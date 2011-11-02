Хороши барышни из Евросоюза

На фестивале «Сезон Станиславского» был показан замечательный спектакль «Барышни из Вилко» итальянской труппы в постановке режиссёра Алвиса Херманиса. Это проект Фонда театров Эмильи-Романьи-Просперо при поддержке культурной программы Евросоюза.

Инсценировку польского романа Я. Ивашкевича играют итальянские актёры в постановке латышского режиссёра. Одним словом – чистый «Евросоюз», который в искусстве может обернуться чистой ерундой без вкуса, цвета и запаха.

Театр питается от национальных корней, что ему делать в стерильном интернациональном пространстве? Но здесь произошло не поглощение, а умножение энергии – редкий случай.

Алвис Херманис, работающий в Риге, отличается по манере от Э. Някрошюса или Р. Туминаса, которые возвышаются над авторами со своими жёсткими режиссёрскими фокусами. Он исключительно внимателен к материалу и несколько лет назад поставил «Рассказы Шукшина» в Театре Наций с нежнейшей любовью к автору и актёрам (блеснули Миронов и Хаматова). Нежность, мягкость, лиричность режиссёра необычны в сравнении с его прибалтийскими коллегами.

Он поставил спектакль о растерянности и одиночестве мужчины перед могучим присутствием женского в мире. Никто не унижен, не окарикатурен – драма столкновения рассудка и природы плетётся из добротных сценических «кружев». Спектакль привлекательно оформлен А. Фрайбергсом (деревянные шкафы, сено, передвижные застеклённые витрины) и разыгран со вкусом и тактом.

…Доктор Виктор приезжает в усадьбу, где когда-то цвели шесть юных девушек. Теперь это женщины, составляющие как будто единое тело, единого женского «дракона» (выразительная хореография Аллы Сигаловой). Барышни из Вилко находятся в тесной связи с природой – они кричат за уток, медленно бродят по сцене с цветущими клумбами на шляпах, теребят стог сена, возятся с мисками и банками.

Женского на сцене много, чересчур, избыток! Каждая из барышень, одетая по прелестной моде 30-х, с чулочками и поясами, вступает с доктором в диалог. Но это странный диалог, он возникает поверх слов, за словами. Томительный клубок неясных чувств кружит доктору голову. Женщины привлекают и отталкивают, флиртуют и насмешничают, и за всем этим балетом скрывается какая-то мучительная тайна. Что-то прекрасное и отвратительное одновременно. (Такое чувство возбуждения и страха бывает, думаю, у каждого мужчины, который вдруг оказывается один в большом женском коллективе.)

Женское хозяйство начинает казаться прелестной и коварной ловушкой для растерянной мужской «мухи». Чего хочет всемогущая природа, которая выставила против него целый отряд своих «агентов»? Божественная избыточность пугает рассудок, доктор убегает от смутного и властного призыва. Диалог разума и природы опять не состоялся – из-за отсутствия общего языка…

Красиво, изысканно, умно.

Оказывается, Евросоюз, разламывающийся в политическом плане, может иногда дать культурные плоды – если найдётся человек такого дарования, что его ничем не испортишь. Это я про Херманиса. Хорошо бы он почаще навещал и наш, русский, театр.