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В самом соку профессии

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Татьяна НИКИШИНА ]

В самом соку профессии

Звезда «Сатирикона» Максим АВЕРИН никогда не был обделён разноплановыми ролями ни в театре, ни в кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Доктор Живаго», «Магнитные бури», «Я люблю тебя до смерти» и др., но всенародную любовь и премию «ТЭФИ» приобрёл благодаря роли начальника следственного отдела Сергея Глухарёва в сериале «Глухарь». Максим уже давно снимался в других проектах, а «Глухарь» всё не сходил с экранов. Зрители никак не хотели расставаться с обаятельным и бесшабашным следователем.

- Максим, вы сами ушли из «Глухаря». И это того стоило?

– Считаю, что моё решение было правильным. Потому что уходить нужно на взлёте, на верхней ноте, пока к тебе ещё не привыкли. Наш фильм любят, но не нужно превращать его в бесконечную эпопею. Да и подустал я от такого ритма. За три года, пока мы снимали «Глухаря», у меня не было летнего отдыха. Сейчас я нахожусь в самом соку профессии, много снимаюсь, играю в театре. Недавно отснялся в первом сезоне сериала про скорую помощь под названием «Склиф». В фильме «Служу Советскому Союзу» сыграл писателя. Это драма о сталинских репрессиях, о великих временах начала войны. Сейчас снимаюсь в фильме «Человек-приманка», играю неудачника, который постоянно попадает в нелепые ситуации. На мой возраст появился большой спрос, причём роли предлагают играть разные, без повтора.

– В чём ваш секрет?

– Никогда не сидите на месте и ничего не ждите. Если вам попалась интересная работа, то хватайтесь за неё, не раздумывая. И не ждите успеха, просто делайте своё дело. Не надо делать лучше всех, надо делать просто хорошо.

– Как-то вы сказали: «Я, например, понял, что не боюсь смерти». А вы часто о смерти думаете?

Любой человек задумывается о смерти, когда сталкивается с такой болезнью, как рак. Если раньше казалось, что эта проблема где-то там, далеко, то сейчас всё происходит рядом. Эта болезнь коснулась моей семьи, моих близких друзей… Слава богу, что мы победили, выкарабкались. Плохая экология, некачественные продукты – всё это отражается на нашем здоровье.

– Но разве можно не бояться смерти? Вы же так молоды…

Моя бабушка перед смертью мне сказала: «Знаешь, нам надо обсудить, что ты будешь делать, когда меня не станет». А я: «Не говори так! Зачем ты про это!» «Ты не понимаешь. Даже самураи перед боем мылись и надевали чистое бельё. Потому что человек всегда должен быть готов к смерти», – сказала мне бабушка. Я не боюсь смерти, потому что мне не стыдно за то, что я здесь оставлю, потому что очень многим людям я принёс радость.

Говорят, что не в пример многим актёрам вы уносите все цветы от зрителей домой…

– Я дорожу вниманием публики, ведь кто-то, может быть, потратил последние деньги на букет. Зритель расстроится, если увидит, что любимый артист вышел без его цветов! Это же обмен энергией. Сначала я отдал её публике, а потом получил обратно в виде аплодисментов, зрительской любви и цветов. Особенно приятно, когда мне дарят мои любимые белые цветы. Я вообще люблю белый цвет, ведь это цвет искренности, успеха и чистоты. У меня даже пальто белого цвета. Раньше я везде его искал, но нигде не мог купить. Мучился ужасно. Увидел в Америке, но не смог в него влезть. Дико расстроился. А потом подумал: «А зачем покупать, когда можно сшить?» И я попросил своих близких друзей – замечательных художников по костюмам Елену и Светлану сшить мне белое пальто.

– Как-то вы сказали: «Для меня отсутствие чувства юмора приравнивается к импотенции». А женщины всегда понимают ваш юмор?

– Неправда, я сказал, что отсутствие чувства юмора можно сравнить с болезнью. Если говорить о женщинах, то они очень любят колкий и острый юмор. Я вижу, как у них глаза вспыхивают... Расскажу вам универсальный анекдот, который нравится всем. «А тётя Маша вчера всё-таки утонула в пруду. Это несмотря на то что она рыба по гороскопу, бревно в постели и дерьмо по жизни». (Смеётся.)

– Про себя вы говорите, что вы любвеобильный мужчина. В любовь вы бросаетесь как в омут с головой или ведёте себя осторожно?

Недавно я прочитал, что любовь психиатры причислили к болезни. Я всегда чувствовал, что это иногда граничит с какой-то шизофренией. Но так можно говорить, когда не влюблён. Я сейчас не влюблён, и я согласен с учёными. Любовь – это нездоровье. Но как только влюблюсь, то, вероятно, подумаю, что это самое лучшее, что может быть.

– Вы любите путешествовать с друзьями, заранее готовитесь к поездкам. Кто они, ваши друзья, с которыми вы путешествуете?

– Это люди разных профессий – и искусства, и бизнеса. Последний раз мы отдыхали зимой в Таиланде. Перед Новым годом попали в самолётный коллапс, двое суток добирались до острова, а потом неделю праздновали. Мы привезли с собой новогодние гирлянды, поставили бой курантов, приготовили оливье, включили фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Потом полетели смотреть Бангкок. Конечно же, не обошлось без тайского массажа. Меня так промяли, что у меня даже позвоночник выпрямился!

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