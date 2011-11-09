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Исповедь бывшего террориста

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Сергей КУЛИКОВ ]

Исповедь бывшего террориста

«Великаны сумрака» – так называется новый исторический роман лауреата Всероссийской литпремии «Александр Невский» писателя Александра ПОЛЯКОВА, выпущенный 10- тысячным тиражом московским издательством «Сибирская Благозвонница».

Главный герой романа – русский мыслитель и публицист Лев Тихомиров, самая загадочная фигура предреволюционной поры. Это имя – открытие последних лет, имя-сенсация, имя-загадка. Невероятная судьба, странным образом расколотая на две, казалось бы, несопоставимые половины.

Если в первой Тихомиров (подпольная кличка – Тигрыч!) предстаёт перед читателями пламенным революционером, идейным лидером террористической партии «Народная Воля», убившей Государя Александра II, женихом знаменитой Софьи Перовской, другом Желябова, Кибальчича, Морозова, Засулич, Фигнер, затем сбежавшим эмигрантом, руководителем зарубежного центра социалистов и пр. То во второй – это совсем другая личность. Вчерашний Тигрыч пишет нашумевшую брошюру «Почему я перестал быть революционером» («Исповедь террориста»), покаянно возвращается в лоно церкви, становится советником Столыпина, Победоносцева, главным редактором правых «Московских ведомостей».

Он пишет книги, и каждая из них – взрыв бомбы, но уже не под царской каретой, а в стане нигилистов. Для его бывших соратников, для многих современников этот акт был таким же невероятным, как если бы состоялся переход Александра III в стан революционеров.

Разумеется, не сразу и не вдруг произошло преображение – «из Савла в Павла». После череды потрясений, мучительных раздумий о судьбах России, духовных поисков и сомнений, постепенно, шаг за шагом идеолог революционного разрушения становится идеологом государственности, созидания. Исследованию этого сложного, почти химического процесса и посвящён роман «Великаны сумрака».

Роман, написанный ярко, образно, охватывает значительный пласт времени: ведь старший сын Тихомирова – Саша, родившийся в эмиграции, скончался в СССР епископом Тихоном (1955), младшего сына Николая расстреляли большевики. За одной из дочерей Льва Александровича в студенческие годы ухаживал Сергей Симанский, будущий Патриарх Алексий I.

В книге есть всё, что требуется для увлекательного чтения – и перестрелки, и разоблачение двойного агента, и стычки с полицией, и побеги из тюрьмы, и любовь, и конспирация, и споры, раздумья. Здесь удивительно сочетаются серьёзность художественно обозначенных проблем с завораживающей интригой, стремительно развивающимся действием.

Представляется, что тема романа весьма современна. Сегодня в умах многих созревает мысль о государственности, созидании – вопреки многолетнему разрушению России. И ещё: Россия (и весь мир) снова под угрозой терроризма, и наглядный исторический пример разочарования, отхода от этой кровавой бессмысленной практики в наши дни крайне важен.

Книга «Великаны сумрака» вышла недавно, но уже удостоена двух наград: специального приза Издательского совета Русской Православной Церкви – «Дорога к храму» и первой премии Всероссийского фестиваля кино «Право и Правда. Литература на экране», в номинации «Большая проза».

Александр Поляков известен читателям как автор романа «Огненный Авва» – о духовных подвигах графа Сиверса, ставшего знаменитым старцем Сампсоном. За книгу, переизданную несколько раз, писатель награждён рядом литературных премий.

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