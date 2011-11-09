«Россия – на бис!»: путешествие продолжается!

Известно, что одной из визитных карточек «Радио России» является радиотеатр. Радиоспектакли с участием лучших актёров московских театров пользуются заслуженным вниманием аудитории, получают призы на международных конкурсах. Однако в этом сезоне было решено расширить географию и познакомить радиослушателей с работами региональных драматических театров. Началась работа над проектом «Россия – на бис!». Его задача – соединить театры с российским зрителем.

Вот что сказал о проекте главный режиссёр и художественный руководитель Ярославского академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли:

– Это совершенно необходимая на сегодняшний день идея. Она даёт возможность театру найти свою аудиторию далеко за пределами родного города. Мы словно выходим за рамки своего зала. Для театра это крайне необходимо, особенно сейчас, когда сократились гастроли и о театрах нет никакой информации.

Первым из участников проекта «Россия – на бис!» стал Ростовский академический театр драмы им. М. Горького. Запись его классического спектакля «Вишнёвый сад» по пьесе А.П. Чехова прозвучала в эфире «Радио России» 1 октября.

Теперь на очереди – другой классик, уже юмористического жанра, Аркадий Аверченко. Спектакль «Чёртова дюжина» по его рассказам поставлен режиссёром Александром Кузиным в Ярославском драматическом театре. Это старейший театр нашей страны, с богатой историей и крепкими традициями. Поэтому особенно приятно, что в спектакле занято столько молодых актёров. Почти всем им играть перед микрофоном, без декораций и при пустом зрительном зале пришлось впервые. Но новизна впечатлений явно пошла на пользу. Режиссёр проекта Максим Осипов рассказал, что работа над записью спектакля прошла ударными темпами. Самой главной проблемой стал… смех! Чрезвычайно забавные истории, придуманные Аверченко, разыгрывались с таким блеском, что радийной бригаде, участвовавшей в записи, было очень трудно сдерживать хохот и соблюдать столь необходимую тишину.

Итак, 13 ноября в 20:10 в эфире «Радио России» – новая премьера. Путешествие по драматическим театрам России продолжается.