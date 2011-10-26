Забытое чувство счастья без причины

Дебют в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих» мгновенно вознёс молодую актрису Дину КОРЗУН в ранг известных, уникальных и непредсказуемых. А её героиня стала символом юного поколения безбашенных 90-х. Успешное начало кинематографической карьеры молодая актриса продолжила в картинах: «Дневник его жены», «Кука», «Сорок оттенков грусти», «Братья Карамазовы» и др. Сегодня Дина живёт в Лондоне со своим мужем – музыкантом и продюсером Луи Франко. Воспитывает двух маленьких дочек, снимается в кино, учится в академии живописи. Вместе с актрисой Чулпан Хаматовой помогает детям с онкологическими и другими сложными заболеваниями.

- Дина, несколько лет назад вы сказали, что с появлением ребёнка ваш кочевой образ жизни поменяется. Сегодня у вас две маленькие дочки…

– Я стала меньше путешествовать, но сидеть на одном месте не удаётся. Так, весь март и май провела с дочками в Москве, а недавно вернулась со съёмок из Таллина. Там я снимаюсь в сериале Первого канала «После школы», играю художницу, маму одной из девочек. На четырёхдневные съёмки в Таллин я летала одна. Мы с Луи давно договорились, что если я снимаюсь, то он занимается детьми, а если он работает, то тогда всё делаю я.

– Можно сказать, что Лондон теперь с вами навсегда?

– Никогда не знаешь, как жизнь повернётся. В Лондоне у нас свой дом, дети ходят в детский сад, и это как-то определяет реальность. Как долго будем жить в Англии, будет зависеть от налоговой системы, потому что для иностранцев здесь с каждым днём становится всё жёстче. Но пока мы планируем поступать в школу. Представляете, ребёнку 2,5 года, но уже сейчас нужно ходить к репетитору. Трёхлетним деткам приходится сдавать вступительные тесты, участвовать в огромных конкурсах.

– Ваши дочки говорят по-русски?

– Да, это их первый язык. Ведь у них мама и няня русские. Ещё они говорят по-английски и с папой по-французски. Когда Луи что-то спрашивает у девочек по-французски, то они не только понимают его, но и отвечают как нужно. Удивительно – с ними французским никто специально не занимается.

– Как вы проводите свободное время?

– Ходим с детьми в парк, в музеи, к репетиторам. А для себя любимой я поступила в академию живописи, где учусь уже второй год. Занятия доставляют мне невероятное удовольствие.

– Церемонию бракосочетания принца Уильяма ходили смотреть?

– Нет, нам было не до того. Но все вокруг так были этим увлечены, даже в нашей академии все друг друга спрашивали: «А вы пойдёте? А вы будете смотреть?» Я с удивлением за этим наблюдала и думала: «Неужели это так важно?» В тот день мы вышли прогуляться с девочками. На улице я была просто потрясена необычной волшебной атмосферой. Стояла тишина, как перед Рождеством, а через открытые окна было слышно, что люди или готовятся к празднику, или уже празднуют. Заразившись общим настроением, я пришла к Луи и сказала: «Возможно, это интересно. Давай попробуем посмотреть». Телевизора у нас нет, и мы зашли на сайт BBC в Интернете. Смотрели, и я рассказывала дочкам: «Вот сейчас появится принцесса в белом платье…»

– Почему у вас нет телевизора?

– Он у нас раньше был, но мы его не смотрели. Поэтому, переезжая в новый дом, мы подумали, что это вещь бесполезная.

– А ваш сын Тимур уже окончил Московскую финансовую академию?

– Он взял годовой отпуск и уехал в Токио учить японский язык. Тимур прилетит к нам на Новый год и, надеюсь, сможет рассказать много интересного.

– Ваш муж разносторонний человек. Чем он сейчас занимается?

– Луи записывает свой новый альбом и продюсирует интересные музыкальные проекты. Сейчас он занят выпуском диска «Моцарт». Квартет играет музыку советского композитора Галынина, который жил во времена Сталина.

– А с дядей Луи – знаменитым на весь мир фотографом Анри-Карье Брессоном – вы успели пообщаться?

– О да, более 10 лет назад. Ему тогда уже было 90 лет. Чувствовалось, что Анри харизматичный человек, который прожил интересную многогранную жизнь. Он много снимал в нашей стране даже в сталинские времена. Если не ошибаюсь, он был самым первым иностранным фотографом, которого официально пустили в СССР.

– В своё время вы уехали в Непал работать волонтёром в детском доме. Искали новые жизненные ориентиры. Вам удалось их там найти?

– Мне было 33 года. Наверно, для меня это был критический возраст, момент переоценки ценностей, и я уехала в Непал в поисках себя. И мне это помогло. Я вспомнила забытое чувство беспричинного счастья. Как в детстве. Поняла, что можно быть счастливым только от того, что ты проснулся, здоров и полон сил. Второй раз я ездила в Непал с мужем перед рождением старшей дочки. Все были очень рады снова со мной встретиться. Возможно, к Новому году к нам приедет одна девочка из этого детского дома.