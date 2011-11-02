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Шашлык на дневниках

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Шашлык на дневниках

В августе заслуженный артист России Владимир КОНКИН отметил 60-летие. Юбилей прошёл скромно, в кругу друзей и близких, а также верных зрителей, которые пришли на его бенефис – спектакль «Муж, жена и сыщик». Слава накрыла актёра с головой после роли Павки Корчагина в фильме «Как закалялась сталь». Но и в дальнейшем у Владимира Алексеевича было много интересных работ в кино: «Аты-баты, шли солдаты», «Отцы и дети», «Место встречи изменить нельзя», «В круге первом», «Завещание Ленина» и др.

- Владимир Алексеевич, знаю, вы много лет ведёте дневники. Собираетесь их издавать?

– Может быть, когда-нибудь. В моей жизни было много экзотических чудес. Господи, и ужасов там было достаточно, конечно! В моих дневниках много такого, что читать вредно. А может, я последний костёр-шашлык на них сделаю, на этих дневниках. Их 50 с лишним. Я всю жизнь пишу, и в них вся моя жизнь! А вот если украдут – будет ужасно. Тогда уж лучше – на шашлык…

– Наверняка в этих дневниках есть и история ваших отношений с коллегами по легендарному сериалу «Место встречи изменить нельзя». Ведь, прямо скажем, не все вас любили в той звёздной съёмочной группе!

– Я даже не предполагал, что так будет. Более того, был в полной уверенности, что все благосклонны и ко мне, и к моей кандидатуре. Если начистоту, то от самого романа в фильме осталось не так уж много. И я всегда считал, что Шарапов в фильме не должен быть похож на Жеглова. Вот и говорили за спиной: «Шарапов – не такой». Может, на моём месте кто-то представлял какое-то быдло или кому-то не нравились мои руки…

– Руки? Но ведь и они сыграли свою роль в картине! «Ты посмотри, Карпуша, на его руки», – говорила Горбатому героиня Валерии Заклунной, поглядывая на пианино в углу…

– Кстати, о пианино. Ведь это я предложил Говорухину, чтобы у меня в комнате стоял инструмент. И потом они поставили пианино. И ведь далее всё импровизация была – ничего подобного в романе не было. Высоцкий, который ненавидел милиционеров, надевал милицейский мундирчик с орденами. Садился за пианино и пел Вертинского: «Лиловый негр вам подавал манто…» И пианино выстрелило как ружьё в пьесе. А потом оно выстрелило и в банде!

– Кстати, в реальной жизни вы же с самого детства увлекались музыкой, не так ли?

– Да, и именно серьёзной, не разделяя её на классику и рок-музыку, потому что их вообще нельзя разделять. Это один музыкальный круг и музыка одного порядка. Я обожал Эдварда Грига, слушал Led Zeppelin, Хендрикса, Rolling Stones, Beatles, ходил на «Лебединое озеро». Папенька благосклонно относился к моим вкусам. Он затыкал уши, когда я включал Beatles, лез на стенку от Хендрикса, но никогда не говорил: «Немедленно выключи магнитофон!» Мои пластинки не выбрасывались в окно. Правда, позже, когда я поступил в театральный, парторг нашего училища, показывая на мои волосы, которые были ниже задницы, всё время спрашивал: «Ну когда ты их уберёшь?» А педагоги защищали меня: «Это его индивидуальность». Я хорошо учился, был отличником, и эти волосы, можно сказать, заслужил.

– А почему сейчас не снимаетесь? Последней вашей работой, кажется, была роль в сериале «Завещание Ленина», снятом по мотивам произведений Варлама Шаламова?

– Около двух лет не снимаюсь. Сначала меня это беспокоило. А потом… Режиссёры, умеющие что-то делать, они сейчас подстраиваются под моду. Сегодня в нашем кино герой, если он русский человек, почему-то обязательно должен быть с большим изъяном. А то и просто дебил или контуженый. Вспомните образ генерала, созданный Алексеем Булдаковым, – полный кретин. То есть такой русский человек, как мыслитель Чаадаев, композитор Глинка, как собиратель земли Русской Ярослав Мудрый или Александр Невский, академик Павлов и прочие достойные люди, – не нужен. Вот в дебилах есть потребность. Но я такие роли играть не хочу.

– Чем занимаются сегодня ваши дети?

– Младшая — Соня училась музыке, потом окончила юридический институт. А сейчас она замечательная мама. Её дочке, моей внучке, скоро будет уже два годика. А сыновья у меня художники-реставраторы, у них своё производство, они и старую технику реставрируют, и предметы искусства: живопись, скульптуру; активно связаны с кинематографом.

– Какой подарок вы хотели получить на свой юбилей, но не получили?

– Любовь и деньги! Впрочем, настоящую любовь я получил – это были мои дорогие зрители. А деньги – нет. Они мне нужны, чтобы я творил, продвигал свой эксцентричный, музыкальный и современный спектакль «Муж, жена и сыщик», который я посвятил своей супруге, безвременно ушедшей из жизни (жена Конкина, Алла Львовна, умерла после тяжёлой болезни 31 марта 2010 года. – А.Г.). Испытаний у меня было огромное количество – очень непростых. Но я верю в жизнь, люблю Господа Бога. Пытаюсь быть порядочным человеком, и те, кто любит моё творчество, с пониманием относятся ко мне как к литератору, режиссёру, актёру, отцу троих детей, деду пяти внуков, думаю, они не прогадали…

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