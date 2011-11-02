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То лошадь укусит, то корова боднёт

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

То лошадь укусит, то корова боднёт

Молодая актриса Дарья ЕКАМАСОВА училась в РАТИ, в мастерской Александра Пороховщикова. Одна из первых её ролей в кино – Чиччолина в картине Андрея Прошкина «Спартак и Калашников». Затем были заметные работы в таких фильмах и сериалах, как: «Игры мотыльков», «Солдатский декамерон», «Доктор Живаго», «Живи и помни». Но звёздный час к актрисе пришёл именно сейчас, когда на экраны страны вышел многолетний труд Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Дарья сыграла главную роль простой тамбовской крестьянки Варвары. Её партнёрами стали знаменитые артисты – Алексей Серебряков, Нина Русланова, Всеволод Шиловский, Максим Аверин.

- Дарья, что вам больше всего запомнилось на съёмках фильма «Жила-была одна баба»?

– Сейчас остались только хорошие воспоминания, хотя на самом деле физически было очень тяжело. Это моя первая главная роль, и, когда я выезжала на площадку в тамбовскую глубинку, мне было безумно интересно. От этого интереса и появлялись силы, чтобы справляться со всеми трудностями. Ведь у нас постоянно что-то случалось: то лошадь укусит, то корова на ногу наступит. То глаз чуть себе не выколола на Пасху. Ещё была непростая сцена во время потопа. Она, к сожалению, не вошла в фильм. А жаль, потому что я там реально чуть не утонула. Не успела набрать воздух, меня на верёвке стали резко опускать вниз, полилась вода со всех сторон. А она была жутко холодной, да и на улице +13 градусов! Перепугалась сильно, но каскадёры вовремя вытащили.

– Вы много знали до съёмок о Тамбовском крестьянском восстании, о котором идёт речь в фильме?

– Честно говоря, этот отрезок истории я знала плохо, но долго и кропотливо готовилась к работе. Андрей Сергеевич дал мне кучу специальной литературы. Я добросовестно её прочитала. И, надо сказать, процесс подготовки был не менее интересным, чем сами съёмки. Теперь я смогу и своим будущим детям рассказать про этот исторический период. Жаль, что мой дедушка, который знал историю практически поминутно, не успел многого рассказать. Он, к сожалению, умер, и я очень жалею, что он не узнал, чем я в итоге стала заниматься. Ведь дедушка мечтал, чтобы я была пианисткой…

– Прежде чем поступить в РАТИ, вы окончили музыкальное училище?

– Да, у меня абсолютный слух – в папу. Он по профессии инженер, но очень здорово играет на гитаре, поёт. К сожалению, сейчас всё забросил, но мне от него достался этот самый абсолютный слух. Я собираюсь на днях купить инструмент – очень хочу вернуться к занятиям музыкой. Хочется всё восстановить, потому что техника ушла. Это как на велосипеде – ты никогда не забудешь, как крутить педали, в моём случае – ноты, но сама техника… Этим нужно постоянно заниматься!

– А вы не поёте, случайно?

– Единственный опыт вокального выступления был у меня в Питере, на фестивале «Виват, кино России!». Меня попросили «от имени молодых артистов» спеть какую-нибудь военно-патриотическую песню. Я думала, что всё это будет кулуарно, в своей актёрской среде. Но меня вывели на сцену БКЗ «Октябрьский», дали микрофон в руки и сказали: «Пой». И я спела про «Серёжку с Малой Бронной». На этом моя вокальная карьера, я думаю, закончилась.

– А кто ваш любимый композитор?

– Сергей Рахманинов. Когда я на днях была в Питере, меня поселили в мини-отель рядом с Казанским собором. Оказалось, в комнату, где одно время жил Рахманинов со своей тёткой. Там раньше была коммунальная квартира, а теперь сделали гостиницу. И там был рояль. Я всё утро проиграла на нём, думая, что на этом рояле играл сам Сергей Рахманинов. Потом, правда, оказалось, что не играл… Но вообще это потрясающее место, теперь, когда буду приезжать в Питер, буду останавливаться только в этой комнате. Там остался шкаф, паркет, по которому ходил Сергей Васильевич. Меня поселили туда совершенно случайно, не знали, что Рахманинов – мой любимый композитор. Но попали прямо в точку, очень меня этим порадовали!

– Дарья, вы снялись в 14 картинах. Неплохой результат для молодой актрисы!

– Да? Я никогда не считала. Но это не так важно, важно, что мне повезло: я всегда работала с очень хорошими режиссёрами. С Андреем Смирновым, Андреем Прошкиным, Борисом Хлебниковым, Николаем Лебедевым. С Алексеем Федорченко, который снял фильм «Овсянки». Его последняя картина называется «Хроноглаз» – это американский проект, там одну из ролей играет знаменитый Вэл Килмер, правда, мы с ним не пересекались на площадке. Герой картины похож на нашего знаменитого учёного Перельмана. Одну часть снимают американцы, вторую поляки, а третью – русские. Я там танцую. Не знаю, что уж там войдёт в фильм из моих танцев, но съёмки были захватывающими. Думаю, и сам фильм должен получиться очень интересным.

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