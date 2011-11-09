Римские грёзы

На больших кинофестивалях «класса люкс» (Канны, Берлин, Венеция) ждёшь открытий в искусстве кино, которые часто остаются тихой радостью для узкого круга посвящённых. А от народных кинофестивалей, вроде римского, ждёшь премьер фильмов, зовущих зрителей в зал именами режиссёров и кинозвёзд и, конечно, интригующим сюжетом. Всего этого на 6-м МКФ в Риме было предостаточно.

Рефлекс опасности

Начнём с того, что новый блокбастер Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: секрет Единорога» показали вне конкурса. И хотя это чистое развлечение, но искусство трёхмерной анимации доведено в нём до такого совершенства, что уже это даёт право на фестивальную трибуну. История приключений забавного паренька-журналиста с рыжим чубом смотрится на одном дыхании. Хотя от моего патриотического глаза не ускользнуло, что плохой дядя, который является главным соперником Тинтина и К* в борьбе за неслыханные сокровища, зовётся в фильме Иван Иванович Сахарин. В переводе нашего проката это обстоятельство постарались смикшировать, имя-отчество убрали, и ударение в фамилии поставили на последний слог. Но нас, критиков-международников, не проведёшь: главный идеолог Голливуда Стивен Спилберг снова программирует подростков на рефлекс опасности, если где-то появляется Иван Иванович. А нам-то хочется быть белыми и пушистыми!

Русскую тему задела и конкурсная программа, причём в жанре страшной сказки, где смешное только усиливает жуть происходящего. Премьера фильма «Отель Люкс» немецкого режиссёра Ляндера Хаусмана, где действие начинается в гитлеровском Берлине 1938 года, а потом переносится в сталинскую Москву, явилась ярким событием фестиваля (фильм получил приз за лучший сценарий). Два актёра кабаре – один немец, другой еврей – разыгрывают комические сценки, в которых один изображает Сталина, а другой – Гитлера. Просто какая-то свобода и гласность в Третьем Рейхе! Но вскоре им придётся свернуть свою деятельность. И тогда Ганс, сроднившийся с ролью Сталина (Гитлера пародировал еврей!), по секретным коммунистическим каналам переправляется в Москву. Там его селят в отеле «Люкс», символизирующем утраченный рай Коминтерна. Окружённый шпионами, наружкой и подслушкой, Ганс знакомится со Сталиным, и тот начинает вести очередную игру со своей новой немецкой игрушкой. Так что про Сталина с Гитлером в Европе не забывают. Они, благодаря современному кинематографу, становятся уже чем-то вроде античных чудищ, живущих в своих сказочных царствах.

Вдали от Рима

Среди фильмов, отобранных для фестиваля, особенно ярко прозвучали те, действие которых происходит вдали от Рима, где-нибудь на других континентах. Это, в том числе, справедливо получивший главный приз фильм «Китайская открывашка» испанского режиссёра Себастьяна Боренштейна. Он свёл на зелёных просторах Аргентины нелюдимого Роберто и не знающего испанского, одинокого, но весёлого китайчонка, который меняет угрюмый алгоритм жизни аборигена.

Специальный приз жюри получил австралийский фильм «Око бури», где несравненная Шарлотта Ремплинг сыграла, может быть, лучшую роль в своей жизни. Её героиня умирает, и режиссёр придумывает метафору смерти, переход из царства живых в царство мёртвых, в виде бури на берегу океана. Героиня мечется, преодолевая потоки дождя и кольца сплетающихся вокруг её тела лиан, чудом добирается до погреба, закрываясь дощатой крышкой. Над ней проносятся вырванные с корнем деревья, части разрушенного ветром дома, падают задохнувшиеся птицы, гремят струи ливня.

Но вот шторм проходит, героиня выбирается из своего укрытия. На пляже – поломанные деревья, выброшенные на берег рыбы. За спиной героини – разрушенный дом. Она идёт вдоль берега уже мирного океана, дружелюбно переваривающего свою добычу, – бесконечное спокойствие и счастье в её глазах. Монтажный стык – героиня в постели среди детей и медсестёр испускает дух. Но, позвольте, там не компьютерная съёмка, там нет анимации. Только диву даёшься, как это было снято во время реального шторма.

Среди австралийских режиссёров порадовал своим внеконкурсным фильмом и Стефан Эллиот, автор самого известного австралийского хита «Присцилла, королева пустыни». Сейчас же он снял безукоризненную комедию «Несколько лучших мужчин», в которой праздничность сюжета борется с его искромётностью, а элегантность киноязыка с его гламурной красочностью. Если наши кинозакупщики его не купили для проката в России, то расписались в своей профнепригодности. Весёлый, лёгкий, совершенно зрительский фильм про молодого английского плейбоя, влюбившегося в дочку австралийского магната и пригласившего на свадьбу своих трёх приятелей, которые сделают всё, чтобы свадьбу сорвать. Причём не со зла. Такая комедия положений.

А вот что нам точно предстоит увидеть, так это экранизацию очередных глав знаменитой вампирской «Сумеречной саги». В Риме предъявили фрагменты будущей серии «Надломленный рассвет. Часть 1». В главном зале «фестивальной деревни» в форме Капитолия на демонстрацию собрались тысячи римских отроковиц. Боже, как они орали, когда в кадре появлялся томный вампир Роберт Паттинсон. И даже мускулистый оборотень вызывал у юных римлянок такие истошные вопли, усиленные акустическим резонансом зала, что было просто страшно за юных римлян. Честно говоря, в таком акустическом Везувии находиться раньше не приходилось. Впрочем, посмотрим, что будет у нас. «Надломленный рассвет» не за горами.