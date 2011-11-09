Только лучшее от Екатерины Гусевой

Известная актриса театра и кино Екатерина Гусева, запомнившаяся многим по сериалу «Бригада», давно и успешно занимается вокалом. Она стала звездой нескольких мюзиклов, самые известные из которых «Норд-Ост», «Красавица и Чудовище». Теперь Екатерина Гусева выступает в качестве вокалистки в составе профессионального джазового коллектива «Трио Сергея Хутаса». В программе «От романса до мюзикла. Только лучшее», который пройдёт 18 ноября во Дворце на Яузе (www.yauza-palace.ru), прозвучат в новой аранжировке арии из мюзиклов, песни из кинофильмов, популярные мелодии разных времён и народов, а также новые произведения, написанные специально для актрисы и певицы Екатерины Гусевой.