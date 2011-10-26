Играют Солисты оркестра Большого театра
№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Ансамбль «Солисты оркестра Большого театра» 29 октября выступит с новой программой «Художник и его модель» во Дворце на Яузе (www.yauza-palace.ru). Концерт посвящен музыке Баха, а также преломлению его музыкальных идей в творчестве двух ярчайших композиторов ХХ века – Пауля Хиндемита и Игоря Стравинского. Концертное фойе Дворца на Яузе, величественный зал в стиле сталинского ампира с колоннами, галереей и прекрасной акустикой – все это станет сценической площадкой для новой программы. Дирижер – Михаил Цинман. Соло на виолончели – Борис Лифановский, звезда Интернета, создатель самого популярного среди любителей музыки форума «Классика».
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