Играют Солисты оркестра Большого театра

Ансамбль «Солисты оркестра Большого театра» 29 октября выступит с новой программой «Художник и его модель» во Дворце на Яузе (www.yauza-palace.ru). Концерт посвящен музыке Баха, а также преломлению его музыкальных идей в творчестве двух ярчайших композиторов ХХ века – Пауля Хиндемита и Игоря Стравинского. Концертное фойе Дворца на Яузе, величественный зал в стиле сталинского ампира с колоннами, галереей и прекрасной акустикой – все это станет сценической площадкой для новой программы. Дирижер – Михаил Цинман. Соло на виолончели – Борис Лифановский, звезда Интернета, создатель самого популярного среди любителей музыки форума «Классика».