Главным приключением этой осени стала для многих автомобилистов акция «Проверка на дорогах – 2» от «Авторадио». Более двух недель популярная радиостанция вместе с ГИБДД России проверяла своих слушателей на умение ездить по правилам. Оказалось, прокатиться по Москве в строгом соответствии с ПДД – задача вполне выполнимая, было бы желание.

Среди участников проекта, который проходил уже второй раз, были не только столичные автомобилисты, и все старались блеснуть водительским мастерством. Под присмотром опытных инспекторов ГИБДД в машинах, оборудованных видеорегистраторами, каждое утро в путь отправлялись сразу два претендента на победу. Надо было доехать до контрольной точки, а потом вернуться обратно в студию, соблюдая все правила, да ещё постараться опередить своего соперника.

Те, кому удалось ни разу не нарушить ПДД, получили из рук ведущих утреннего шоу «Мурзилки Live» ключи от новых иномарок. 10 октября, на старте акции, у студии «Авторадио» стояло пять призовых машин. И уже 24 октября последняя из них – красного победного цвета – отправилась вместе со своим новым хозяином в город Железнодорожный.

– На самом деле всё оказалось не так уж страшно, – признался Леван Гобедашвили, победивший в последнем заезде «Проверки на дорогах – 2». – Можно по Москве правильно ездить! Главное – терпения набраться.

Сдали экзамен на пятёрку и получили в награду новые автомобили также Сергей Подколзин из подмосковного Серпухова, Вячеслав Глинко из Можайска, москвичи Дмитрий Дьяков и Василий Свиридов.

Ну а те участники проекта, кто справился с заданием не так блестяще, поняли главное – ездить по правилам не только безопасно, но и выгодно.