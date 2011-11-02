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Брависсимо, Петербург!

Лучшие спектакли Северной столицы увидели зрители Милана

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Екатерина Омецинская, Милан – Санкт-Петербург ]

Брависсимо, Петербург!
Одна из представленных в Милане работ модельера Татьяны Котеговой

Проект «Петербургский театральный сезон», уже пятый раз представлявший искусство городских театров за пределами России, появился в 2007 году. Его идеологом стал театр «Приют комедианта», а инициатором воплощения в жизнь — Комитет по культуре. Побывав в Праге, Берлине, Хельсинки и Тель-Авиве, участники проекта — известнейшие театры Петербурга — ярко заявили о себе наравне с ведущими мировыми театрами.

Результатами таких «дипломатических» гастролей, как правило, становились последующие приезды в наш город театральных коллективов стран, принимавших у себя петербуржцев, и многочисленные рабочие связи, обеспечивающие тесный культурный обмен между странами в будущем. Но столь яркого успеха у местных зрителей, как в Милане, «Петербургский театральный сезон» еще не достигал нигде…

Созвездие театров

Идеолог «Сезона», директор и худрук «Приюта» Виктор Минков подобрал спектакли для афиши «Русского октября» (так назвала культурную программу петербуржцев принимающая сторона) с учетом итальянской специфики. На трех сценах знаменитого миланского театра Пикколо (Театр Грасси, Театр-Студия EXPOи Театр Стрелера) можно было увидеть «PRO Турандот» («Приют комедианта») и «Любовь к трем апельсинам» (Театр марионеток им. Е. Деммени) по сказкам Карло Гоцци, мольеровского «Дона Жуана» (Театр им. В. Ф. Комиссаржевской), «Касатку» Алексея Толстого (Молодежный театр на Фонтанке), «Власть тьмы» Льва Толстого (АБДТ им. Г.А. Товстоногова) и чеховских «Трех сестер» (МДТ – Театр Европы). Додинская постановка была завершающей и одновременно открывала итальянские гастроли МДТ, а честь официального открытия «Сезона» принадлежала Театру им. В. Ф. Комиссаржевской, безоговорочно завоевавшему миланцев бешеным темпом сценического существования. Зал, в котором преимущественно находилась итальянская публика, неумолчно рукоплескал минут десять по окончанию спектакля, а крики «брависсимо» подтверждали уровень восхищения нашими актерами.

Волшебная шкатулка моды

Программа «Сезона»-2011 была не совсем традиционной: одновременно с искусством драматических театров организаторы рискнули вынести на суд зрителей и необычную выставку «Театр моды», которую в небольшом зале «Волшебная шкатулка» Театра Стрелера торжественно открыли представители театра Пикколо, исполняющая ныне обязанности председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Анна Кучерова и организаторы «Сезона». В экспозицию, оформленную фото- и видеоизображениями Северной Пальмиры вошли работы модельеров Татьяны Котеговой, Елены Бадмаевой, Яниса Чамалиди, Владимира Бухинника и Татьяны Парфеновой. Очарования по-петербургски стильным нарядам добавляли экспрессивные манекены, предоставленные для выставки знаменитой фирмой: свои «роли» они исполнили превосходно. Модный «показ», а также собрание более чем трех десятков марионеток Театра им. Е. Деммени в Театре Грасси, охватившее почти всю историю кукольного театра на Невском проспекте, вызвали огромный интерес со стороны итальянцев, неравнодушных как к традициям кукольного театра, так и к моде, столицей которой по праву считается Милан.

Главные люди

Уникальность миланского «Сезона», открывшего Италии искусство Петербурга, состоит еще и в том, что он максимально познакомил публику с создателями привезенных спектаклей — режиссерами и художниками. На вопросы зрителей, журналистов и коллег отвечали Андрей Могучий, Александр Морфов, Эмиль Капелюш, Семен Спивак, Темур Чхеидзе, Лев Додин, а также представители Театра марионеток. Все встречи были построены по принципу презентаций и проводились накануне показа наших спектаклей, вход на них был абсолютно свободным, а вопросы, как и реакция аудитории на ответы, — непредсказуемыми. Но волнения руководителей театров оказались напрасны: последующий прием всех постановок от предварявшей официальное открытие «PRO Турандот» до европейской премьеры «Трех сестер» был необычайно теплым. Следующий «вывоз на экспорт» лучших спектаклей состоится осенью 2012 года: на этот раз оценивать сценическое искусство Северной столицы будет Дрезден.

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