятся погружаться в эту музыку, в которой можно себя раскрыть, показать широту своих возможностей. Тем не менее, наш джазовый женский вокал развивается очень успешно. За последние годы появилось много интересных исполнительниц, и тут меня позитивное настроение, дай бог, чтобы и дальше было также.

- Снова в джазе только девушки. Однако, названные вами имена не очень заметны на фоне попсы. Вас это не смущает?

- Нет, у нас разные аудитории. Попсу не слушают люди, понимающие, в чем содержится ценность музыкального искусства. Это, знаете, как пиво низкого сорта, которое пьют помногу и не думают о его качестве, глушат и все. То же самое и попса. Среди поклонников попсы нет ценителей, нет гурманов. Не хочу сказать, что джазовая музыка это какое-то элитарное, закрытое от массовой аудитории искусство. Но она требует к себе другого подхода. Так же и в классической музыке, в которой, тоже есть свои попсовые направления, но они не доведены до такого вульгарного состояния как это происходит у нас на эстраде. У меня много критических и грустных мыслей по этому поводу. Вот, например, во что превратили в России понятие шансона. Сейчас королем шансона могу назвать человека, поющего песни уголовных авторитетов, а когда-то королями шансона были Вертинский, Козин. Вся беда в том, что мы удивительно быстро умеем испортить все, что появляется в мировой музыкальной моде. Продукт, который называется российской популярной музыкой, не выдерживает никакой критики, поэтому у него нет мирового потребления. Нас досыта им кормят дома, но вне границ России к нему не проявляют никакого интереса, кроме тех случаев, когда продюсерскими усилиями наши артисты проталкиваются зарубеж.